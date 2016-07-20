und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Gaus_MA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Gregory A. Kakhiani
Der Gaus_MA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.
Wenn die Standardabweichung des Gaus_MA Indikators zwischen den Parameterwerten von dK1 und dK2 ist, erscheint ein kleiner farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe entspricht der aktuellen Trendrichtung.
input double dK1=1.5; // Koeffizient für die Standardabweichung 1 input double dK2=2.5; // Koeffizient für die Standardabweichung 2
Wenn die Standardabweichung höher wird als der eingegebene Wert für dK2, steigt die Punktgröße. Somit erhalten wir 3 Stufen für die Trend-Stärke:
- Schwach — keine Punkte;
- Medium — kleine farbige Punkte;
- Stark — große farbige Punkte.
Abb.1. Der Gaus_MA_StDev Indikator
