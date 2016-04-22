Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AtrRange - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 696
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator wird verwendet in AtrBreakGrid Expert Advisor und dessen Funktionalität wird erklärt.
Nach Perioden der niedrigen Volatilität ist es Zeit für einen Impuls, die für flache Breakout-Strategien angewandt werden sollten.
EURUSD H1 zeigt die besten Ergebnisse.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12944
Alpha Trend Spotter PA Free
Dieser Indikator wirkt durch Preisaktionen, um den stärksten Trend des Tages zu finden.Parallel Strategies Example
Dies ist ein einfacher EA mit mehreren Strategien, basierend auf vielen Strategien, die im parallelen Modus arbeiten.
Grid
Anordnung der schwebender Aufträge in gleichen Zeitabständen (Schritte).Aeron JJN Scalper EA
Expert Advisor basierend auf dem "JJN Scalper" Indikator.