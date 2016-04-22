CodeBaseKategorien
AtrRange - Indikator für den MetaTrader 4

Mikhail Pashnin
Dieser Indikator wird verwendet in AtrBreakGrid Expert Advisor und dessen Funktionalität wird erklärt.

Nach Perioden der niedrigen Volatilität ist es Zeit für einen Impuls, die für flache Breakout-Strategien angewandt werden sollten.

EURUSD H1 zeigt die besten Ergebnisse.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12944

