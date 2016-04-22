CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Grid - Experte für den MetaTrader 4

RomannMQL | German English Русский 日本語 Português
Ansichten:
970
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
grid.mq4 (11.16 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Anordnung der schwebender Aufträge in gleichen Zeitabständen (Schritte). Im Falle einer Marktbewegung in die entgegengesetzte Richtung der bestelleten Lose werden diese inkrementel platziert.

Der Roboter beginnt mit einer minimalen Menge, sobald die Rentabilität Einzahlung einen bestimmten Wert erreicht - werden alle Aufträge automatischer entfernt und die Lose auf ein Minimum zurückgesetzt.

Grid

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12947

