und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Grid - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 970
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Anordnung der schwebender Aufträge in gleichen Zeitabständen (Schritte). Im Falle einer Marktbewegung in die entgegengesetzte Richtung der bestelleten Lose werden diese inkrementel platziert.
Der Roboter beginnt mit einer minimalen Menge, sobald die Rentabilität Einzahlung einen bestimmten Wert erreicht - werden alle Aufträge automatischer entfernt und die Lose auf ein Minimum zurückgesetzt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12947
Dieser Indikator zeigt niedrige Volatilitätsperioden im Diagramm.Alpha Trend Spotter PA Free
Dieser Indikator wirkt durch Preisaktionen, um den stärksten Trend des Tages zu finden.
Expert Advisor basierend auf dem "JJN Scalper" Indikator.RealValue
Dieser Indikator ist mein Versuch, den realen Marktwert zu schätzen.