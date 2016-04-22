CodeBaseKategorien
Tick Chart - Indikator für den MetaTrader 4

tick.mq4 (8.65 KB) ansehen
Der Indikator zeigt die Tickcharts von Preis, Spread oder Volumen.

Es ist möglich, die Tickdaten in einer Datei zu speichern, die später in Excel oder einem anderen Programm geöffnet werden kann.

Eingabeparameter:

Parameter

Ein Indikator mit verschiedenen Parametern:

Kombinierte Diagramme

