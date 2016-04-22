Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Tick Chart - Indikator für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Indikator zeigt die Tickcharts von Preis, Spread oder Volumen.
Es ist möglich, die Tickdaten in einer Datei zu speichern, die später in Excel oder einem anderen Programm geöffnet werden kann.
Eingabeparameter:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12891
