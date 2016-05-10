CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RVI-Crossover_Alert - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
965
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der einfachste Signal-Indikator mit den Möglichkeiten ein Alertfenster zu erzeugen, eine Mail zu senden und eine Nachricht auf ein Smartphone zu schicken. Die Signale des Indikator beruhen auf der Kreuzungen des RVI und seiner Signallinie.

RVI-Crossover_Alert

RVI-Crossover_Alert

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1001

RSI-Crossover_Alert RSI-Crossover_Alert

Der einfachste Signal-Indikator mit den Möglichkeiten ein Alertfenster zu erzeugen, eine Mail zu senden und eine Nachricht auf ein Smartphone zu schicken.

Exp_3XMA_Ishimoku Exp_3XMA_Ishimoku

Ein Ausbruchshandelssytem, das den 3XMA_Ishimoku Indikator verwendet.

SpudsStochastic SpudsStochastic

8 Stochastik Oszillatoren (%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).

XRSX_BB_HTF XRSX_BB_HTF

Dieser Indikator ist eine modifizierte Version des RSI, der die Werte eines anderen Zeitrahmens anzeigt. Es erlaubt auch die Glättungsmethoden des RSI und der Signallinie durch den Nutzer zu ändern.