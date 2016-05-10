und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RVI-Crossover_Alert - Indikator für den MetaTrader 5
Der einfachste Signal-Indikator mit den Möglichkeiten ein Alertfenster zu erzeugen, eine Mail zu senden und eine Nachricht auf ein Smartphone zu schicken. Die Signale des Indikator beruhen auf der Kreuzungen des RVI und seiner Signallinie.
RVI-Crossover_Alert
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1001
