XXRSX_StDev_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
olegok83
Ein Signal-Indikator auf Basis des XXRSX_StDev Indikators.
input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On; // Algorithmus Varianten
Je nach dem Wert des Eingabeparameters Mode, verwendet der Indikator eines von 5 Verfahren zur Bestimmung der Signale:
- Nur Level. Der Indikator bestimmt, wann der Originaloszillator XXRSX die Überkauft- oder Überverkauft-Zonen erreicht, bestimmt durch die Eingabeparameter UpLevel und DnLevel.
- Nur Abweichung. Der Indikator erfasst die Momente, wenn die Abweichung die Werte der Grenzen, bestimmt durch den Eingabeparameter dK, überschreitet.
- Level plus Abweichung. In diesem Fall erscheint das Signal, wenn die Abweichung die Werte der Grenzen, bestimmt durch den Eingabeparameter dK, überschreitet und der Oszillator XXRSX in der Überkauft- oder Überverkauft-Zone ist.
- Level plus Abweichung durch Trend. Dieser Algorithmus ist ähnlich zum Vorgänger, aber nur Aufwärtstrend-Signale in der Überkauft-Zone werden berücksichtigt und Abwärtstrend-Signale in der Überverkauft-Zone.
- Level plus Abweichung gegen den Trend. Der letzte Algorithmus ist ähnlich dem dritte Algorithmus, nur dass Abwärtstrend-Signale im der Überkauft-Zone berücksichtigt werden und Aufwärtstrend-Signale in der Überverkauft-Zone.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei XXRSX_StDev.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der XXRSX_StDev_Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12829
