Индикаторы

AdaptiveRVISign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2100
(23)
Реальный автор:

Witold Wozniak

Семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечениях основной и сигнальной линий осциллятора AdaptiveRVI.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CyclePeriod.mq5.

Рис.1. Индикатор AdaptiveRVISign

