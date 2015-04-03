Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AdaptiveRVISign - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Witold Wozniak
Семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечениях основной и сигнальной линий осциллятора AdaptiveRVI.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CyclePeriod.mq5.
Рис.1. Индикатор AdaptiveRVISign
AdaptiveRVI_HTF
Индикатор AdaptiveRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.NRatio_HTF_Signal
Индикатор NRatio_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRatioSign.
AdaptiveCyberCycleSign
Семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечениях основной и сигнальной линий осциллятора AdaptiveCyberCycle.ForexProfitBoost_2nb_HTF
Индикатор ForexProfitBoost_2nb с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.