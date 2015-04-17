请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 AdaptiveRVI 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 AdaptiveRVI.mq5 和 CyclePeriod.mq5 指标文件。将它们放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 AdaptiveRVI_HTF 和 AdaptiveRVI_Cloud_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12704
AdaptiveCGOscillator_HTF
此 AdaptiveCGOscillator 指标在输入参数中有时间帧选项。AdaptiveCyberCycle_HTF
此 AdaptiveCyberCycle 指标在输入参数中有时间帧选项。
AdaptiveRVISign
一款信号量箭头指标，基于 AdaptiveRVI 振荡器的主线和信号线交叉。AdaptiveCyberCycleSign
一款信号量箭头指标，基于 AdaptiveCyberCycle 振荡器的主线和信号线交叉。