此 AdaptiveRVI 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

此指标需要 AdaptiveRVI.mq5 和 CyclePeriod.mq5 指标文件。将它们放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 AdaptiveRVI_HTF 和 AdaptiveRVI_Cloud_HTF