Originalautor:

olegok83

Ein Signal-Indikator, der die Divergenz zwischen zwei CCI Oszillatoren basierend auf den Extrema der letzten 5 Bars verwendet.

Das Signal entsteht bei einer Divergenz zwischen den zwei Oszillatoren (schnell und langsam) und entsprechenden Kerzenmustern, wie unten zu sehen:

Abb. 1. Algorithmus der Signalerstellung

Abb. 2. Der CCI_DiverSign Indikator