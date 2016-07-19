CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CCI_DiverSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
974
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Originalautor:

olegok83

Ein Signal-Indikator, der die Divergenz zwischen zwei CCI Oszillatoren basierend auf den Extrema der letzten 5 Bars verwendet.

Das Signal entsteht bei einer Divergenz zwischen den zwei Oszillatoren (schnell und langsam) und entsprechenden Kerzenmustern, wie unten zu sehen:

Abb. 1. Algorithmus der Signalerstellung

Abb. 1. Algorithmus der Signalerstellung

Abb. 2. Der CCI_DiverSign Indikator

Abb. 2. Der CCI_DiverSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12681

Momentum_DiverSign Momentum_DiverSign

Ein Signal-Indikator, der die Divergenz zwischen zwei Momentum Oszillatoren basierend auf den Extrema der letzten 5 Bars verwendet.

Force_DiverSign Force_DiverSign

Ein Signal-Indikator, der die Divergenz zwischen zwei Force Index Oszillatoren basierend auf den Extrema der letzten 5 Bars verwendet.

RSI_DiverSign RSI_DiverSign

Ein Signal-Indikator, der die Divergenz zwischen zwei RSI Oszillatoren basierend auf den Extrema der letzten 5 Bars verwendet.

ExTrend_Cloud_HTF ExTrend_Cloud_HTF

Der ExTrend Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.