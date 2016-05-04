Skript für Datenexport von historischen Daten.

Haben Sie Probleme mit Historien in MetaTrader 4? Laden Sie eine detaillierte Historie beliebiger Tief von MetaTrader 5!

Schritt 1: Einstellungen

Laden Sie das Skript nach "terminal_data_folder\MQL5\scripts\".

Laden Sie die Bibliotheken CheckHistory und String in den Ordner "terminal_data_folder\MQL5\Include\komposter\".

Compilieren Sie das Skript.

Schritt 2: Stellen Sie die Tiefe der Historie ein

Rufen Sie das Menü "Extras - Optionen" (Strg+O) auf oder geben Sie am Tab "Charts" an, wie viel Balken Sie exportieren möchten("Max. bars in the window"). Die Historie von М1 für ein Jahr umfasst ungefähr 370 000 Balken.





Klicken Sie auf "ОК" starten Sie МТ neu.

Schritt 3: Legen Sie die Liste der Instrumente fest

Wenn Sie die Historie von vielen Parametern gleichzeitig laden wollen, fügen Sie diese zum Fenster ""Marktübersicht" hinzu und blenden nicht benötigte Instrumente aus:





Schritt 4: Führen Sie das Skript aus

Ziehen Sie das Skript auf irgendeinen Chart und stellen Sie die Werte für die externen Variablen ein:

SymbolsList : Eine Liste von Symbolen, getrennt durch Komma (zum Beispiel "EURUSD,GBPUSD").

Wenn Sie "all" einstellen, werden alle Werte von der "Marktübersicht" verwendet;

: Eine Liste von Symbolen, getrennt durch Komma (zum Beispiel "EURUSD,GBPUSD"). Wenn Sie "all" einstellen, werden alle Werte von der "Marktübersicht" verwendet; TimeFramesList : Liste der Timeframes, getrennt durch Komma(zum Beispiel "M1,M5,M15").

Wenn Sie "all" einstellen, werden alle MT4 Timeframes die kleiner als D1 sind verwendet.

: Liste der Timeframes, getrennt durch Komma(zum Beispiel "M1,M5,M15"). Wenn Sie "all" einstellen, werden alle MT4 Timeframes die kleiner als D1 sind verwendet. BarsToDownload: anzahl von Balken, die exportiert werden sollen.

Wenn das auf 0 gesetzt wird, werden alle am Chart sichtbaren Balken exportiert ("Max. bars in the window").





Klicken Sie auf "ОК" und warten Sie auf die Fertigstellungsnachricht. Sie können den Fortschritt im "Expert Advisors" Tab des Terminals überwachen:

2013.03.28 11:42:55 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPJPY, PERIOD_M1: history synchronized within 1.5 sec 2013.03.28 11:43:25 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPJPY, PERIOD_M1: 1100000 bars have been written to "History (MetaQuotes-Demo)\GBPJPYM1.csv" and "History (MetaQuotes-Demo)\GBPJPY1.hst" within 30.0 sec! 2013.03.28 11:43:27 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURJPY, PERIOD_M1: history synchronized within 1.6 sec 2013.03.28 11:43:55 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURJPY, PERIOD_M1: 1100000 bars have been written to "History (MetaQuotes-Demo)\EURJPYM1.csv" and "History (MetaQuotes-Demo)\EURJPY1.hst" within 28.6 sec! 2013.03.28 11:43:57 sHistoryExport (EURUSD,H1) NZDUSD, PERIOD_M1: history synchronized within 1.6 sec 2013.03.28 11:44:26 sHistoryExport (EURUSD,H1) NZDUSD, PERIOD_M1: 1100000 bars have been written to "History (MetaQuotes-Demo)\NZDUSDM1.csv" and "History (MetaQuotes-Demo)\NZDUSD1.hst" within 29.0 sec! 2013.03.28 11:44:28 sHistoryExport (EURUSD,H1) AUDUSD, PERIOD_M1: history synchronized within 1.7 sec 2013.03.28 11:44:56 sHistoryExport (EURUSD,H1) AUDUSD, PERIOD_M1: 1100000 bars have been written to "History (MetaQuotes-Demo)\AUDUSDM1.csv" and "History (MetaQuotes-Demo)\AUDUSD1.hst" within 28.2 sec! 2013.03.28 11:44:59 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCAD, PERIOD_M1: history synchronized within 1.8 sec 2013.03.28 11:45:27 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCAD, PERIOD_M1: 1100000 bars have been written to "History (MetaQuotes-Demo)\USDCADM1.csv" and "History (MetaQuotes-Demo)\USDCAD1.hst" within 28.3 sec! 2013.03.28 11:45:31 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCHF, PERIOD_M1: history synchronized within 3.9 sec 2013.03.28 11:46:00 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDCHF, PERIOD_M1: 1100000 bars have been written to "History (MetaQuotes-Demo)\USDCHFM1.csv" and "History (MetaQuotes-Demo)\USDCHF1.hst" within 28.5 sec! 2013.03.28 11:46:01 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPUSD, PERIOD_M1: history synchronized within 1.5 sec 2013.03.28 11:46:31 sHistoryExport (EURUSD,H1) GBPUSD, PERIOD_M1: 1100000 bars have been written to "History (MetaQuotes-Demo)\GBPUSDM1.csv" and "History (MetaQuotes-Demo)\GBPUSD1.hst" within 29.5 sec! 2013.03.28 11:46:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDJPY, PERIOD_M1: history synchronized within 2.6 sec 2013.03.28 11:47:03 sHistoryExport (EURUSD,H1) USDJPY, PERIOD_M1: 1100000 bars have been written to "History (MetaQuotes-Demo)\USDJPYM1.csv" and "History (MetaQuotes-Demo)\USDJPY1.hst" within 29.4 sec! 2013.03.28 11:47:04 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: history synchronized within 1.5 sec 2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: 1100000 bars have been written to "History (MetaQuotes-Demo)\EURUSDM1.csv" and "History (MetaQuotes-Demo)\EURUSD1.hst" within 28.8 sec! 2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) History export finished within 279.6 sec! 9 files have been written to: 2013.03.28 11:47:33 sHistoryExport (EURUSD,H1) D:\_Forex\MetaTrader 5 Work\MQL5\Files\History (MetaQuotes-Demo)\

Wenn Sie eine größere Anzahl von Instrumenten und/oder Timeframes und/oder zu ladenden Balken einstellen, kann das Skript sehr lange für die Ausführung brauchen oder sogar wegen nicht mehr ausreichendem Hauptspeicher hängen bleiben! Schätzen Sie daher das Potential Ihrer Hardware entsprechend ein.



Schritt 5: Fertig!

Nachdem alle notwendigen Historien geladen wurden, zeigt das Skript ein Fenster mit Informationen und wird beendet. Der Name des Ordners in dem die Dateien gespeichert werden können Sie direkt vom Meldungsfenster kopieren:

CSV-Dateien, erstellt durch ein Skript, bereit für den Import in MetaTrader 4 ("Historiendatenbank - Import"):





Änderungshistorie

2013.03.25:

[*] Wenn die Historie nicht in ausreichender Tiefe für das Instrument/Timeframe am Server zur Verfügung steht, lädt und speichert das Skript alle verfügbaren Historien (anstatt einen Fehler auszugeben und gar nichts zu speichern).



2013.03.28: