Trinity-Impulse_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2620
(18)
Индикатор Trinity-Impulse с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators индикатора Trinity-Impulse.mq5.

Рис.1. Индикатор Trinity-Impulse_HTF

