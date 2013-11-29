请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Svinozavr
_MACD_Xtr 指标在自适应的超买/超卖区域(红色和蓝色线)和MACD类型不同, 这些区域中的柱形图的颜色也和MACD不同.
通常情况下, 为了改写指标做为校准器, 也会使用指标本身. 比如, 举个例子, MACD的范围增加, 对应的超买/超卖区域水平也会增加. 这种方式的麻烦在于期间的延迟. 比如, 一开始指标显示超买或超卖区域, 然后指标在这些区域因为平滑会被移动到新的水平上,结果是极值会显示在移动的最开始阶段, 说明适应只能适用于之后的极值. 如果这些是 V-/\ 形状的格式, 为什么不是 W-M?而且我们并不想损失最前面极值的利润.
怎样解决呢?因为没有时间机器可以比指标本身更短的周期使用波动源. 在这种情况下, 您可以"预先占领"指标的移动, 在PC/PP移动之前开始转换水平. 但是这里有些复杂, 因为要处理控制信号的两个矛盾的条件. 一方面它不能平滑, 因为波动性增加时不能使期间延迟, 另一方面也要过滤一些波动性的噪音.
为了解决这个问题, 我们要使用在这里描述了原则的针对前方和衰减部分的独立平滑方法. 在这种情况下, 只需要做衰减过滤, 而控制信号前方的过滤根本没有必要. (最好增加时段本身的波动性.)))
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int FastMA=12; // 快速 EMA 的周期数 input int SlowMA=26; // 慢速 EMA 的周期数 input AlgMode Source=ATR; // 来源 input uint SourcePeriod=22; // 来源周期 input uint FrontPeriod=1; // 边缘平滑周期. <1 input uint BackPeriod=444; // 衰减平滑周期<1 input double xVolatility=0.5; // 波动性 input uint Sens=0; // 感觉限制点数. or in ticks (for volume) input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; //交易量 input int Shift=0; //指标水平转换柱数
本指标首先于2010年2月4日首先使用MQL4实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 MACD_Xtr 指标.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1219
