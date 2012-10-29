Реальный автор:

Svinozavr

От привычного вида MACD индикатор _MACD_Xtr отличатся адаптивными уровнями зон перекупленности/перепроданности (красная и зелёная линии), а также окраской баров гистограммы в соответствующие цвета при заходе MACD в эти зоны.

Обычно для адаптации индикатора в качестве регулятора используется сам индикатор. Увеличился, скажем, размах MACD – соответственно возрос и уровень зон ПК/ПП. Беда такого подхода – в фазовой задержке. Т.е. сначала индикатор покажет эту ПК или ПП, а уж потом, с задержкой на сглаживание передвинет зоны на новый уровень. В результате экстремум будет показан в самом начале движения – смысл такой адаптации есть только для последующих экстремумов. А если это V-/\-образные формации, а не W-M? Да и на последних терять выгоду от первого экстремума как-то не хочется.



Каков выход? За неимением машины времени разумным представляется использовать источник волатильности с меньшим периодом, чем сам адаптируемый индикатор. В этом случае можно «упредить» движение самого индикатора, передвинув уровни ПК/ПП до того, как он начнет свое движение к ним. Но здесь возникает сложность из-за выполнения двух противоречащих друг другу условий для управляющего сигнала: с одной стороны его нельзя сглаживать, чтоб не внести фазовую задержку при росте волатильности, а с другой необходимо удерживать и фильтровать от шума достигнутый уровень той же волатильности.



Для решения этой проблемы используется фильтрация с раздельными сглаживанием для фронта и затухания, принцип которой описан здесь. В данном случае нужна только фильтрация затухания, а фильтрация фронта управляющего сигнала не нужна вовсе. (Уж лучше сам период волатильности увеличить.)))

Входные параметры индикатора:



input int FastMA= 12 ; input int SlowMA= 26 ; input AlgMode Source=ATR; input uint SourcePeriod= 22 ; input uint FrontPeriod= 1 ; input uint BackPeriod= 444 ; input double xVolatility= 0.5 ; input uint Sens= 0 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int Shift= 0 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.02.2010.

Рис.1 Индикатор MACD_Xtr