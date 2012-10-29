CodeBaseРазделы
MACD с адаптивным определением ценовых экстремумов - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Svinozavr

От привычного вида MACD индикатор _MACD_Xtr отличатся адаптивными уровнями зон перекупленности/перепроданности (красная и зелёная линии), а также окраской баров гистограммы в соответствующие цвета при заходе MACD в эти зоны.

Обычно для адаптации индикатора в качестве регулятора используется сам индикатор. Увеличился, скажем, размах MACD – соответственно возрос и уровень зон ПК/ПП. Беда такого подхода – в фазовой задержке. Т.е. сначала индикатор покажет эту ПК или ПП, а уж потом, с задержкой на сглаживание передвинет зоны на новый уровень. В результате экстремум будет показан в самом начале движения – смысл такой адаптации есть только для последующих экстремумов. А если это V-/\-образные формации, а не W-M? Да и на последних терять выгоду от первого экстремума как-то не хочется.

Каков выход? За неимением машины времени разумным представляется использовать источник волатильности с меньшим периодом, чем сам адаптируемый индикатор. В этом случае можно «упредить» движение самого индикатора, передвинув уровни ПК/ПП до того, как он начнет свое движение к ним. Но здесь возникает сложность из-за выполнения двух противоречащих друг другу условий для управляющего сигнала: с одной стороны его нельзя сглаживать, чтоб не внести фазовую задержку при росте волатильности, а с другой необходимо удерживать и фильтровать от шума достигнутый уровень той же волатильности.

Для решения этой проблемы используется фильтрация с раздельными сглаживанием для фронта и затухания, принцип которой описан здесь. В данном случае нужна только фильтрация затухания, а фильтрация фронта управляющего сигнала не нужна вовсе. (Уж лучше сам период волатильности увеличить.)))

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input int FastMA=12; // период быстрой EMA
input int SlowMA=26; // период медленной EMA
input AlgMode Source=ATR; // источник
input uint SourcePeriod=22; // период источника
input uint FrontPeriod=1; // период сглаживания фронта; м.б. <1
input uint BackPeriod=444; // период сглаживания затухания; м.б. <1
input double xVolatility=0.5; // волативность
input uint Sens=0; // порог чувствительности в пп. или в тиках (для объема)
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  //объём
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах 
 

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.02.2010.  

Рис.1 Индикатор MACD_Xtr

