Der Indikator berechnet % des Wachstums oder Falles Richtung SCHLUSSKURS. Es ist durch Einsatz von Objekt-orientierter Programmierung geschrieben und kann problemlos in jeden Expert Advisor oder anderen Indikator integriert werden.

Ein Signalindikator der den Algorithmus der Kreuzung zweiter gleitender Durchschnitte von zwei aufeinanderfolgenden Durchschnitten verwendet.