Indikatoren

YURAZ_MCCH Berechnung Indikator - Indikator für den MetaTrader 5

Yuriy Zaytsev
Ansichten:
1150
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance

Der Indikator berechnet % des Wachstums oder Falles Richtung SCHLUSSKURS. Es ist durch Einsatz von Objekt-orientierter Programmierung geschrieben und kann problemlos in jeden Expert Advisor oder anderen Indikator integriert werden.

  • Der Indikator berechnet CH%, Prozentsatz der Änderung des SCHLUSSKURSES des vorherigen Tages.
  • Erzeugt Objekte auf einem Chart. Der Indikator ist im Objekt-orientierten Programmierstil geschrieben.
  • Es kann leicht in jeden Expert Advisor oder anderen Indikator integriert werden. Es reicht aus, eine Klasse zu beschreiben und seine Aktivierung zu veranlassen

Sie werden die in einen anderen Indikator oder Expert Advisor integrierte Codegröße schätzen.

Es gibt 2 Zeilen:

CChmcYZ chmc;

chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // lassen Sie uns den aktuellen Tages CH% berechnen

Objekt-orientierte Programmierung bietet große Chancen, notwendige Klassen werden geschrieben und dann bauen Sie... 


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   yuraz_mcch.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Klasse Berechnung CH% 
//
struct SymbolStruct
  {
   bool              work;
   string            sSymbol;
   int               y;
   int               x;
   double            CH;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CChmcYZ
  {
public:
   SymbolStruct      sSymb;
   Farbe             lColorSym;
   Farbe             lColorChPlus;
   Farbe             lColorChMinus;
   Farbe             lColorCH;
   
   int               indicatorWindow; // arbeite im Hauptfenster
   void CChmcYZ()    { 
   indicatorWindow=0;
   lColorSym=DarkBlue; //  Dunkeltürkis
   lColorCH=DarkGreen; // Weiß; 
   lColorChPlus  = Green; // Hellgrün;
   lColorChMinus = FireBrick ; // Red;
    //--- Konstruktor
   void              RCH(string sSym,datetime db,datetime de);   // nur volle Berechnung eines Paares ohne Anzeige
   void              RCHsay(string sSym,datetime db,datetime de,int X,int Y); // volle Berechnung eines Paares und seine Anzeige
private:
   Farbe lColor;
   double            dClose[7000];                    // Array zum Kopieren der maximalen Preise
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChmcYZ::RCH(string sSymbol,datetime DATEBEG,datetime DATEEND)
  {
   sSymb.CH = 0;
   int CountBar;
   DATEBEG = StringToTime( TimeToString(DATEBEG,TIME_DATE));
   DATEEND = StringToTime( TimeToString(DATEEND,TIME_DATE));
   CountBar= CopyClose(sSymbol,PERIOD_D1,DATEEND,2,dClose);
   if(CountBar>=0)
     {
      if(NormalizeDouble(dClose[1],5)!=0.0 && NormalizeDouble(dClose[0],5)!=0.0)
        {
         sSymb.CH=(dClose[1]*100)/dClose[0]-100;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Berechnung der Entnahme
//+------------------------------------------------------------------+
void CChmcYZ::RCHsay(string sSym,datetime db,datetime de,int XD,int YD) // volle Berechnung nur für ein Paar
  {
   RCH(sSym,db,de);
   if(ObjectFind(indicatorWindow,"oYZ"+sSym)==-1)
     {
      ObjectCreate(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJ_LABEL,indicatorWindow,0,0);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_YDISTANCE,YD);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER);
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_TEXT,sSym);
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_FONT,"Arial");
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_FONTSIZE,7);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColorSym);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_SELECTABLE,true);
     }
   if(ObjectFind(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym)==-1)
     {
      ObjectCreate(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJ_LABEL,indicatorWindow,0,0);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+45);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_YDISTANCE,YD);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER);
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT,sSym);
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_FONT,"Arial");
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_FONTSIZE,7);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColorCH);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_SELECTABLE,true);
     }
   YD=YD+11;

   lColor=lColorCH;
   if(sSymb.CH>0)
     {
      lColor=lColorChPlus;
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString(sSymb.CH,5));
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+45);
     }
   if(sSymb.CH>0)
     {
      lColor=lColorChMinus;
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(sSymb.CH,5));
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+46);
     }
   ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColor);
  }
//
// Ende der Klasse
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////





//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Code in dem die Klasse verwendet wird
// 

CChmcYZ chmc;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Indikatorbuffers Mapping
   chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // lassen Sie uns den aktuellen Tages CH% berechnen
   chmc.RCHsay("AUDUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12   );
   chmc.RCHsay("GBPUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*2 );
   chmc.RCHsay("USDCHF",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*3 );
   chmc.RCHsay("USDCAD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*4 );
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double& low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // lassen Sie uns den aktuellen Tages CH% berechnen
   chmc.RCHsay("AUDUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12   );
   chmc.RCHsay("GBPUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*2 );
   chmc.RCHsay("USDCHF",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*3 );
   chmc.RCHsay("USDCAD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*4 );
   return(rates_total);
  }

 void OnDeinit()
  {
   int i=ObjectsTotal(0); // Unsere Objekte entfernen
   while( i > 0  )
     {
      if(StringSubstr(ObjectName(0,i ),0,3)=="oYZ")
        {
         ObjectDelete(0,ObjectName(0,i ));
        }
        i--;
      }
  }

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11347

