Der Indikator berechnet % des Wachstums oder Falles Richtung SCHLUSSKURS. Es ist durch Einsatz von Objekt-orientierter Programmierung geschrieben und kann problemlos in jeden Expert Advisor oder anderen Indikator integriert werden.

Der Indikator berechnet CH%, Prozentsatz der Änderung des SCHLUSSKURSES des vorherigen Tages.

Erzeugt Objekte auf einem Chart. Der Indikator ist im Objekt-orientierten Programmierstil geschrieben.

Es kann leicht in jeden Expert Advisor oder anderen Indikator integriert werden. Es reicht aus, eine Klasse zu beschreiben und seine Aktivierung zu veranlassen

Sie werden die in einen anderen Indikator oder Expert Advisor integrierte Codegröße schätzen.

Es gibt 2 Zeilen:

CChmcYZ chmc ;

chmc.RCHsay( "EURUSD" , TimeCurrent ()- 86400 * 5 , TimeCurrent (), 5 , 16 );

Objekt-orientierte Programmierung bietet große Chancen, notwendige Klassen werden geschrieben und dann bauen Sie...





