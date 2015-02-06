请观看如何免费下载自动交易
这款 Exp_MaByMa EA 基于趋势指标 MaByMa 的信号。
在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。
为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 MaByMa.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1 在图表中的历史成交实例。
测试结果 从 2013 品种 USDCHF H12:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11345
