Experts

Exp_MaByMa - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1072
Avaliação:
(40)
Publicado:
Atualizado:
Exp_MaByMa.mq5 (8.56 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (60.95 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
MaByMa.mq5 (8.05 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

O EA Exp_MaByMa se baseia nos sinais do indicador de tendência MaByMa.

O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Para o funcionamento correto do EA, coloque o arquivo do indicador MaByMa.ex5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar o Expert Advisor com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto for abrir uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultados de teste para 2013, USDCHF H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11345

