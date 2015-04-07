Participe de nossa página de fãs
Exp_MaByMa - expert para MetaTrader 5
O EA Exp_MaByMa se baseia nos sinais do indicador de tendência MaByMa.
O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.
Para o funcionamento correto do EA, coloque o arquivo do indicador MaByMa.ex5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar o Expert Advisor com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto for abrir uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.
Resultados de teste para 2013, USDCHF H12:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11345
