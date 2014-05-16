CodeBaseРазделы
Советники

Exp_MaByMa - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2581
(40)
Exp_MaByMa.mq5 (8.56 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (60.95 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
MaByMa.mq5 (8.05 KB) просмотр
Эксперт Exp_MaByMa построен на основе сигналов трендового индикатора MaByMa.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора MaByMa.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDCHF H12:

Рис. 2. График результатов тестирования

MaByMa_HTF MaByMa_HTF

Индикатор MaByMa с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MaByMaSignal MaByMaSignal

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений скользящих средних, полученных двумя последовательными усреднениями.

ExchangePrice ExchangePrice

Индикатор показывает изменение текущей цены в пунктах относительно цены countBarsS/countBarsL баров назад.

SizeBar SizeBar

Индикатор размера баров в пунктах с учетом спреда и только максимального движения в одну сторону.