InverseReaction_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der InverseReaction Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte InverseReaction.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der InverseReaction_HTF Indikator
Der Indikator zeigt, wenn der Preis über den Volatilitätsbereich hinaus geht.
