CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_SlopeDirectionLine - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
749
Rating:
(46)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_slopedirectionline.mq5 (8.97 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.95 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
slopedirectionline.mq5 (10.24 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_SlopeDirectionLine EA basiert auf den Signalen des SlopeDirectionLine Trend Indikators.

Das Handelssignal wird beim Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Linienfarbe des Indikators ändert.

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei SlopeDirectionLine.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benutzen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.

Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.

Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11254

TSI_DeMarker TSI_DeMarker

TSI Oszillator basierend auf den Werten des DeMarker Indikators, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

Tail_Bar Tail_Bar

Der Indikator des Unterschieds zwischen Hoch- und Tiefschatten einer Kerze.

TSI_DeMarker_HTF TSI_DeMarker_HTF

Der TSI_DeMarker Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_TSI_DeMarker Exp_TSI_DeMarker

Der Exp_TSI_DeMarker EA basiert auf den Signalen des TSI_DeMarker Trend Indikators.