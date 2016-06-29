und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_SlopeDirectionLine - Experte für den MetaTrader 5
749
Der Exp_SlopeDirectionLine EA basiert auf den Signalen des SlopeDirectionLine Trend Indikators.
Das Handelssignal wird beim Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Linienfarbe des Indikators ändert.
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei SlopeDirectionLine.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benutzen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.
Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11254
