Der Indikator zeigt die verbleibende Zeit der Kerze an.

Der Indikator zeigt die aktuellen Konditionen des Marktes an.

Zeigt die Differenz für mögliche Stopps durch zwei Linien in einer vordefinierten Differenz zum aktuellen Preis.

Beispiel für das Arbeiten mit OBJ_LABEL Graphik-Objekt.