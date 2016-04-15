Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
a_day - Indikator für den MetaTrader 4
Zeigt das Max. und Min. des Vortages und das Open des aktuellen Tages an. Ändern Sie die "up" and "dn" Parameter, um die Tageskerzen zu sehen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11049
