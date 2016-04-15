Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Channels - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 3568
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator ermittelt automatisch lineare Kanäle und verwendet dabei alle Zeitrahmen.
Beim ersten Start kann der Indikator eine Fehlermeldung ausgeben, dass es keine historischen Daten gebe, denn er benötigt je 400 Balken (standardmäßig) für jeden Zeitrahemn. Es reicht den Zeitrahmen zu wechseln und zurückzukehren, oder den Indikator neu zu starten.
Wenn man mit der Maus auf dem Chart klickt und Strg drückt, wird der Kanal basierend auf der Position des Cursors neu gezeichnet.
extern int StartBar = 0; // from what point the data analysis begins, 0 - from the current one. extern int BarAnalys = 400; // the number of bars for analysis in each period. Not more than 2000! extern double k_width = 4; // channel width factor extern int accuracy = 50; // accuracy of modeling 1-no accuracy, if BarAnalys-max. accuracy. The higher the accuracy, the slower the indicator extern double Filter = 0.55; // filter the depth of forming a new channel, it is advisable to use the range 0.382-0.618 extern double MinWidth = 0; // the minimum average weighted channel width in points, (with smaller width channels will not be formed) extern double MaxWidth = 10000; // the maximum average weighted channel width in points, (with a wider width channels will not be formed) extern bool Ray = true; // a sign of continuation of the channel; true - ray, false - segment extern bool MaxMin = true; // To build a channel taking into account extreme extremes? // -true - Yes. For the construction to pass through extreme extremes, the width coefficient k_width should be large, for example 100 // -false - No. In this case, the upper and lower boundary of the channel is equidistant from the central axis of the channel (the center of the "mass") extern bool color_fill = true; // Fill channels?
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10882
VR---FIGURA
Andere Ansicht der Figuren und die Muster des Tages...Beispiel für die Verwendung von Named Pipes im MetaTrader 4
Viele Entwickler stehen vor dem gleiche Problem - wie kommuniziert man außerhalb der "Sandbox" des Terminals ohne Verwendung von unsicheren DLLs. Die einfachste und sicherste Methode sind die gewöhnlichen "Named Pipes", die wie normale Datei funktionieren.
Tick Chart und Sichern
Speichern und anzeigen von Daten, kompletter Tick-Chart im MetaTrader.SignalViewer
Prüfen Sie alle MQL5 geschlossenen Positionen auf dem Chart.