Der Indikator ermittelt automatisch lineare Kanäle und verwendet dabei alle Zeitrahmen.Beim ersten Start kann der Indikator eine Fehlermeldung ausgeben, dass es keine historischen Daten gebe, denn er benötigt je 400 Balken (standardmäßig) für jeden Zeitrahemn. Es reicht den Zeitrahmen zu wechseln und zurückzukehren, oder den Indikator neu zu starten.Wenn man mit der Maus auf dem Chart klickt und Strg drückt, wird der Kanal basierend auf der Position des Cursors neu gezeichnet.

extern int StartBar = 0 ; extern int BarAnalys = 400 ; extern double k_width = 4 ; extern int accuracy = 50 ; extern double Filter = 0.55 ; extern double MinWidth = 0 ; extern double MaxWidth = 10000 ; extern bool Ray = true ; extern bool MaxMin = true ; extern bool color_fill = true ;