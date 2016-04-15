Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
a_candle - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 852
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Der Indikator zeigt die verbleibende Zeit der Kerze an.
Bild:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11034
SignalViewer
Prüfen Sie alle MQL5 geschlossenen Positionen auf dem Chart.Tick Chart und Sichern
Speichern und anzeigen von Daten, kompletter Tick-Chart im MetaTrader.