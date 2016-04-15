CodeBaseKategorien
Indikatoren

a_info - Indikator für den MetaTrader 4

Alexey Konygin | German English Русский Español Português
Ansichten:
848
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
A_info.mq4 (5.58 KB) ansehen
Beschreibung:

Der Indikator zeigt die aktuellen Konditionen des Marktes an.

a_info

Für eine bessere Darstellung laden und installieren Sie den "Digifacewide" Font.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11041

