Schien eine interessante Idee - zuerst nur virtuelle Position öffnen und erst dann, wenn der virtuelle Handel dieser Strategie Gewinne zeigt, reale Positionen im Markt zu öffnen. Jede der Strategien wird individuell durch einen Prozentwert bezogen auf den Erfolgreichsten bewertet. Um eine Order zu platzieren, muss die Bewertung der Strategie höher sein als MinRating. Um die Skalierung neuer Strategien durch den Berater zu vereinfachen hatte, war der Code zu optimieren. Es wurden auch zwei weitere Strategien hinzugefügt, "neural" von verschiedenen Autoren und MA-Nike. Der erste, "neyronka", hat drei Optionen für das Perceptron - VarPerceptron: 0 - Perceptron für Close\Open; 1 - für iStochastic; 2 - für den CCI. Ach ja, ein komplettes Paket für das Kapitalmanagement von hier habe ich auch hinzugefügt.

Jede der Strategien hat ihre eigene MagicNumber, die sich durch die Addition der eigenen Strategienummer zu Base.Magic ergibt, um so in der Bibliothek b-PSI @ ICManager über die String-Variable Allowed_Magics alle verwendeten MagicNumbers registrieren zu können, getrennt durch ",".

Zusätzlich erschien es mir nicht überflüssig zu sein, einen laufenden Gesamtgewinn auszuweisen. Es gibt dafür zwei Modi: Classic and MA (TrailProfitByMA = TRUE). Neueste zuerst zeichnet eine Mindestgewinnschwelle bei 20 (im Code definiert) Einheiten der Kontowährung, um ab dann, wenn die überschritten wurde den SL nachzuziehen.

Das Nachziehen jeder einzelnen Position der Strategie funktioniert auch mit AI (Tx.Var.TS = 1), auch das kann bestimmt werden, wenn Tx.OnlyBU = True gesetzt wird.

Für StopLoss gibt es zwei Optionen (Tx.Var.STOP: 0 - klassisch; 1 - mit MA), und wenn Tx.Var.STOP = 1 gibt es auch für TakeProfit zwei Optionen: wenn Tx.TP = 0, wird der MA verwendet, sonst TP = Tx.TP.

Ebenfalls ist die maximale Anzahl einer Strategie bestimmbar durch - MAX_OrdersOnTC.

Der Zeitrahmen der Indikatoren kann auch definiert werden durch - Period.Indicators muss nicht mit dem Zeitrahmen des EAs übereinstimmen. Alle relevanten Indikatoren, einschließlich das Trailing durch die MA, arbeiten mit diesem Parameter.

Period.New.Send - definiert die Pausenlänge bevor eine neue Position (wenn die Konditionen dafür stimmen) einer Strategie eröffnet wird, wenn MAX_OrdersOnTC> 1.



In dem Archiv sind alle Bibliotheken, die der EA zum Laufen braucht.

Gut, wie ich am Anfang erwähnte, können Sie ohne Anstrengung zu diesem System Ihre Strategie hinzufügen. Die Anzahl der gehandelten Adviser Strategien wird durch eine Konstante #define MAX_TC geregelt. Schreiben Sie die Bedingungen für Ihre individuellen Funktionen für das Öffnen und Schließen der Positionen, ergänzen Sie die "external variables" und die Strategie - und schon läuft's!..

Alle externen Variablen ( Adviser-Einstellungen), die die Kurse betreffen, haben eine Länge von 4 Nachkommastellen - wenn Sie einen Wert mit 4 Nachkommastellen eingeben, wird der Adviser sich automatisch darauf einstellen!