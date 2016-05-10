und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Geo_ShowOpenDayLevel - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 822
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Geokom
Der Indikator zeigt den Tages-Eröffnungskurs auf jedem Zeitrahmen.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 24.02.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.
Geo_ShowOpenDayLevel
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1006
Dies ist ein Informationsskript, das Informationen des aktuellen Handelskontos im Chart angezeigt.BvsB
Bears vs Bulls. Bienen vs Honig. Rock vs Drogen.
Der Indikator zeigt den Tagshöchst- und Tagestiefstkurs (bestimmt in den Eingabeparametern) auf jedem Zeitrahmen.TimeSeries - Funktionen-Bibliothek für die Arbeit mit Zeitreihen
Funktionen-Bibliothek für die Arbeit mit Zeitreihen: iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iHighest, iLowest, iBarshift. Verfügt über Kurz-Aufrufe aller Funktionen (Symbol und Zeitrahmen des aktuellen Charts).