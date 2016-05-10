CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Geo_ShowOpenDayLevel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
822
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Geokom

Der Indikator zeigt den Tages-Eröffnungskurs auf jedem Zeitrahmen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 24.02.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.

Geo_ShowOpenDayLevel

Geo_ShowOpenDayLevel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1006

InfoAccount InfoAccount

Dies ist ein Informationsskript, das Informationen des aktuellen Handelskontos im Chart angezeigt.

BvsB BvsB

Bears vs Bulls. Bienen vs Honig. Rock vs Drogen.

ShowMinMaxDayLevels ShowMinMaxDayLevels

Der Indikator zeigt den Tagshöchst- und Tagestiefstkurs (bestimmt in den Eingabeparametern) auf jedem Zeitrahmen.

TimeSeries - Funktionen-Bibliothek für die Arbeit mit Zeitreihen TimeSeries - Funktionen-Bibliothek für die Arbeit mit Zeitreihen

Funktionen-Bibliothek für die Arbeit mit Zeitreihen: iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iHighest, iLowest, iBarshift. Verfügt über Kurz-Aufrufe aller Funktionen (Symbol und Zeitrahmen des aktuellen Charts).