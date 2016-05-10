CodeBaseKategorien
InfoMarket - Skript für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1018
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dies ist ein Informationsskript, das Informationen des aktuellen Symbols im oberen linken Eck des Charts angezeigt. Es zeigt Daten wie FreezeLevel, minimale und maximale Lotgrößen, kleinster Lotschritt, kleinster StopLevel, Swap, etc..

Die Daten werden für 20 Sekunden angezeigt und dann wieder gelöscht.

InfoMarket Skript Operation

InfoMarket script operation

Das Skript wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 30.04.2012 (in Russisch) veröffentlicht.  

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1009

