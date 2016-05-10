und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
InfoMarket - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1018
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dies ist ein Informationsskript, das Informationen des aktuellen Symbols im oberen linken Eck des Charts angezeigt. Es zeigt Daten wie FreezeLevel, minimale und maximale Lotgrößen, kleinster Lotschritt, kleinster StopLevel, Swap, etc..
Die Daten werden für 20 Sekunden angezeigt und dann wieder gelöscht.
InfoMarket script operation
Das Skript wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 30.04.2012 (in Russisch) veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1009
Funktionen-Bibliothek für die Arbeit mit Zeitreihen: iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iHighest, iLowest, iBarshift. Verfügt über Kurz-Aufrufe aller Funktionen (Symbol und Zeitrahmen des aktuellen Charts).ShowMinMaxDayLevels
Der Indikator zeigt den Tagshöchst- und Tagestiefstkurs (bestimmt in den Eingabeparametern) auf jedem Zeitrahmen.
Standard Stochastik als farbiges Histogramm.XMACD_HTF
Die Standardversion des MACD der seine Werte eines anderen Zeitrahmens auf dem Chart anzeigt. Der Indikator erlaubt dem Nutzer auch die Glättungsalgorithmen des Histogramms und der Signallinie auszuwählen.