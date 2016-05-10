Dieser Indikator ist eine modifizierte Version des Relative Strength Index (RSI), der die Werte eines anderen Zeitrahmens anzeigt. Es erlaubt auch die Glättungsmethoden des RSI und der Signallinie durch den Nutzer zu ändern.

Der wesentliche Unterschied dieses Indikators zu seiner klassischen Form ist die Möglichkeit, die Glättungsmethoden zu ändern und aus den folgenden 10 auszuwählen:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, der Parameter Phase hat für die verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutung.

Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100.



Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung.



Für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es die Periodenzahl des langsamen EMA;



AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Selbstredend erfordern einige Glättungsvarianten etwas andere Interpretation der Signale des Indikators. Die überverkauften/überkauften Bereiche sind, für eine genaueres Arbeiten, sich dynamisch verändernden Grenzen basierend auf den Bollinger Bändern.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Kopieren Sie den XRSX_BB Indikator in das Verzeichnis terminal_folder\MQL5\Indicators.

XRSX_BB_HTF