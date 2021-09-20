Besser Programmieren (Teil 05): Wie man ein schnellerer Entwickler wird





Einführung



Als Entwickler wollen wir immer in der Lage sein, Programme schneller zu erstellen und sie gleichzeitig mit höherer Qualität abzuliefern. Diese Fähigkeit kann von jedem Entwickler erlernt werden, unabhängig von seiner Programmiererfahrung, seiner Rechenleistung, den Werkzeugen auf seinem Arbeitsplatz oder seiner Geschwindigkeit beim Tippen auf der Tastatur.

Dieser Artikel ist eine Erweiterung des vorherigen Teils, lesen Sie ihn zuerst, wenn Sie ihn noch nicht kennen.





INHALT:

Planen Sie Ihre Arbeit Erfinden Sie das Rad nicht neu Tun Sie nur das, was erforderlich ist Nehmen Sie größere Herausforderungen an Leben Sie gesund Tun Sie es jetzt Überanstrengen Sie sich nicht Qualität ist nicht konstant Haben Sie immer eine Deadline Kennen Sie Ihre besten Zeiten Reflexion ist der Schlüssel Messen Sie objektiv Erkunden Sie die Welt außerhalb der Arbeit Schneller testen





01: Planen Sie Ihre Arbeit

"Wenn du nicht planst, planst du zu scheitern"

— Benjamin Franklin

Als Entwickler neigen wir zu der Annahme, dass wir unsere Projekte schneller abschließen können, wenn wir uns auf die Tastatur stürzen und anfangen, den Code mit einer höheren Geschwindigkeit zu schreiben, aber, diese Vorstellung ist völlig falsch, denn einer der Hauptgründe, die uns verlangsamen, ist nicht die Geschwindigkeit, mit der wir unseren Code tippen, sondern die Tatsache, dass wir keinen oder einen schlechten Plan für unser Projekt haben.





Warum die Planung Ihrer Arbeit so wichtig ist

Es erhöht den Fokus. Ohne Fokus würde es sehr lange dauern, selbst einfache Projekte zu beenden. Je mehr Sie sich auf Ihr Projekt konzentrieren, desto schneller werden Sie es abschließen. Es schafft Klarheit. Sie bekommen eine bessere Vorstellung davon, was Sie tun sollen und wie dringend. Es minimiert unscharfes Denken. Da wir meistens Programme für eine der am schwierigsten vorherzusagenden Dinge in der Welt, dem Börsenmarkt , erstellen, werden wir immer wieder mit verschiedenen Ideen bombardiert, sobald die Idee, die wir zuerst verwenden wollten, fehlschlägt. Im Grunde ist es eine gute Sache, an dem festzuhalten, was wir früh geplant haben, wenn wir unser Projekt schneller abschließen wollen.

Bevor Sie eine Reise antreten, müssen Sie eine Vorstellung davon haben, wohin sie geht, also geben Sie Ihrem Projekt genügend Zeit zur Vorbereitung, um sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen. Wenn Sie sich darüber im Klaren sind, was Sie wollen, dann ist es an der Zeit, etwas Code in die Tastatur zu tippen.





02: Erfinden Sie das Rad nicht neu

Bei großen Projekten kann es schwierig und frustrierend sein, ganz von vorne anzufangen. Daher ist eine der besten Möglichkeiten, die Dinge in Gang zu bringen, zu besprechen, ob man frühere Arbeiten anderer von der CodeBase , dem Market oder irgendwo sonst verwendet.

Wahrscheinlich hat jemand das gleiche Projekt, das Sie vorhaben, schon einmal gemacht, und wenn wir sie als Ausgangspunkt nehmen, können wir sehr schnell loslegen und sind einige Schritte weiter, als wenn wir bei Null anfangen würden.

HINWEIS: Nicht alle früheren Arbeiten sind geeignet, Sie müssen das richtige Projekt auswählen.

Was ist bei der Auswahl des richtigen Projekts zu besprechen.

Die Wahl des richtigen Projekts kann Ihnen helfen, die Dinge schnell zum Laufen zu bringen, aber die Wahl des falschen Projekts kann alles stark verzögern. Im Folgenden werden einige Dinge besprochen, die zu beachten sind.

Stellen Sie sicher, dass es weniger oder keine Fehler hat, Sie wollen Ihr Projekt doch nicht gleich mit Fehlern beginnen (Prüfen Sie es/entfernen Sie sie).

Es sollte eine klare und gut erklärte Dokumentation haben. Da Sie so ziemlich alles in dem Werk, das Sie gerade ausgewählt haben, verstehen müssen, muss es eine gute Dokumentation haben, die Sie lesen können, so wie wir die MQL5-Grundlagen gelesen haben, als wir Neulinge waren, ist es dasselbe, was hier passiert.

Der Code ist auf dem neuesten Stand; die MQL5-Sprache wird von Zeit zu Zeit aktualisiert, einige der Methoden und Implementierungen, die im letzten Jahr kompiliert wurden und funktionierten, werden in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr genauso funktionieren, das liegt an den Updates der Sprache . Stellen Sie also immer sicher, dass der für das Projekt verwendete Code aktuell ist. Der beste Weg, das zu überprüfen, ist, den Code in MetaEditor zu kompilieren und zu prüfen, ob er fehlerfrei läuft.

Wenn Sie zum Beispiel einen Indikator erstellen möchten, der Linien auf der Grundlage der Berechnung des gleitenden Durchschnitts und einigen anderen Berechnungen zeichnet, können Sie einen Indikator für den gleitenden Durchschnitt von der CodeBase herunterladen und ihn dann modifizieren oder einige Puffer hinzufügen, um ihn nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Es gibt fast jeden Code in der CodeBase für so ziemlich alle grundlegenden Aufgaben, die du ausführen möchtest, also wählen Sie den richtigen für sich.





03: Nur das tun, was erforderlich ist

Als Entwickler vergessen wir oft, was wir in unserem Projekt tun sollen. Wir neigen dazu, Dinge zu kodieren, die sich nicht direkt auf das auswirken, was wir mit unserem Projekt hauptsächlich erreichen wollen.

Zum Beispiel: Ausgefallene Chart-Animationen, Chart-Objekte und Buttons in Expert Advisors.

Wie Sie sehen können, haben all diese Dinge keinen direkten Einfluss auf unsere Handelsaktivitäten und in den meisten Fällen sind unsere EAs ohne sie besser dran.

Da Objekte mit der integrierten Methode ObjectCreate() erstellt werden, kann es viel Zeit in Anspruch nehmen, sie zu codieren und sie so anzuordnen, dass sie alle gut auf dem Chart erscheinen, sodass der Prozess viel von unserer Zeit in Anspruch nimmt.

Ich empfehle ehrlich gesagt keine Chart-Objekte und ausgefallene Animationen bei Expert Advisors (wenn Sie schneller entwickeln wollen), es sei denn, Sie wollen einen Handelsassistenten erstellen.

Sagen wir mal so. Ein Kunde über Freelance will von Ihnen, dass Sie einen Bollinger-Band Expert Advisor mit einigen anderen Funktionen wie Trailing Stop programmieren, tun Sie nur das, nicht mehr und nicht weniger.

Es ist nicht klug, seine ganze Energie auf weniger wichtige Dinge zu verwenden, bis man die Deadline erreicht, nur um festzustellen, dass man seine Zeit verschwendet hat, weil das Programm voller Müll ist. Es ist auch nicht ratsam, weniger wichtige Dinge zuerst zu beginnen, wenn man aufgeregt und kreativ ist, und wichtige Dinge zuletzt zu beginnen, wenn man müde ist, oder sich zu beeilen, um das Projekt zu beenden, weil man die Frist erreicht hat oder sie zu kurz ist.

"Lernen Sie, Haupt- und Nebensächlichkeiten zu trennen. Viele Menschen sind einfach deshalb nicht erfolgreich, weil sie sich auf Nebensächlichkeiten konzentrieren" — Jim Rohn

Beginnen Sie immer mit den großen und manchmal komplexen Aufgaben, die sich direkt auf Ihr Ziel auswirken. Wenn Sie die Frist noch nicht erreicht haben, können Sie sich jetzt mit all den kleinen, coolen Dingen beschäftigen.





04: Nehmen Sie größere Herausforderungen an

Wie ich in meinem ersten Artikel sagte, sind die schnellsten Entwickler diejenigen, die flexibel sind und sich in dem, was sie tun, wohl fühlen. Der Schlüssel in diesem Punkt ist also, dass wir uns als Entwickler wohl fühlen müssen, damit wir schneller werden können.

Also, wie kann sich jemand wohl fühlen?

Ich glaube, dass Sie wahrscheinlich schon einmal ein Videospiel gespielt haben. Wenn Sie das schwierigste Level gespielt haben und den besten Spieler von allen in diesem bestimmten Spiel besiegt haben, wird das Spielen mittlerer/mittlerer Levels einfach und es wird leicht den durchschnittlichen Spieler schlagen.

Dieses Prinzip ist großartig und gilt nicht nur für das Spielen von Videospiele, sondern auch für die Codierung.

Wählen Sie einen Bereich aus, in dem Sie gut sein möchten und planen Sie dann das komplizierte Programm, das Sie noch nie zuvor gemacht haben. Um beispielsweise in EA(s) gut zu sein, planen Sie mehrere Funktionen wie mehrere Strategien, Multi-Indikatoren, zu viele Chart-Objekte, mehrere Trade-Modifikationen usw. ein. Sobald Sie die Planung für so ein Hardcore-Projekt fertig gestellt haben, setzen Sie sich enge Fristen und versuchen Sie es eher abzuschließen.

Wenn Sie erfolgreich sind, werden viele Projekte, die Sie möglicherweise in Zukunft sehen werden einfach sein, sie werden bequemer sein und, als Ergebnis Ihre Entwicklungsgeschwindigkeit wird schließlich zunehmen.

"Nehmen Sie die schwierigste Herausforderung an und der Rest wird leicht" — Steve Chandler

Das Ziel ist nicht, sich selbst das Leben schwer zu machen, sondern sich bereit zu machen, für die schwierigsten Herausforderungen, die Sie in Ihrer Karriere erleben könnten, und, die Sie vielleicht einmal schnell lösen müssen.





05: Leben Sie gesund



Wenn Sie in diesem Beruf produktiv sein wollen, müssen Sie unter anderem auf Ihre Gesundheit achten, damit Sie nichts falsch machen.

Der Beruf des Programmierers erfordert viel geistige Arbeit beim Erlernen von Codes, beim Erinnern, beim Kreativsein, beim Konzentrieren usw.

Lernen, ohne sich an das Gelernte zu erinnern, bedeutet nichts.

Programmieren ohne Konzentration ist Zeitverschwendung.

Ohne Kreativität gibt es keine Innovation, keine Differenzierung, keine Möglichkeiten, und komplexe Probleme sind schwer zu lösen .

Ich bin kein Experte auf dem Gebiet der Gesundheit. Denjenigen, die tiefer in das Thema einsteigen wollen, empfehle ich die Lektüre dieses Blogs .

Im Folgenden finden Sie meine Gesundheitstipps zur Verbesserung Ihrer Produktivität, die zu einer schnelleren Entwicklung führt

Erkennen Sie den Wert, den es hat, von Ihrem Code Abstand zu nehmen.

Wenn wir rund um die Uhr programmieren, merken wir vielleicht nicht, dass wir nicht die ganze Zeit kreativ und konzentriert sind, denn für den Durchschnittsmenschen des 21. Jahrhunderts ist Konzentration ein großes Problem.

Einige Studien aus den 1990er Jahren legen nahe, dass wir uns aufgrund natürlicher Schwankungen in unserem Aufmerksamkeitszyklus nicht länger als 90 Minuten konzentrieren können, bevor wir eine 15-minütige Pause brauchen.

Gesundheitsexperten empfehlen jedoch eine 90-minütige Codierungssitzung,

Ich programmiere in unregelmäßigen Abständen, je nachdem, wie ich meine Produktivität einschätze. Manchmal kann ich viele Stunden lang programmieren, ohne eine Pause zu machen, aber an manchen Tagen kann ich mich einfach nicht konzentrieren und brauche unregelmäßige Pausen, um meinen Geist zu erfrischen. Ich glaube, dass wir unterschiedliche Aufmerksamkeitsspannen haben, also planen Sie die richtige Coding-Sitzung, die für Sie funktioniert.

Schlafen Sie ausreichend, damit Ihr Gehirn optimal arbeiten kann.

Sie brauchen mindestens 7 Stunden Schlaf pro Tag.

Ernähren Sie sich gesund und treiben Sie Sport.

Laufen als erstes am Morgen ist der beste Weg, um die Stimmung für den ganzen Tag zu verbessern. Probieren Sie es aus, wenn Sie es noch nicht getan haben und erleben Sie, wie Ihre Produktivität den ganzen Tag über steigt.

Tote Menschen schreiben keinen Code. Kranke Menschen schreiben schlechten Code. Achten Sie auf sich.





06: TUN Sie es JETZT

Wann immer Sie eine Idee für Ihr nächstes, großes Projekt haben, schieben Sie es nicht auf, sondern beginnen Sie mit der Planung, wie ich im ersten Punkt sagte. Wenn Sie nicht gerade etwas Wichtigeres zu tun haben, müssen Sie es sofort in Angriff nehmen.

Tun Sie es JETZT, denn SPÄTER bedeutet manchmal NIE

Wenn Sie sofort damit beginnen, können Sie nicht nur die Frist schnell einhalten, sondern Sie vermeiden auch unnötige Verzögerungen, die unwichtig sind und dazu führen können, dass Ihr Verstand die Idee während dieser Verzögerung herunterspielt.

"Die Zeit vergeht, also was immer Du tun willst, tu es jetzt" Robert de Viro

Verzögerungen haben schlechte Folgen, wenn es um die Entwicklung geht. Es ist sehr leicht zu vergessen, was man beim ersten Mal vorhatte, wenn man von einer Idee überrumpelt wurde (vor allem, wenn man sie nicht aufgeschrieben hat), und es verzögert die Nutzung und Verbesserung des Produkts.





07: Überanstrengen Sie sich nicht

Die Programmierkarriere ist voll von verschiedenen Arten von Dingen und endlosen Dingen, die wir lernen müssen. Um ehrlich zu sein, werden Sie nicht außergewöhnlich gut in allem, weil es viel zu viel wäre.

Der Schlüssel zu einer schnelleren Entwicklung, auch wenn Sie nicht in allen Bereichen Ihres Projekts gut sind, liegt darin, dass Sie nicht versuchen, alles selbst zu machen. Ich habe dies im dritten Artikel angesprochen: Punkt #05. Es geht darum, Ihr Projekt als Open Source zu veröffentlichen, damit andere Menschen ihre Meinung zu diesem Projekt äußern können.

Aber dieser Prozess erfordert eine gewisse Offenheit (manche Leute brauchen das vielleicht nicht) und es kann eine Weile dauern, bis die Leute anfangen, etwas beizutragen, vor allem, wenn die Leute, die darauf gestoßen sind, nicht sehr interessiert sind.

Angenommen, Sie wollen etwas sehr schnell fertigstellen, könnte es am besten sein, jemanden als Freelancer zu engagieren.

Hier geht es darum, dass Sie jemanden engagieren, der als Partner arbeitet (um Ihnen in Bereichen zu helfen, in denen Sie kein Experte sind).

Ein Beispiel.

Ich persönlich bin nicht gut auf dem Gebiet der Indikatoren, ich verstehe kaum die Puffer und andere Dinge, die mit Indikatoren zu tun haben, da ich kein Fan von ihnen bin (aufgrund persönlicher Probleme), aber ich bin ein Experte für Expert Advisors, Skripte und viele andere Dinge. Wenn ich bei meinem Projekt das Gefühl habe, dass ich einen Indikator brauche, muss ich jemanden beauftragen, der das für mich macht und ich mache dann den Rest.

Wenn das Projekt groß ist, teilen Sie es in Abschnitte auf und beauftragen Sie mehrere Entwickler. Je mehr freiberufliche Entwickler daran beteiligt sind, desto schneller wird es erledigt.

Diese Methode ist ziemlich teuer, aber sie ist es wert. Ich glaube, es ist wahrscheinlich der schnellste Weg von allen. Das ist der Grund, warum Tech- oder innovative Unternehmen nie einen Programmierer einstellen (manchmal nicht einmal weniger als 1000), weil sie dieses Prinzip verstehen.





08: Qualität ist nicht konstant

Anstatt sich zu beeilen, um das Projekt zu beenden, müssen Sie besprechen, was am Ende des Tages ein GUTES QUALITÄTSPRODUKT sein soll.

Ein minderwertiges Produkt ist nicht das Ende der Arbeit, denn es wird immer wieder Verbesserungen erfordern, die im Laufe der Zeit vorgenommen werden müssen, sodass es kein Ende der Arbeit geben wird.

Bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie einen besseren Code und bessere Ideen implementieren, eine gute Architektur, ein gutes Design, einen fehlerfreien Code usw. haben. Wenn Sie einmal fertig sind, gibt es kein Zurück mehr.

Der Prozess der Erstellung eines qualitativ hochwertigen Produkts mag langsam erscheinen, ist es aber nicht, und was die meisten Entwickler nicht erkennen, ist, dass schlechter Code und schlechte Architektur uns immer verfolgen und uns dazu zwingen werden, es besser zu machen.

Ein GUTES QUALITÄTSPRODUKT bedeutet nicht, dass es ein heiliger Gral ist, es bedeutet kurz gesagt

Erledigt wie geplant

Keine Bugs

Gut entworfen, strukturiert und klar erklärt

Einfach zu benutzen und leicht an andere weiterzugeben

Ich stimme "Robert C. Uncle Bob" voll und ganz zu, als er sagte: "Der einzige Weg, schnell zu sein, ist, gut zu sein. Jedes Mal, wenn Sie der Versuchung nachgeben, Qualität gegen Geschwindigkeit einzutauschen, werden Sie langsamer. Jedes Mal".



09: Haben Sie immer eine Deadline

Was würde mit den Spielern passieren, wenn es kein Ende des Fußballspiels gäbe? Sie würden keinen Enthusiasmus und keinen Einsatz zeigen, das Spiel würde keinen Spaß machen, und es gäbe überhaupt kein Spiel.

Für alles, was wir im Leben tun, muss es ein Ende geben, damit wir es ernst nehmen können.

Sobald Sie Ihre Arbeit geplant haben, setzen Sie sich eine Frist, bis wann das Projekt fertig sein soll.

Außerdem ist das Setzen einer Frist ein Zeichen dafür, dass Sie ein ausgereifter Entwickler sind und zeigt, wie ernst Sie es mit der Fertigstellung dieses Projekts meinen.

Es gibt eine Deadline für jeden Job als Freiberuflicher (wird aber nicht streng durchgesetzt) und Sie müssen dasselbe für Ihre eigenen Projekte tun, es muss nicht perfekt sein, aber Sie werden Zeit haben, sich zu verbessern.

Denken Sie daran:

Wenn es keine Deadline gibt, gibt es auch kein Ende des Projekts.





10: Kennen Sie Ihre besten Zeiten

Jeder hat seine Spitzenzeiten, die Momente, in denen die Produktivität und das Lernen am höchsten sind. Das kann an bestimmten Wochentagen oder zu bestimmten Tageszeiten sein. Ich zum Beispiel bin am produktivsten von 4:00 Uhr morgens, wenn ich aufwache, bis etwa 7 oder 8 Uhr morgens. Das sind die Stunden, die ich nutze, um neue Dinge zu lernen und schwierige Aufgaben zu erledigen.

Für andere sind es vielleicht die Morgenstunden, der Nachmittag, Mitternacht usw. Finden Sie Ihre produktiven Zeiten und nutzen Sie sie effektiv, um Ihr Projekt voranzubringen.

Die produktivsten Zeiten können für diejenigen von Vorteil sein, die mit anderen Dingen beschäftigt sind, z. B. mit der Arbeit, und nur wenig Zeit haben, um an ihren Programmierprojekten zu arbeiten.





11: Reflexion ist der Schlüssel

Sie müssen sich die Zeit nehmen, Ihren Code zu überprüfen. Damit können Sie sicherstellen, dass Sie aus Ihren Fehlern lernen, damit Sie beim nächsten Mal nicht wieder auf der Stelle treten und Ihre Zeit mit demselben Fehler verschwenden, den Sie zuvor gemacht und erfolgreich gelöst haben.

Beseitigen Sie blinde Flecken im Bereich Ihrer Anwendung. Manchmal müssen Sie Ihrem Bauchgefühl vertrauen. Wenn Sie etwas implementiert haben und das Gefühl haben, es nicht zu verstehen, müssen Sie untersuchen, ob das stimmt oder, Sie haben etwas implementiert und das Gefühl, dass es nicht der beste Weg ist, es zu implementieren.





12: Messen Sie objektiv

Prüfen Sie sich eingehend selbst, wenn Sie ein paar Tage lang arbeiten. Analysieren Sie Ihre Aktivitäten und fragen Sie sich: Wo verschwindet meine Zeit?

Nehmen wir an, Sie stellen fest, dass Sie die meiste Zeit mit dem Lesen von Code verbringen, anstatt Code zu schreiben. Dann müssen Sie lernen, wie Sie Code schneller lesen können.





13: Erkunden Sie die Welt außerhalb der Arbeit

Ich möchte dies ein Aufwärmen nennen. Sportler tun es in ihrer Karriere, wir können es auch tun.

Wenn Sie nicht an Ihrem Projekt arbeiten, erkunden Sie neue Bibliotheken, Indikatoren, Skripte, Werkzeuge und Techniken, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern.

Sie können an Open-Source-Projekten arbeiten, die Ihrem Projekt in gewisser Weise ähnlich sind oder mehrere ähnliche Aspekte aufweisen.

So bereiten Sie sich auf das eigentliche Projekt vor. Wenn Sie es gut machen, werden Sie feststellen, dass Ihr Projekt einfacher wird als zuvor und Ihre Geschwindigkeit unweigerlich zunimmt.





14: Schneller Testen



Das Testen ist einer der wichtigsten Bereiche, in denen Sie gut sein müssen, da Sie nach dem Schreiben einiger neuer Codeblöcke so viel testen werden, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert.

Abgesehen vom Schreiben und Lesen von Code ist das Testen der Bereich, in dem die meiste Zeit vergeudet wird, es sei denn, man macht keine Fehler.

Das Testen Ihrer Programme kann in gewisser Weise von den Hardware-Ressourcen auf Ihrem PC und verschiedenen Software-Einstellungen abhängen.

Wenn Ihre CPU beispielsweise (unter bestimmten Einstellungen) 5 Kerne hat, sollten Sie nicht erwarten, dass Sie so schnell testen können wie jemand mit 7 Kernen oder 9 Kernen. Ganz zu schweigen von anderen Faktoren wie Arbeitsspeicher, Einstellungen des Strategietesters, Konfiguration der Agenten und dem Programm, das Sie testen.

Dies ist ein zu weites Feld, um alles in diesem Artikel abzudecken. Ich würde Ihnen empfehlen, aus allen folgenden Quellen zu lernen:

Im Folgenden finden Sie einige einfache Tipps für ein schnelles Testen.

DE-AKTIVIREN Sie den Visuellen Modus über das Kontrollkästchen für Indikatoren und den Handel auf den Charts. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden alle Vorgänge ausgeblendet, die Sie beim Testen auf dem Diagramm sehen. Tun Sie dies, wenn Sie bereits sicher sind (Sie wissen es), wie Ihr Programm im Hintergrund arbeitet.



WÄHLEN Sie die Modellierungsoption nur Öffnungspreise HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Methode ist für EAs gedacht, die explizit auf die Baröffnung reagieren. Aus irgendeinem Grund funktioniert diese Methode nicht in Multi-Symbols- und Multi-Time-Frame-Signalextraktions-EAs. Möglicherweise erhalten Sie im Modus "Öffnungspreise" von CopyRates Fehler und FALSCHE ZEITRAHME-ABFRAGEN.



AKTIVIEREN Sie das Kontrollkästchen "Gewinn in Pips für eine schnellere Berechnung HAFTUNGSAUSSCHLUSS: der gesamte Gewinn/Verlust der Positionen wird in tatsächlichen Pips und nicht in Geld angegeben.



Um es kurz zu machen.



Der schnellste Weg, Ihre Strategien auf leistungsstarken Maschinen zu testen/optimieren, ohne sich um die Einrichtung zu kümmern und ohne sich Gedanken über die Hardware-Ressourcen auf Ihrem PC machen zu müssen, ist die Nutzung des MQL5 Cloud Network





Schlussfolgerung



Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg zu einem guten Entwickler, das war's für diesen Artikel. Wenn Sie weitere Tipps haben, die Sie mit mir oder anderen teilen möchtest, können Sie sie gerne in den Diskussionsbereich dieses Artikels schreiben.

Vielen Dank fürs Lesen.



