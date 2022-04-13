더 나은 프로그래머 (Part 05): 어떻게 하면 빠르게 개발하는 개발자가 될 수 있을까요





개발자로서 우리는 항상 더 높은 품질을 제공하면서 더 빠르게 프로그램을 빌드할 수 있는 능력을 갖기를 원합니다. 이러한 능력은 코딩 경험, 연산 능력, 작업 공간의 도구 또는 키보드 입력 속도에 관계없이 모든 개발자가 배울 수 있는 것입니다.

이 기사는 이전 기사에서 이어지는 것입니다. 이전 기사를 아직 읽지 않았다면 먼저 읽어보십시오.





01: 작업을 계획하십시오

"계획에 실패하면 실패할 계획을 하고 있는 것이다." - 벤자민 프랭클린

개발자로서 우리는 키보드로 가서 더 빠른 속도로 코드를 작성하기 시작하기만 하면 프로젝트를 더 빨리 완료할 수 있다고 생각하는 경향이 있습니다. 이러한 생각은 잘못된 것입니다. 작업이 지체되는 이유는 우리가 코드를 입력하는 속도에 달린 것이 아닙니다. 프로젝트에 대한 계획이 없거나 빈약한 계획 때문입니다.





계획을 세우는 것이 왜 중요할까요

계획은 집중도를 높입니다. 집중 없이는 간단한 프로젝트라도 완료하는 데 매우 오랜 시간이 걸립니다. 프로젝트에 더 집중할수록 더 빨리 완료할 수 있습니다. 계획은 명확성 높입니다. 해야 할 일과 긴급한 일을 더 잘 알게 합니다. 계획은 모호함을 최소화합니다. 대부분 우리는 세상에서 가장 예측하기 어려운 것 중 하나인 외환 시장과 관련한 프로그램을 만들고 있기 때문에 우리는 처음의 아이디어가 실패하면 항상 다른 아이디어로 머리속이 가득 차게 됩니다. 우리가 프로젝트를 더 빨리 끝내고 싶다면 우리가 계획한 기존의 것을 고수하며 그대로 나아가는 것이 좋을 것입니다.

여행을 시작하기 전에 목적지가 어디인지를 알 필요가 있습니다. 따라서 프로젝트에 준비할 시간을 충분히 할애해서 빠진 것이 없는지 확인하십시오. 원하는 것이 무엇인지 명확해지면 키보드에서 코드를 입력하기 시작할 때인 것입니다.





02: 반복을 줄이십시오

큰 프로젝트일 경우 맨땅에서부터 시작하는 것은 쉽지 않고 피곤한 일입니다. 이를 시작하는 가장 좋은 방법 중 하나는 다른 사람이 이전에 코드베이스 , 시장, 또는 다른 어딘가에서 한 작업을 사용하는 것입니다.

귀하가 하려고 했던 것과 동일한 프로젝트를 누군가가 이미 해 놓은 게 있을 경우 이를 시작점으로 사용하면 우리가 매우 빠르게 시작하는 데 도움이 될 수 있으며 맨땅에서 시작했을 때 가능했던 것보다 몇 단계 앞서 있을 수 있습니다.

참고: 이전에 다른 사람이 해 놓은 프로젝트가 모두 사용하기에 좋은 것은 아니므로 올바른 프로젝트를 선택해야 합니다.

사용할 프로젝트를 선택할 때 고려해야 할 사항.

올바른 프로젝트를 선택하면 작업을 빠르게 수행하는 데 도움이 될 수 있지만 잘못된 작업을 선택하면 상황이 비참해질 수 있습니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 사항입니다.

버그가 적거나 없는지 확인하십시오. 버그가 있는 프로젝트를 시작하고 싶지는 않을 것입니다(확인 하고/디버그 하기).

선택한 프로젝트에 대해 거의 모든 것을 이해해야 하기 때문에 명확하고 잘 설명된 문서가 있어야 합니다. 초보자였을 때 MQL5 기본을 읽어 본 것처럼 프로젝트를 설명하는 좋은 문서가 있어야 합니다.

코드가 최신 상태이어야 합니다; MQL5 언어는 시간이 지남에 따라 업데이트되며 작년에 컴파일 되어 작동하던 일부 메소드 및 구현이 올해는 동일하게 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 업데이트 때문입니다. 따라서 항상 해당 프로젝트에 사용된 코드가 최신 코드인지 확인하십시오. 이를 확인하는 가장 좋은 방법은 메타에디터에서 컴파일 하여 오류 없이 실행되는지 확인합니다.

예를 들어 이동 평균 계산 및 기타 계산을 기반으로 선을 그리는 지표를 생성하려 한다고 합시다. 코드베이스에서 이동 평균 지표를 다운로드할 수 있습니다. 그런 다음 수정하거나 버퍼를 추가하여 원하는 방식으로 모양을 만듭니다.

CodeBase에는 수행하려는 거의 모든 기본 작업에 대한 거의 모든 코드가 있습니다. 따라서 적합한 것을 선택하십시오.





03: 필요한 것만 하십시오

개발자로서 우리는 종종 프로젝트에서 해야 할 일을 잊어버리고는 프로젝트에서 주로 달성하고자 하는 것에는 직접적인 영향을 미치지 않는 코딩에 우선순위를 두는 경향이 있습니다.

예: 고급 차트 애니메이션, 차트 개체 및 Expert Advisors의 버튼.

보시다시피, 언급된 모든 항목들은 트레이딩에 직접적인 영향을 미치지 않으며 대부분의 경우에는 그런 것들이 없는 EA(들)도 충분히 좋은 EA입니다.

객체는 내장 ObjectCreate()에 생성되기 때문에 코딩하는 데 많은 시간이 걸릴 수 있으며 차트에 모두 잘 나타나도록 정렬하는 것은 말할 것도 없습니다. 그래서 그 과정은 우리의 시간을 많이 잡아 먹습니다.

나는 솔직히 당신이 거래 보조기능이 필요하지 않다면 Expert Advisors에서 차트 개체와 멋진 애니메이션을 권장하지 않습니다(더 빠르게 개발하고 싶을 때).

예를 들어 프리랜스에서 고객이Trailing Stop과 같은 기능과 동작하는 Bollinger-Band Expert Advisor를 코딩하기를 원한다고 합시다. 딱 거기까지만 하세요, 더도 말고 덜도 말고.

프로그램이 엉망이고 마감일이 도달하는데도 덜 중요한 것을 코딩하는 데 모든 에너지를 사용하는 것은 현명하지 않습니다. 창의적일 때 덜 중요한 일을 먼저 시작한 다음 피곤할 때 중요한 일을 시작하거나 마감 시간에 도달했거나 너무 가까웠다는 이유로 서둘러 프로젝트를 끝내는 것은 현명하지 않습니다.

“중요한것과 덜 중요한것을 구분하는 법을 배우십시오. 사람들이 시시한 것을 전공하기 때문에 잘하는 것은 아닙니다." - Jim Rohn

항상 당신이 원하는 것에 직접적인 영향을 미치는 중요하고 때로는 복잡한 작업을 시작하십시오. 마감일에 도달하지 않은 경우 이제 모든 사소한 멋진 일을 시작할 수 있습니다.





04: 더 큰 일에 도전하세요

첫 번째 기사에서 말했듯이 더 빠른 개발자는 자신이 하는 일에 편안하고 유연한 개발자입니다. 따라서 핵심은 개발자로서 편안해야 더 빨라질 수 있다는 것입니다.

그러면 사람이 어떻게 편안해질 수 있을까요?

전에 비디오 게임을 해본 적이 있을 것입니다. 가장 어려운 레벨에서 플레이하거나 그 게임에서 가장 어려운 플레이어를 이기면 중간/보통 레벨을 플레이하는 것이 쉬워지고 평균적인 플레이어를 이기기도 쉬워집니다.

이 원칙은 훌륭한 원칙이고 비디오 게임뿐만 아니라 코딩에도 적용됩니다.

잘하고 싶은 분야를 선택하고 한 번도 해보지 않은 복잡한 프로그램을 계획하십시오. 예를 들어, EA를 잘하려면 다중 전략, 다중 지표, 많은 차트 개체, 다중 거래 수정 등과 같은 여러 기능이 있는 것을 계획하십시오. 그 하드코어 프로젝트에 대한 계획을 마친 후 촉박한 마감일을 정하고 그 전에 끝내도록 노력하십시오.

결과가 좋으면 앞으로 직면하게 될 많은 프로젝트가 쉬워질 것이고 더 편안해질 것이며 결과적으로는 프로젝트 개발 속도가 빨라질 것입니다.

"가장 어려운 일에 도전하면 나머지는 쉬워질 것입니다." - 스티브 챈들러



목표는 자신을 상하게 하는 것이 아니라 일을 하며 겪을 수 있는 귀하를 어려운 도전에 취약하게 만드는 것들을 빠르게 해결하도록 하는 것입니다.





05: 건강해야 합니다



이 직업에서 생산적으로 일을 하고 싶다면 건강이 상하지 않도록 해야 합니다.

코딩 경력은 코드 학습, 기억, 창의성, 집중력 유지 등에 많은 정신적 노동을 필요로 합니다.

배운 것을 기억하지 않고 그저 배우는 것은 아무것도 하지 않는 것이나 마찬가지 입니다

집중력 없이 하는 코딩은 시간 낭비입니다.

창의성이 없으면 혁신도 없고 차별화도 없고 기회도 없고 복잡한 문제도 풀기 어렵게 됩니다

나는 건강에 대한 전문가가 아닙니다. 건강에 대해 더 자세히 알고 싶은 사람들에게 블로그 블로그 포스트 을 읽는 것을 추천합니다.

아래는 더 빠른 개발을 가능하게 하는 생산성 향상을 위한 건강 팁입니다.

코드에서 멀어지는 것의 가치를 알아두십시오.

우리가 만약 24/7 코딩을 고수한다면 우리가 항상 창의적이지 않고 집중하고 있지 않다는 것을 알아차리지 못할 수도 있습니다. 왜냐하면 이 21세기에 사는 평균적인 사람들에게 집중력은 중요한 문제이기 때문입니다.

1990년대부터 시작된 연구 에 따르면 각성 주기의 자연스러운 변화 때문에 90분 이상 집중하기 위해서는 15분의 휴식이 필요하다고 합니다.

건강 전문가는 90분의 코딩 세션을 권장하지만

나는 내 생산성이 어떻게 진행되고 있는지에 따라 무작위 세션으로 코딩합니다. 때로는 쉬지 않고 여러 시간 동안 코딩을 할 수 있지만 어떤 날은 집중할 수 없고 마음을 새롭게 하기 위해 임의의 휴식이 필요하다는 것을 알게 되었습니다. 사람마다의 집중 시간이 다르기 때문에 자신에게 맞는 올바른 코딩 세션을 계획하고 설정하십시오.

충분한 수면을 취하여 뇌 기능을 최대한 활용하도록 하십시오.

하루에 최소 7시간의 수면이 필요합니다.

잘 먹고 운동하십시오.

아침에 달리기를 하는 것은 하루 종일 기분을 좋게 하는 가장 좋은 방법입니다. 아직 시도하지 않았다면 시도해 보고 하루 종일 생산성이 얼마나 증가하는지 확인해 보십시오.

죽은 사람은 코드를 작성하지 않고 아픈 사람은 나쁜 코드를 작성하므로 자신을 돌보십시오.





06: 즉시 하십시오

큰 프로젝트에 대한 아이디어가 떠올랐을 때는 미루지 말고 첫 번째 요점에서 말했듯이 계획을 세워 시작하십시오. 그것보다 더 중요한 것이 없다면 즉시 시작해야 합니다.

즉시 하십시오 때로는 나중에가 전혀가 되어 버립니다

즉시 시작하는 것은 마감 시간에 빨리 도달하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 중요하지 않은 불필요한 지연을 방지하고 그 지연되었을 시간 동안 아이디어를 시작할 수 있습니다.

"시간은 흐르니 무엇을 하든 지금 하십시오" 로버트 드 니로

지연은 개발에 있어 좋지 않은 결과를 가져옵니다. 아이디어가 떠올랐을 때(특히 기록하지 않은 경우) 처음에 하려고 했던 것을 잊어버리기가 쉽고 제품 사용이나 개선이 지연되게 됩니다.





07: 과로하지 마십시오

코딩 경력은 우리가 배워야 할 다양한 종류의 것들과 끝없는 것들로 가득 차 있습니다. 솔직히 말해서 그런 것들이 너무 많기 때문에 모든 것을 잘하지는 못할 것입니다.

프로젝트의 모든 영역에 능숙하지 않더라도 더 빠른 개발의 열쇠는 모든 것을 혼자서 하려고 하지 않는 것입니다. 세 번째 기사 포인트 #05에서 이에 대해 다루었습니다: 사람들이 프로젝트에 대한 견해를 공유할 수 있도록 프로젝트를 오픈 소스로 만드는 것.

그러나 그 과정 자체를 노출 할 필요가 있고(일부 사람들은 그것을 필요로 하지 않을 수 있음) 사람들이 프로젝트를 도와 기여를 시작하는 데 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 특히 그리 흥미로운 것이 아닐 경우는 말입니다.

일을 빨리 끝내고 싶다면 가장 좋은 방법은 누군가를 고용하는 것입니다. 프리랜스 에서 말입니다. 여기서의 요점은 파트너로 일할 사람을 고용한다는 것입니다(당신이 전문가가 아닌 분야에서 당신을 도울 수 있는).

예를 들면.

나는 개인적으로 지표와 관련해서는 그리 잘 알지 않습니다. 나는 버퍼와 지표를 별로 좋아하지 않기 때문에 지표와 관련된 다른 종류의 것들은 잘 이해하지 못합니다. (개인적인 문제로 인해서 말입니다) 그러나 저는 Expert Advisors, 스크립트 등에 대해서는 전문가입니다. 내 프로젝트에서 지표가 필요하다고 느끼면 제 자신을 위해 누군가를 고용해야 하고 나머지는 제가 할 것입니다.

프로젝트가 큰 경우 섹션으로 나누고 더 많은 개발자를 고용하십시오. 더 많은 프리랜스 개발자가 참여할수록 더 빨리 마칠 수 있습니다.

이 방법은 비용이 상당히 들지만 그만한 가치가 있습니다. 그러나 아마도 가장 빠른 방법일 것입니다. 이것이 바로 기술 회사나 혁신적인 회사가 한 명의 프로그래머(때로는 1000명 미만)를 고용하지 않는 이유입니다.





08: 품질은 언제나 동일하지 않습니다

프로젝트를 끝내기 위해 서두르지 말고 일과가 끝날 때 좋은 품질의 제품에 필요한 것이 무엇인지 고려해야 합니다.

품질이 좋지 않은 제품은 작업의 끝이 아닙니다. 시간이 지남에 따라 항상 조금씩의 개선이 필요하기 때문에 작업은 끝이 없을 것입니다.

다음 단계로 진행하기 전에 더 나은 코드와 아이디어의 구현, 좋은 아키텍처, 디자인, 버그 없는 코드 등을 만들고 있는지 확인하십시오. 그래서 한 번 끝나면 되돌릴 수 없도록 말입니다.

고품질 제품을 만드는 과정이 느린 것처럼 보일 수 있지만 그렇지 않습니다. 대부분의 개발자가 깨닫지 못하는 것은 나쁜 코드와 나쁜 아키텍처가 항상 우리를 괴롭혀 더 나은 제품을 만들게 마음을 뺏기도록 한다는 것입니다.

좋은 품질의 제품은 성배를 의미하지 않습니다.

계획한대로 끝마치십시오

버그를 없애세요

잘 설계되고 구조화되고 명확하게 설명되도록 하십시오

사용하기 쉽고 다른 사람에게 쉽게 전달되게 하십시오

나는 "Robert C. Uncle Bob"가 다음과 같이 말한 것에 강력하게 동의합니다. "빨리 가는 유일한 길은 잘 가는 것이다. 속도와 품질을 맞교환 하려는 유혹에 굴복할 때마다 속도가 느려집니다. 언제나 말입니다".



09: 마감시간을 정하십시오

축구 경기에 끝이 없다면 선수들은 어떻게 될까요? 그들은 열정도 노력도 없을 것이고 게임은 재미도 없을 것이고 축구라는 것이 없을 것입니다!

우리가 인생에서 하는 모든 일에는 끝이 있어야만 진지해질 수 있습니다.

작업 계획을 세우고 프로젝트가 준비되기를 원하는 기한을 설정하면 정해 놓은 마감 시간을 통해 코딩의 속도를 측정할 수도 있습니다.

또한 마감시간을 설정한다는 것은 성숙한 개발자라는 의미이며 프로젝트를 완료하는 데에 대해 얼마나 진지한지를 나타내 줍니다.

프리랜스 의 모든 작업에는 마감일이 있습니다.(엄격하게 시행되지는 않음) 자신의 프로젝트도 마찬가지 입니다.

명심하세요

마감시간을 정해 놓지 않으면 프로젝트에도 끝이 없습니다.





10: 최고의 시간이 언제인지를 아십시오

누구에게나 최고의 시간이 있습니다; 생산성과 학습 수준이 높은 순간. 그건 특정 요일이나 하루 중 특정 시간일 수 있습니다. 이것은 우리의 두뇌가 서로 다른 상태에 있기 때문입니다. 예를 들어 저의 가장 생산적인 시간은 새벽 4시에 일어나서부터 오전 7~8시까지입니다. 이 시간은 새로운 것을 배우고 어려운 작업을 하는 데 사용하는 시간입니다.

다른 사람들에게는 아침, 오후, 자정 등이 해당 될 수 있습니다. 생산성이 좋은 시간을 찾아 효과적으로 사용하면서 프로젝트를 진행하십시오.

생산적인 시간에 일하는 것은 직장에 가는 것과 같은 다른 일을 하느라 바쁘거나 프로그래밍 프로젝트에 참여할 시간이 거의 없는 사람들에게 아주 좋습니다.





11: 숙고가 핵심입니다

코드를 검사하는 데에는 시간이 필요합니다. 이렇게 하는 목적은 실수로부터 배우고 있다는 것을 확인하여 다음 번에는 실수를 하지 않고 이전에 범했고 성공적으로 해결한 동일한 오류에 시간을 낭비하지 않도록 하기 위해서 입니다.

응용 프로그램 범위에서 사각 지대를 제거하십시오. 때때로 당신은 당신의 직감을 믿어야 합니다. 어떤 것을 구현했는데 이해할 수 없다고 느낄 때 그것이 사실인지를 조사해야 합니다. 또는 당신은 어떤 것을 구현했고 그것이 그것을 구현하는 최선의 방법이 아니라고 느끼게 됩니다.





12: 객관적으로 보십시오

며칠 동안 일하면서 자가 진단을 해보고 활동을 분석하고 스스로에게 물어보십시오. 내 시간은 어디로 가나요?

대부분의 시간이 코드를 작성하는 것보다 코드를 읽는 데 보낸다고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 코드를 더 빨리 읽는 방법을 배워야 합니다.





13: 작업의 외부를 살펴보십시오

나는 이를 워밍업이라 부르고 싶습니다. 스포츠맨/스포츠우먼이 하는것 말입니다. 우리도 할 수 있습니다.

프로젝트와 관련한 작업을 하지 않는 동안 생산성을 높이는 데 도움이 되는 새로운 라이브러리, 지표, 스크립트, 도구 및 기술을 탐색하십시오.

귀하의 프로젝트와 어떻게 든 유사하거나 몇 가지 유사한 측면이 있는 오픈 소스 프로젝트에 참여 할수 있습니다.

이렇게 하면 실제 프로젝트에 준비된 사람이 될 수 있습니다. 잘 하면 프로젝트가 이전보다 쉬워지고 속도가 엄청나게 증가한다는 것을 알게 될 것입니다.





14: 더 빠르게 테스트하십시오



테스트는 모든 것이 예상대로 작동하는지 확인하기 위해 하는 것으로 몇몇 새로운 코드 블록을 작성한 후에는 많은 테스트를 해야 하므로 잘해야 하는 중요한 영역 중 하나입니다.

코드를 작성하고 읽는 것은 물론 테스트는 대부분의 시간이 낭비되는 영역입니다.

프로그램을 테스트하는 것은 컴퓨터의 하드웨어 리소스와 여러가지 소프트웨어의 설정에 어떻게든 의존될 수밖에 없습니다.

예를 들어 (특정 설정에서) CPU에 5개의 코어가 있는 경우 7개 또는 9개의 코어가 있는 사람만큼 빠르게 테스트할 것으로 기대하지 마십시오. 메모리, 전략 테스터 설정, 에이전트 구성 및 테스트 중인 프로그램 등과 같은 다른 요소는 말할 것도 없습니다.

이것은 이 기사의 모든 내용을 다루는 방대한 주제입니다. 아래의 모든 출처에서 배우는 것이 좋습니다.

아래는 더 빠르게 테스트하는 방법에 대한 몇 가지 간단한 팁입니다.

비주얼모드와 디스플레이 차트가 있는 지표 및 거래 체크박스 체크 해제. 참고: 이 박스의 선택을 취소하면 테스트할 때 차트에서 볼 수 있는 모든 작업이 숨겨집니다. 프로그램이 백그라운드에서 어떻게 작동하는지 이미 알고 있다면 이 작업을 하십시오.



모델링 옵션을 시가에만 적용으로 선택하십시오 참고: 이 방법은 바 오프닝 명시적으로 제어하는 EA를 위한 것입니다.. 몇 가지 이유로 인해 이 방법은 다중 심볼 및 다중 시간 프레임의 신호 추출 EA에서는 작동하지 않습니다. 카피율 에러나 공개 가격 모드에서의 잘못된 차트 주기 에러가 발생 할 수 있습니다.



더 빠른 계산을 위해 핍 수익 체크박스를 체크하세요 주의:모든 거래 이익/손실은 돈이 아닌 실제 핍으로 표시됩니다.



요약하면



설정의 번거로움 없이 그리고 PC의 하드웨어 리소스에 대해 걱정할 필요 없이 강력한 시스템에서 전략을 테스트/최적화하는 가장 빠른 방법은 MQL5 클라우드 네트워크 를 사용하는 것입니다.





결론



나는 당신이 좋은 개발자가 되기 위한 여정에서 최선을 다하기를 바랍니다. 그래서 이 기사를 쓴 것입니다. 저나 다른 사람들과 공유하고 싶은 팁이 있으면 이 기사의 토론 섹션에 자유롭게 말씀해 주시기 바랍니다.

읽어 주셔서 감사합니다.



