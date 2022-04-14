Better programmer (Partie 05) : Comment devenir un développeur plus rapide





Introduction



En tant que développeurs, nous voulons toujours avoir la possibilité de créer des programmes plus rapidement tout en les livrant avec une meilleure qualité. Cette capacité peut être apprise par n'importe quel développeur, indépendamment de votre expérience de codage, de votre puissance de calcul et des outils de votre espace de travail, ou de la vitesse de frappe de votre clavier.

Cet article est une extension de la partieprécédente, pensez à le lire d'abord si vous ne l'avez pas déjà fait.





CONTENU :

Planifiez votre travail Ne réinventez pas la route Ne faites que ce qui est nécessaire Relevez de plus grands défis Vivre sainement Faites le maintenant Ne vous surmenez pas La qualité n'est pas constante Ayez toujours une date limite Connaissez votre meilleure heure de productivité La réflexion est la clé Mesurez de façon objective Explorer en dehors du travail Tests plus rapides





01: Planifiez votre travail

“Si vous ne planifiez pas, vous planifiez d'échouer” — Benjamin Franklin

En tant que développeurs, nous avons tendance à penser que se précipiter vers le clavier et commencer à écrire du code à une vitesse plus élevée nous ferait terminer nos projets plus rapidement, mais cette idée est fausse car l'une des grandes raisons qui nous ralentit n'est pas à quelle vitesse nous tapons notre code, c'est la plupart du temps parce que nous n'avons aucun plan ou un mauvais plan pour notre projet.





Pourquoi planifier votre travail est si important

Cela augmente la concentration. Sans concentration, il faudrait beaucoup de temps pour terminer même des projets simples. Plus vous êtes concentré sur votre projet, plus vite vous le terminerez. Cela donne de la clarté. Vous aurez une meilleure compréhension de ce que l'on attend de vous et de l'urgence. Cela minimise une pensée floue. Étant donné que nous créons principalement des programmes pour l'une des choses les plus difficiles à prévoir sur les marchés Forex mondiaux, nous sommes toujours bombardés par différentes idées dans nos esprits une fois que l'idée que nous avions l'intention d'utiliser échoue. C'est essentiellement une bonne chose de s'en tenir à ce que nous avons prévu au début si nous voulons terminer notre projet plus rapidement.

Avant de commencer un voyage, vous devez avoir une idée de l'endroit où vous allez, alors donnez suffisamment de temps à votre projet pour la préparation afin de vous assurer que vous ne manquez rien d'autre, lorsque vous êtes très clair sur ce que vous voulez, alors il est temps de commencer à taper du code sur le clavier.





02 : Ne réinventez pas la roue

Sur les gros projets, essayer de repartir de zéro peut être difficile et frustrant, donc l'une des meilleures façons de démarrer serait d'envisager d'utiliser les travaux antérieurs des autres sur CodeBase , le Market ou n'importe où ailleurs.

Quelqu'un a probablement déjà réalisé auparavant le même projet que vous essayez de faire et l'utiliser comme point de départ pourrait nous aider à démarrer très rapidement et à avoir une longueur d'avance sur ce que nous aurions pu faire si nous étions partis de zéro.

REMARQUE : Toutes les œuvres précédentes ne sont pas bonnes à utiliser, vous devez choisir le bon projet

Éléments à prendre en compte lors du choix du bon projet à utiliser.

Choisir le bon travail à utiliser peut vous aider à faire fonctionner les choses rapidement, mais choisir le mauvais travail peut rendre les choses misérables, voici quelques-uns des éléments à prendre en compte.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de bugs ou très peu. Vous ne voulez pas commencer votre projet avec des bugs dès le départ (vérifiez-le/déboguez-le).

Il devrait avoir une documentation claire et bien expliquée, car vous devez comprendre à peu près tout dans ce travail que vous venez de choisir. Il doit avoir une bonne documentation que vous pouvez lire, tout comme nous lisions les bases de MQL5 lorsque nous étions débutants.

Le code est à jour ; Le langage MQL5 est mis à jour à maintes reprises, certaines des méthodes et implémentations qui ont été compilées et dans lesquelles elles fonctionnaient l'année dernière ne fonctionneront probablement pas de la même manière cette année, c'est à cause des mises à jour du langage. Assurez-vous donc toujours que le code utilisé sur ce projet est récent. La meilleure façon de vérifier cela est de compiler le code dans MetaEditor pour vérifier s'il s'exécute sans erreur.

Par exemple, vous souhaitez créer un indicateur qui dessine des lignes basées sur le calcul de la moyenne mobile et d'autres calculs. Vous pouvez télécharger un indicateur de moyenne mobile depuis CodeBase, puis le modifier ou ajouter des bufers pour le façonner comme vous le souhaitez.

Il y a presque tous les codes dans CodeBase pour à peu près toutes les tâches de base que vous pourriez vouloir effectuer ; alors, choisissez celui qui vous convient.





03 : Faites uniquement ce qui est nécessaire

En tant que développeurs, nous oublions souvent ce que nous sommes censés faire sur notre projet, nous avons tendance à prioriser les choses de codage qui n'affectent pas directement ce que nous voulons principalement réaliser à partir de notre projet.

Par exemple : animations de graphique, objets de graphique et boutons dans les Expert Advisors.

Comme vous pouvez le constater, tous les éléments mentionnés n'ont aucun impact direct sur nos activités de trading et la plupart du temps, nos EA se portent mieux sans eux.

Étant donné que les objets sont créés sous la méthode intégrée ObjectCreate(), cela peut prendre beaucoup de temps pour les coder, sans parler de les organiser pour qu'ils apparaissent tous bien sur le graphique donc le processus occupe une grande partie de notre temps.

Honnêtement, je ne recommande pas les objets graphiques et les animations fantaisistes sur les Expert Advisors (lorsque vous souhaitez développer plus rapidement), sauf si vous souhaitez créer un assistant de trading.

Disons qu'un client sur Freelance veut que vous codiez un Expert Advisors sur les Bandes de Bollinger avec d'autres fonctionnalités comme un Stop Suiveur. Ne faites que cela, rien de plus rien de moins.

Il n'est pas sage d'utiliser toute votre énergie pour coder des choses moins importantes, jusqu'à ce que vous atteigniez la date limite juste pour vous rendre compte que vous avez perdu votre temps parce que le programme est plein d'ordures. Il n'est pas sage non plus de commencer les choses les moins importantes en premier lorsque votre esprit est excité et créatif, puis de commencer les choses importantes en dernier lorsque vous êtes fatigué, ou simplement de vous précipiter pour terminer votre projet parce que vous avez atteint la date limite ou qu'il est trop proche.

"Apprenez à séparer les choses importantes des choses mineures. Beaucoup de gens ne réussissent pas bien simplement parce qu'ils se spécialisent dans des choses mineures " — Jim Rohn

Commencez toujours par les tâches majeures et parfois complexes qui ont un impact direct sur ce que vous voulez, puis, si vous n'avez pas atteint la date limite, vous pouvez maintenant commencer à faire toutes ces petites choses sympas.





04 : Relevez de plus grands défis

Comme je l'ai dit dans mon premier article, les développeurs les plus rapides sont ceux qui sont flexibles et à l'aise dans ce qu'ils font. Donc, la clé de ce point est que nous devons être à l'aise en tant que développeurs afin que nous puissions devenir plus rapides.

Alors, comment quelqu'un peut-il devenir confortable?

Je pense que vous avez probablement déjà joué à un jeu vidéo. Si vous avez joué au niveau le plus difficile et avez réussi ou battu le joueur le plus difficile sur ce jeu particulier, jouer à des niveaux moyens/modérés devient facile et il devient facile de battre le joueur moyen.

Ce principe est génial et ne s'applique pas seulement aux jeux vidéo, mais aussi au codage.

Choisissez un domaine dans lequel vous voulez être bon, puis planifiez le programme compliqué que vous n'avez jamais fait auparavant. Par exemple, pour être bon en EA(s), prévoyez les multi-fonctionnalités telles que plusieurs stratégies, multi-indicateurs, trop d'objets graphiques, plusieurs modifications de trades, etc. Peu de temps après avoir terminé la planification de ce projet hardcore, fixez des délais serrés et essayez de terminer avant cela.

Si vous réussissez, de nombreux projets auxquels vous pourriez être confrontés à l'avenir seront faciles, vous serez plus à l'aise et, par conséquent, votre vitesse de développement augmentera éventuellement.

"Relevez le défi le plus difficile et le reste deviendra facile" — Steve Chandler



Le but ici n'est pas de vous blesser mais de vous rendre vulnérable aux défis difficiles que vous pourriez rencontrer dans votre carrière, qui pourraient nécessiter que vous les résolviez rapidement.





05 : Vivez sainement



Si vous voulez être productif dans cette carrière, la santé est l'une des choses dont vous devez vous assurer que vous ne vous trompez pas.

La carrière de codage nécessite beaucoup de travail mental pour apprendre le code, se souvenir, être créatif, rester concentré, etc.

Apprendre sans se souvenir de ce que l'on apprend, c'est ne rien faire

Coder sans se concentrer est une perte de temps.

Sans créativité, il n'y a pas d'innovation, de différenciation, pas d'opportunités et les problèmes complexes sont difficiles à résoudre

Je ne suis pas un expert de la santé, à ceux qui souhaitent approfondir le sujet je recommanderais la lecture de ce post

Vous trouverez ci-dessous mes conseils de santé pour améliorer votre productivité, ce qui mènera à un développement plus rapide

Connaissez la valeur de vous éloigner de votre code.

Si nous nous en tenons au codage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous ne remarquerons peut-être pas que nous ne sommes pas créatifs et concentrés tout le temps, car pour l'humain moyen dans ce 21e siècle, c'est un problème majeur.

Certaines études datant des années 1990 suggèrent qu'en raison des variations naturelles de notre cycle de vigilance, nous ne pouvons pas nous concentrer plus de 90 minutes avant d'avoir besoin d'une pause de 15 minutes.

Les experts de la santé recommandent d'avoir une session de codage de 90 minutes.

Je code dans des sessions aléatoires en fonction de l'évolution de ma productivité. Parfois, je peux coder pendant de nombreuses heures sans faire de pause, mais certains jours, il arrive que je ne puisse pas me concentrer beaucoup et que j'aie besoin de pauses aléatoires pour me rafraîchir l'esprit. Je crois que nous avons des durées d'attention différentes, alors planifiez et définissez la bonne session de codage qui vous convient.

Dormez suffisamment pour que votre cerveau fonctionne au maximum.

Vous avez besoin d'au moins 7 heures de sommeil par jour.

Mangez mieux et faites de l'exercice.

Courir dès le matin est le meilleur moyen d'améliorer votre humeur tout au long de la journée. Essayez-le si vous ne l'avez pas déjà fait et voyez comment votre productivité augmente toute la journée.

Les morts n'écrivent pas de code, les malades écrivent du mauvais code, alors prenez soin de vous





06 : FAITES-LE MAINTENANT

Chaque fois que vous avez une idée sur votre prochain grand projet, ne le remettez pas à plus tard, commencez à le faire en commençant à le planifier comme je l'ai dit au premier point. À moins que vous n'ayez quelque chose de plus important que cela, vous devez commencer à le faire immédiatement.

Faites-le MAINTENANT, parfois PLUS TARD signifie JAMAIS

Le démarrer immédiatement vous aidera non seulement à atteindre rapidement la date limite, mais vous évitera également des retards inutiles qui ne sont pas importants et peuvent amener votre esprit à commencer à minimiser l'idée pendant ce laps de temps.

"Le temps passe, alors quoi que vous fassiez, faites-le maintenant" — Robert de Niro

Les retards ont de mauvaises conséquences sur le développement. Il est très facile d'oublier ce que vous aviez prévu de faire la première fois lorsque vous avez été touché par une idée (surtout si vous ne l'avez pas écrite). De plus, cela retarde l'utilisation et les améliorations du produit.





07 : Ne vous surmenez pas

La carrière de codage est pleine de différents types de choses et de choses sans fin que nous devons apprendre. Pour être honnête, vous n'allez pas être exceptionnellement bon dans tous, car ils sont trop nombreux.

La clé d'un développement plus rapide, même si vous n'êtes pas bon dans tous les domaines de votre projet, est de ne pas essayer de tout faire par vous-même. J'en ai parlé dans le troisième article : Point 05 pour rendre votre projet open source afin que les gens puissent partager leurs points de vue sur ce projet particulier.

Mais ce processus lui-même nécessite une exposition (certaines personnes n'en ont peut-être pas besoin) et peut prendre un peu de temps pour que les gens commencent à contribuer, surtout si les personnes qui l'ont rencontré n'étaient pas très intéressées.

En supposant que vous vouliez le terminer très rapidement, la meilleure façon pourrait être d'embaucher quelqu'un sur Freelance . Le point ici est que vous embauchez quelqu'un pour travailler en tant que partenaire (pour vous aider dans des domaines où vous n'êtes pas un expert).

Par exemple.

Personnellement, je ne suis pas bon dans le domaine des indicateurs. Je comprends à peine les buffers et autres types de choses concernant les indicateurs puisque je n'en suis pas fan (en raison de problèmes personnels) mais, je suis un expert en Expert Advisors, scripts et bien d'autres choses. S'il arrive sur mon projet que je sens que j'ai besoin d'un indicateur, je devrai engager quelqu'un pour le faire pour moi et je ferai le reste.

Si le projet est important, divisez-le en sections et engagez plus de développeurs. Plus il y aura de développeurs indépendants impliqués, plus vite vous le ferez.

Cette méthode est assez chère mais elle en vaut la peine. Je crois que c'est probablement le moyen le plus rapide de tous. C'est pourquoi les entreprises technologiques ou innovantes n'engagent jamais un programmeur (parfois même pas moins de 1000), car elles comprennent ce principe.





08 : La qualité n'est pas constante

Au lieu de vous dépêcher de terminer le projet, vous devez considérer ce qui est nécessaire à la fin de la journée : un BON PRODUIT DE QUALITÉ.

Un produit de mauvaise qualité n'est pas la fin du travail, car il nous obligera toujours à apporter des améliorations au fil du temps et, par conséquent, il n'y aura pas de fin de travail.

Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous que vous faites une meilleure implémentation du code et des idées, une bonne architecture, une conception, un code sans bug, etc. Ainsi, une fois que vous avez terminé, il n'y aura plus de retour en arrière.

Le processus de création d'un produit de haute qualité peut sembler lent, mais ce n'est pas le cas et ce que la plupart des développeurs ne réalisent pas, c'est qu'un code médiocre et une mauvaise architecture nous hanteront toujours en voulant que nous l'améliorions.

PRODUIT DE BONNE QUALITÉ ne signifie pas qu'il s'agit d'un Saint Graal, cela signifie brièvement

Fait comme prévu

Aucun bug

Bien conçu, structuré et clairement expliqué

Facile à utiliser et facile de passer à un autre

Je suis tout à fait d'accord avec "Robert C. Oncle Bob" quand il a dit "La seule façon d'aller vite, c'est d'aller bien. Chaque fois que vous cédez à la tentation d'échanger la qualité contre la vitesse, vous ralentissez. À chaque fois".



09 : Ayez toujours une date limite

Et s'il n'y avait pas de fin au match de football, qu'arriverait-il aux joueurs ? Ils n'auront ni enthousiasme ni effort, le jeu ne serait pas amusant et il n'y aurait pas de jeu du tout !

Il doit y avoir une fin à tout ce que nous faisons dans la vie pour que nous puissions être sérieux à ce sujet.

Une fois que vous avez planifié votre travail, fixez une date limite à laquelle vous souhaitez que le projet soit prêt. La date limite sera également utilisée pour mesurer votre vitesse de codage une fois que vous aurez atteint la fin du projet.

De plus, fixer une date limite est un signe que vous êtes un développeur mûr et montre à quel point vous êtes sérieux quant à la fin de ce projet particulier.

Il y a une date limite pour tout emploi dans Freelance (pas strictement appliquée cependant) et vous devez faire la même chose sur vos propres projets, cela ne doit pas être parfait mais vous aurez le temps de vous améliorer.

Souvenez-vous

S'il n'y a pas de date limite, il n'y a pas non plus de fin de votre projet.





10 : Connaissez votre meilleure heure de productivité

Tout le monde a son heure de pointe; les moments où votre productivité et votre apprentissage sont à un niveau élevé. Cela peut être à certains jours de la semaine ou à certaines heures de la journée. C'est parce que nos cerveaux sont dans des états différents. Par exemple, mes heures les plus productives sont à partir de 4h00 lorsque je me réveille jusqu'à environ 7 ou 8h00. Ce sont les heures que j'utilise pour apprendre de nouvelles choses et effectuer des tâches difficiles.

Pour d'autres, cela peut être le matin, l'après-midi, minuit, etc. Trouvez vos heures productives et utilisez-les efficacement pour faire avancer votre projet.

Travailler pendant ces heures les plus productives peut être formidable pour ceux qui sont occupés à faire d'autres choses, comme aller au travail, et qui ont peu de temps pour travailler sur leurs projets de programmation.





11 : La réflexion est la clé

Vous devez prendre le temps d'inspecter votre code. Le but est de vous assurer que vous apprenez de vos erreurs afin de ne pas être bloqué la prochaine fois et de perdre votre temps sur la même erreur que vous avez commise auparavant et que vous avez résolue avec succès.

Éliminez les angles morts dans le cadre de votre application. Parfois, vous devez faire confiance à votre instinct. Lorsque vous avez implémenté quelque chose et que vous avez l'impression de ne pas le comprendre, vous devez rechercher si cela peut être vrai ou, si vous avez implémenté quelque chose et vous pensez que ce n'est pas la meilleure façon de l'implémenter.





12 : Mesurez de façon objective

Envisagez de faire un examen de conscience détaillé pendant que vous travaillez pendant quelques jours, analysez vos activités et demandez-vous : Où passe mon temps ?

Disons que vous vous rendez compte que la plupart de votre temps est consacré à la lecture de code plutôt qu'à l'écriture de code. Ensuite, vous devez apprendre à lire le code plus rapidement.





13 : Explorez en dehors du travail

Je voudrais appeler cela un échauffement Les sportifs/sportives le font dans leur carrière, nous pouvons le faire aussi.

Pendant que vous ne travaillez pas sur votre projet, explorez de nouvelles bibliothèques, indicateurs, scripts, outils et techniques pour vous aider à augmenter votre productivité.

Vous pouvez travailler sur des projets Open Source qui sont en quelque sorte similaires à votre projet ou qui présentent plusieurs aspects similaires.

Cela vous préparera au projet réel, si vous le faites bien, vous remarquerez que votre projet devient plus facile qu'avant et votre vitesse augmentera inévitablement.





14 : Tests plus rapides



Les tests sont l'un des domaines cruciaux dans lesquels vous devez être bon, car vous testerez tellement après avoir écrit quelques nouveaux blocs de code pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.

En dehors de l'écriture et de la lecture de code, les tests sont le domaine où la plupart de notre temps sera perdu à moins que vous ne vous trompiez.

Le test de vos programmes peut dépendre d'une manière ou d'une autre des ressources matérielles de votre PC et de plusieurs configurations logicielles.

Par exemple, (sous des paramètres spécifiques) si votre CPU a 5 cœurs, ne vous attendez pas à tester aussi vite que quelqu'un avec 7 cœurs ou 9 cœurs. Sans parler d'autres facteurs tels que la mémoire, les paramètres du testeur de stratégie, la configuration des agents et le programme que vous testez.

C'est un sujet énorme à couvrir dans cet article, je vous recommande d'apprendre de toutes les sources ci-dessous

Ci-dessous, quelques conseils simples sur la façon de tester plus rapidement.

DÉCOCHER la case à cocher Mode Visueld'affichage des Indicateurs et des Trades. REMARQUE : Décochez cette case pour masquer toutes les opérations que vous avez l'habitude de voir sur le graphique lors des tests. Faites ceci si vous êtes déjà sûr (vous savez) de la façon dont votre programme fonctionne en arrière-plan.



CHOISISSEZ l'Option de modélisation sur Prix d'Ouverture Uniquement REMARQUE : Cette méthode est destinée aux EA qui contrôlent explicitement l'ouverture de la barre. Pour une raison quelconque, cette méthode ne fonctionne pas dans lesEA extrayant des signaux multi-symboles et multi-périodes. Vous pourriez obtenir des erreurs CopyRates et WRONG TIMEFRAME REQUEST dans les erreurs du mode Prix d'Ouverture.



COCHEZ la case à cocher Profit En Pips pour des calculs plus rapides REMARQUE : tous les bénéfices/pertes des transactions seront en pips réels, et non en argent.



Longue histoire courte.



Le moyen le plus rapide de tester/optimiser vos stratégies sur des machines puissantes sans avoir à vous soucier de la configuration et sans vous soucier des ressources matérielles de votre PC est d'utiliser le MQL5 Cloud Network





Conclusion



Je vous souhaite tout le meilleur dans votre cheminement pour devenir un bon développeur, c'est tout pour cet article. Si vous avez des conseils que vous souhaitez partager avec moi ou avec d'autres, n'hésitez pas à les ajouter à la section de discussion de cet article.

Merci de votre lecture.



