Daha İyi Bir Programcı Nasıl Olunur? (5. Bölüm): Nasıl daha hızlı bir geliştirici olunur

Geliştiriciler olarak, her zaman programları daha yüksek kalitede sunarken onları daha hızlı oluşturabilme yeteneğine sahip olmak istiyoruz. Bu yetenek, kodlama deneyimi, hesaplama gücü ve çalışma alanındaki araçlardan veya klavye yazma hızından bağımsız olarak herhangi bir geliştirici tarafından öğrenilebilir.

Bu makale, bir önceki bölümde başlatılan konunun devamı niteliğindedir. Bu nedenle öncelikle ilk bölümü okumanızı tavsiye ederim.





01: Çalışmanızı planlayın

"Plan yapmayı başaramazsan, başarısız olmayı planlıyorsun demektir" — Benjamin Franklin

Bazen biz geliştiriciler, projeyi daha hızlı tamamlamak için hemen klavyenin başına oturup hızlı bir şekilde kodumuzu yazmamız gerektiğini hissediyoruz. Ancak büyük hata burada yatıyor, bizim yavaş çalışmamıza neden olan en büyük sebeplerden biri proje için bir planın olmaması veya çok zayıf ve uzak bir planın olmasıdır.





İşi planlamak neden bu kadar önemlidir?

Odaklanmayı artırır. Odaklanmadan, basit projeleri bile bitirmek çok uzun zaman alacaktır. Projenize ne kadar odaklanırsanız, o kadar hızlı bitirirsiniz. Netlik sağlar. Sizden ne beklendiğini ve ne kadar acil olduğunu daha iyi anlarsınız. Bulanık düşünmeyi en aza indirir. Tahmin etmenin en zor alanlarından biri olan Forex piyasası adına programlar yazdığımız için, özellikle orijinal fikir en başarılı görünmüyorsa, kafamızda sürekli olarak yeni fikirler belirir. Projemizi daha hızlı bitirmek istiyorsak, önceden iyi planladığımız şeye bağlı kalmak gerekli bir şeydir.

Herhangi bir yolculuğa çıkmadan önce, nereye gittiğiniz hakkında bir fikriniz olması gerekir. Bu nedenle projenin önceden hazırlığını yapmak için yeterli zaman ayırın ve hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olun. Ve ancak ne istediğinizi açıkça anladığınızda, klavyenin başına oturup kod yazmaya başlamanın zamanı gelmiştir.





02: Tekerleği yeniden icat etmeyin

Büyük projelerde sıfırdan başlamaya çalışmak zor ve sinir bozucu olabilir. Bunun çözümü etkin bir yolu vardır - Kod Tabanı , Market veya başka bir yerden diğer kişilerin geçmiş çalışmalarını kullanmak.

Muhtemelen, sizden önceki biri benzer bir projeyi tamamlamıştır ve içerisinde bulunan hazır benzer çözümler bizim projemiz için mükemmel bir başlangıç ​​noktası olarak hizmet edebilir - zaten hazır bir temelle başlayacağız ve yolun bir kısmı zaten bununla tamamlanmış olacak.

Not: Önceki tüm çalışmalar her zaman kullanıma uygun değildir, bu nedenle seçim yaparken dikkatli olmalısınız.

Projeniz için bir çerçeve seçerken nelere dikkat etmelisiniz.

Kullanılacak doğru projeyi seçmek, işlerin daha hızlı yürümesine yardımcı olabilir, ancak yanlış projeyi seçmek işleri daha da kötü hale getirebilir. Aşağıda seçim yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar yer almaktadır.

Daha az hata olduğundan veya hiç hata içermediğinden emin olun. Projenize hatalarla başlamak istemezsiniz (kontrol edin/hata ayıklayın).

İyi ve anlaşılır bir dokümantasyona sahip olmalıdır, çünkü az önce seçtiğiniz çalışmadaki hemen hemen her şeyi anlamanız gerekir. Tıpkı acemiyken MQL5 temellerini okuduğumuz gibi, okuyabileceğiniz iyi bir dokümantasyona sahip olması gerekir.

Kod güncel olmalıdır. MQL5 dili periyodik olarak güncellenir - ona yeni fonksiyonlar ve metotlar eklenir, derleyici güncellenir, bu nedenle birkaç yıl önce yazılmış ve derlenmiş olan kodun aynı şekilde çalışmaya devam edeceği bir gerçek değildir. Bu nedenle, kodun güncel olduğundan emin olun. Bunu kontrol etmenin en iyi yolu, kodun hatasız çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kodu MetaEditor'da derlemektir.

Örneğin, hareketli ortalama hesaplamasına ve diğer bazı hesaplamalara dayalı olarak çizgiler çizen bir gösterge oluşturmak istiyorsunuz. Kod Tabanından bir hareketli ortalama göstergesi indirebilir, ardından onu değiştirebilir ve istediğiniz gibi şekillendirmek için arabellekler ekleyebilirsiniz.

Kod Tabanı hemen hemen tüm temel görevler için uygun bir koda sahiptir, bu yüzden kesinlikle oraya bakmalısınız.





03: Sadece gerekli olanları yapın

Geliştiriciler olarak, genellikle projemizde ne yapmamız gerektiğini unutuyoruz, projenin ana hedefini doğrudan etkilemeyecek kodlamalara öncelik verebiliyoruz.

Örneğin: Uzman Danışmanlarda süslü grafik animasyonları, grafik nesneleri ve düğmeler.

Tüm bu süslemelerin, Uzman Danışmanın ticaret yapma yeteneği üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur ve çoğu zaman Uzman Danışman(lar)ımız onlarsız daha iyidir.

Nesneler yerleşik ObjectCreate() metodunda oluşturulduğundan, yazılmaları çok zaman alabilir ve bunların grafikte iyi görünecek şekilde düzenlenmesinden bahsetmiyorum bile, dolayısıyla bunlar oldukça fazla zamanımızı yer.

Dürüst olmak gerekirse, bir ticaret asistanı oluşturmuyorsanız, Uzman Danışmanlarda Grafik Nesneleri ve süslü animasyonlar kullanmanızı önermiyorum (daha hızlı geliştirmek istiyorsanız).

Varsayalım ki Freelance'te bir müşteri, Bollinger Bands göstergesine dayalı ve Takip Eden Durdurucu gibi ek özelliklere sahip bir Uzman Danışman kodlamanızı istiyor. Sadece onu yapın, Ne Fazla Ne Az.

Tüm enerjinizi, daha az önemli şeyleri kodlamak için kullanmak akıllıca değildir. Kendinizi bunlara kaptırıp son teslim tarihi yaklaştığında, en fazla zamanın harcanması gerektiği en önemli kodlamalar için hiç zamanınız kalmamış olduğunu fark edebilirsiniz. Ayrıca, başlangıçta enerjiniz doluyken ve beyniniz maksimum düzeyde çalışmaya ayarlıyken projenize daha az önemli şeylerle başlamak ve daha sonra yorgun olduğunuzda veya son teslim tarihine ulaştığınızdan ya da çok yakın olduğunuzdan dolayı projeyi acilen bitirmeniz gerekiyor olduğunda en önemli kısma geçmek de akıllıca değildir.

“Önemliyi önemsizden ayırmayı öğrenin. Birçok insan, önemsiz şeylere büyük önem verdikleri için başarılı olamıyor.” — Jim Rohn

Her zaman doğrudan ana görevinizle ilgili olan temel ve bazen en zor görevlerle başlayın, sonrasında zamanınız kalırsa, o ek şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz.





04: Zorlu görevleri üstlenin

İlk makalemde bahsettiğim gibi, daha hızlı geliştiriciler, yaptıkları işte esnek ve rahat olanlardır. Buradaki kilit nokta, daha hızlı olabilmemiz için geliştiriciler olarak rahat olmamız gerektiğidir.

Peki nasıl?

Muhtemelen video oyunları oynuyorsunuz veya oynadınız. En zor seviyeyi geçtiyseniz veya en güçlü oyuncuyu yendiyseniz, orta/kolay seviyelerde oynamak kolaylaşıyor, daha az güçlü bir rakibi kolayca yenebiliyorsunuz.

Bu harika bir prensiptir ve yalnızca video oyunları oynamak için geçerli değil, aynı zamanda kodlama için de geçerlidir.

Antrenman yapmak istediğiniz bir alan seçin ve daha önce yapmadığınız şekilde kendinize zorlu bir program planlayın. Örneğin, Uzman Danışman programlamanızı geliştirmek için birden çoklu stratejiler, çoklu göstergeler, çok fazla grafik nesnesi, çoklu ticaret değişiklikleri vb. gibi çoklu işlevler üzerinde çalışabilirsiniz. Bu zorlu proje için planlamayı bitirdikten sonra, kısa olacak şekilde belirli son tarihler belirleyin ve onlardan önce tamamlamaya çalışın.

Başarırsanız, gelecekte karşılaşabileceğiniz birçok proje kolaylaşacak, daha rahat edeceksiniz ve sonuç olarak onları geliştirme hızınız artacak.

"En zorlu görevleri üstlenin ki gerisi kolay olsun" — Steve Chandler



Bu tür görevlerin amacı, kendinize zarar vermek değil, kariyerinizde yaşayabileceğiniz, hızlı bir şekilde çözmeniz gerekecek zorluklarla şimdi yüzleşmenizdir, böylece gelecekte benzer bir görevi çözmeniz gerekiyorsa, daha hızlı şekilde tamamlayabileceksiniz.





05: Sağlıklı yaşayın



Kariyerinizde üretken olamak istiyorsanız, hiçbir hastalığın dikkatinizi dağıtmaması ve sizi huzursuz etmemesi için sağlıklı olmanız gerekir.

Kodlama kariyeri, kod öğrenme, hatırlama, yaratıcı olma, odaklı kalma vb. konularda çok fazla zihinsel çalışma gerektirir.

Öğrendiklerini hatırlayamayacak şekilde öğrenmek hiçbir şey yapmamaktır

Odaklanmadan kodlama yapmak zaman kaybıdır

Yaratıcılık olmadan yenilik olmaz, farklılaşma olmaz, fırsatlar olmaz, karmaşık problemlerin çözülmesi zor olur

Ben bir sağlık profesyoneli değilim, konuyla derinleşmek isteyenlere bu blog yazısı nı okumalarını tavsiye ederim.

Aşağıda, daha hızlı geliştirmeye olanak sağlayarak üretkenliğinizi artırmaya yönelik sağlık ipuçlarım yer almaktadır.

Kodunuzdan uzaklaşmanın değerini bilin.

7/24 oturup kod yazarsak, her zaman yaratıcı ve odaklanmış olmadığımızı fark edemeyebiliriz, çünkü bu 21. yüzyılda konsantrasyon herkes için büyük bir sorundur.

1990'larda yapılmış olan bazı araştırmalar , farkındalık döngümüzdeki doğal değişimler nedeniyle, 90 dakikadan fazla konsantre olamayacağımızı ve sonrasında 15 dakikalık bir molaya ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor.

Sağlık uzmanları, çalışmamız süresince bu 90 dakikalık oturumları aşmamamızı tavsiye ediyor.

Ancak ben üretkenliğimi nasıl gördüğüme bağlı olarak rastgele oturumlar halinde kod yazıyorum. Bazen hiç ara vermeden saatlerce kod yazabiliyorum, bazı günler de çok fazla odaklanamadığımdan zihnimi tazelemek için rastgele molalara ihtiyaç duyduğum oluyor. Herkesin farklı konsantrasyonda kalabilme sürelerine sahip olduğuna inanıyorum, bu nedenle sizin için uygun olan doğru kodlama oturumu süresini kendiniz belirleyin.

Beyninizin maksimum düzeyde çalışmasını sağlamak için yeterince uyuyun.

Günde en az 7 saat uykuya ihtiyacınız var.

Diyetinize ve egzersizinize dikkat edin.

Güne hafif bir sabah koşusu ile başlamak, kendinizi tüm güne hazırlamanın ve günü iyi bir ruh hali içinde geçirmenin en iyi yoludur. Deneyin ve üretkenliğinizin gün boyu nasıl artmış olduğunu görün.

Ölü insanlar kod yazamaz, hasta insanlar kötü kod yazar, bu nedenle kendinize iyi bakın.





06: HEMEN ŞİMDİ yapın

Aklınıza bir sonraki büyük proje için bir fikir geldiğinde, onu ertelemeyin. Hemen şimdi, ilk paragrafta bahsettiğim gibi onun için bir plan yazmaya başlayın. Ondan daha önemli bir işiniz yoksa hemen fikrinizi uygulamaya başlamalısınız.

HEMEN ŞİMDİ yapın. Bazen SONRA, ASLA anlamına gelebilir.

Projenize hemen başlamak, yalnızca onu daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda önemsiz olan gereksiz gecikmelerden de kaçınmış olursunuz, bu gecikmeler zihninizdeki fikrin bozulmasına, kaybolmasına neden olabilir.

"Zaman geçiyor, bu yüzden ne yapacaksan şimdi yap." Robert de Niro

Geliştirme söz konusu olduğunda gecikmelerin kötü sonuçları vardır. Aklına bir fikir geldiğinde ne yapmayı planladığınızı unutmak çok kolaydır (özellikle de onu yazmazsanız) ve ne kadar geç başlarsanız, ürününüzü o kadar geç elde edersiniz.





07: Kendini fazla yormayın

Kodlama kariyeri, daha fazla keşif ve geliştirme için her türlü şeyle ve sonsuz yollarla doludur, dürüst olmak gerekirse, hepsinde olağanüstü derecede iyi olamayacaksınız çünkü çok fazlalar.

Projenizin tüm alanlarında çok iyi olmasanız bile daha hızlı geliştirmenin anahtarı, her şeyi kendi başınıza yapmaya çalışmamaktır. Üçüncü makalenin 5. maddesinde bu noktaya değindim, projenizi açık hale getirmekten bahsettim - böylece farklı kullanıcılar o proje hakkında fikir alışverişinde bulunabilirler.

Ancak aynı zamanda herkese kodunuzu gösterirsiniz (ve bu herkese uymayabilir), ayrıca zaman da alabilir çünkü tüm kullanıcılar projenizle ilgilenmeyecek ya da herkes gerekli yetkinliklere sahip olmayacak.

Projenizi çok hızlı bir şekilde bitirmek istediğinizi varsayarsak, en iyi yol Freelance üzerinden bir kişiyi kiralamak olabilir. Buradaki amaç, kendinizi güvensiz hissettiğiniz alanlarda size yardımcı olacak bir geliştirme ortağı bulmaktır.

Örneğin.

Şahsen, göstergeler alanında iyi değilim. Göstergelerin hayranı olmadığım için (kişisel nedenlerle) arabellekleri ve göstergelerle ilgili diğer şeyleri zar zor anlıyorum, ancak Uzman Danışmanlar, komut dosyaları ve diğer birçok şeyde Uzmanım. Projemde bir göstergeye ihtiyacım olursa, projenin bu bölümü için bir kişi kiralamam gerekecek ve gerisini ben halledeceğim.

Proje büyükse, bölümlere ayırın ve daha fazla geliştirici kiralayın. Ne kadar çok Freelance geliştirici dahil olursa, o kadar hızlı bitirirsiniz.

Bu yöntem oldukça pahalıdır, ancak buna değer. Muhtemelen hepsinin içindeki en hızlı yol olduğuna inanıyorum. Bu nedenle teknoloji veya inovasyon şirketleri asla tek bir programcı işe almaz (bazen 1000'den daha fazla olur), çünkü bu prensibi bilirler.





08: Kalite sabit değildir, değişkendir

Projeyi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak yerine, sonunda İYİ KALİTEDE BİR ÜRÜN elde etmenin önemli olduğunu unutmayın.

Ürün yetersiz kalitede ise projenin geliştirmesi sona ermez. Hiç bitmeyecek olan düzeltmeler, iyileştirmeler ve daha fazla geliştirmeler için ek zamana ihtiyacınız olacak.

Bir sonraki adıma geçmeden önce, fikrin, mimarinin, tasarımın vb. iyi bir şekilde uygulandığından ve hatasız iyi bir kodunuz olduğundan emin olun. Böylece bir kez bitirdiğinizde, geri dönüşü olmayacak.

İyi kalitede bir ürün yaratma süreci yavaş görünebilir, ancak öyle değildir. Çoğu geliştiricinin anlamadığı şey, zayıf kodun ve kötü mimarinin her zaman onu daha iyi hale getirmemizi isteyerek bizi rahatsız edeceğidir.

İYİ KALİTEDE BİR ÜRÜN ürün kutsal kase olmak zorunda değildir. Şu özelliklere sahiptir:

Planlandığı gibi yapılmış

Hata içermiyor

İyi tasarlanmış, yapılandırılmış ve net şekilde açıklanmış

Herkes için kullanımı kolay

"Robert C. Martin"in şu sözüne kesinlikle katılıyorum: "Hızlı gitmenin tek yolu iyi gitmektir. Hız için kaliteyi takas etme cazibesine her teslim olduğunuzda, yavaşlarsınız. Her zaman."



09: Her zaman hedef tarihleriniz olsun

Ya futbol maçı bitmeseydi, oyunculara ne olurdu? Coşkuları ve çabaları olmazdı, oyun eğlenceli olmazdı ve hiç oyun olmazdı!

Her şeyin bir anlamı olması için bir çerçevesi, bir sonu olmalı.

Bir çalışma planı hazırladıktan sonra, projenin tamamlanması için bir son tarih belirleyin. Son tarihi, projenin sonuna geldiğinizde kodlama hızınızı değerlendirmek için de kullanabilirsiniz.

Ayrıca, son tarih belirlemek, belirli bir projeyi tamamlama konusunda ciddi olduğunuzu gösteren bir olgunluk ve profesyonellik göstergesidir.

Freelance 'te her bir iş için bir son teslim tarihi vardır (sıkı şekilde uygulanmasa da). Aynı şekilde kendi projeleriniz üzerinde çalışırken de son tarihler belirlemeniz gerekir.

Unutmayın

Son tarihi olmayan bir projenin sonu olmayabilir.





10: En yüksek performansınız olduğu zamanı belirleyin

Herkesin en yüksek performans zamanı vardır - üretkenliğinizin ve öğrenme yeteneğinizin en yüksek düzeyde olduğu anlar. Bazıları için belirli saatler, bazıları için haftanın belirli günleri. Bunun nedeni beyinlerimizin farklı koşullara adapte olmuş olmasıdır. Örneğin benim için en verimli zaman uyandığım sabah 4'ten sabah 7-8'e kadardır. Bu saatleri yeni şeyler öğrenmek ve zor işleri yapmak için kullanırım.

Diğerleri için sabah, öğleden sonra, gece yarısı vb. olabilir. Kendiniz için olan üretken zamanı bulun ve projenizi ileriye taşımak için onu etkili bir şekilde kullanın.

Özellikle yapacak başka işleriniz varsa, örneğin işe gidiyorsanız ve kendi projeniz üzerinde çalışmak için az zamanınız varsa bu saatleri belirlemeniz özellikle önemlidir.





11: Gözden geçirin

Kodunuzu gözden geçirmek için zaman ayırın. Kontrol etmenin amacı, bir dahaki sefere daha dikkatli olmanız ve daha önce karşılaştığınız aynı hata üzerinde çok fazla zaman harcamamanız için kendi hatalarınızdan ders aldığınızdan emin olmaktır.

Uygulamanızda kör nokta kalmamalıdır. Bazen sezginize güvenmeniz gerekir: bir şeyi uyguladınız ve onu tam olarak anlamadığınızı hissediyorsunuz. O zaman bunun gerçekten iyi bir çözüm olup olmadığını veya daha iyi bir yol bulunup bulunmadığını öğrenmeniz gerekiyor.





12: Objektif olarak değerlendirin

Bir öz analiz yapın, çalışmanıza bakın, faaliyetlerinizi analiz edin ve kendinize sorun: zamanım nereye gidiyor?

Zamanınızın çoğunu kod yazmak yerine kod okumakla geçiriyor olduğunuzu fark edebilirsiniz. O zaman daha hızlı şekilde kod okumayı öğrenmelisiniz.





13: Yeni şeyler keşfedin

Bu, sporcuların ısınmasına benzetilebilir. Programcılar da ısınabilir.

Projeniz üzerinde çalışmıyorken, üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olacak yeni Kütüphaneler, Göstergeler, Komut Dosyaları, araçlar ve teknikler keşfedin.

Yaptığınız işe benzer olan ve sizin için değerli deneyimler sağlayabilecek Açık Kaynak projeler üzerinde çalışabilirsiniz.

Bu sizi asıl projeye hazırlayacaktır. Bugün çalışarak, gelişir ve geleceğe katkıda bulunursunuz. Sonrasında projenizin eskisinden daha kolay hale geldiğini ve hızınızın arttığını fark edeceksiniz.





14: Daha hızlı test edin



Test, geliştirme sürecinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca hızı da etkiler, çünkü çok zaman alır - çalıştığından emin olmak için birkaç yeni kod bloğu yazdıktan sonra test etmeniz gerekir.

Kod yazma ve okuma dışında test etme, zamanımızın büyük bir bölümünün boşa harcanacağı alandır.

Programlarınızı test etmek, PC'nizdeki donanım kaynaklarına ve çeşitli yazılım kurulumlarına bağlı olabilir.

Örneğin, (belirli ayarlar altında) 5 çekirdekli bir işlemci üzerinde yapılan test, 7 veya 9 çekirdekli bir PC'deki testten daha yavaş olacaktır. Ayrıca bellek, strateji sınayıcı ayarları, temsilci yapılandırmaları ve test ettiğiniz program gibi diğer faktörlerden bahsetmiyorum bile.

Bu, ayrı bir makaleye değer büyük bir konudur. Aşağıdaki materyalleri incelemenizi tavsiye ederim:

Aşağıda, nasıl daha hızlı test yapılacağına dair birkaç basit ipucu verilmiştir.

Göstergelerin ve işlemlerin grafikte görüntülendiği görsel test modunu devre dışı bırakın Not: Bu seçeneğin devre dışı bırakılması, test ederken grafikte görmeye alıştığınız tüm işlemleri gizler. Programınızın arka planda nasıl çalıştığından zaten eminseniz (biliyorsanız) bunu yapın.



"Sadece açılış fiyatları" modelleme modunu kullanın Not: Bu mod, çubukların açılışlarını kontrol eden Uzman Danışmanlar içindir. Bazı nedenlerden dolayı, bu yöntem çok sembollü ve çok zaman dilimli Uzman Danışmanlarda çalışmaz. Bu durumda, "Sadece açılış fiyatları" modunda CopyRates ve WRONG TIMEFRAME REQUEST hataları alabilirsiniz.



Hesaplamaları hızlandırmak için pip cinsinden kâr seçeneğini etkinleştirin Not: Bu modda tüm kâr ve zarar değerleri para cinsinden değil pip cinsinden gösterilir.



Uzun lafın kısası.



PC'nizdeki donanım kaynakları hakkında endişelenmeden güçlü makinelerde stratejileri test etmenin / optimize etmenin en hızlı yolu MQL5 Cloud Network kullanmaktır.





Sonuç



Size programlamada büyük başarılar, yeni ilginç projeler ve mükemmel sonuçlar diliyorum. Bu makale bu kadar. Benimle veya başkalarıyla paylaşmak istediğiniz ipuçlarınız varsa, bunları bu makalenin tartışma bölümüne eklemekten çekinmeyin.

Okuduğunuz için teşekkürler.



