Besser Programmieren (Teil 03): Geben Sie diese 5 Dinge auf, um ein erfolgreicher MQL5-Programmierer zu werden

Inhaltsverzeichnis

Neulinge (Noobs) sind die am meisten missverstandenen Programmierer, wenn es um die Welt der Programmierung geht. Unvorhersehbarkeit ist eine der größten Verhaltensweisen eines Neulings. Man weiß nie, was sie sich in ihrem Code ausdenken, selbst wenn sie einem sagen, was sie implementieren wollen. Der wichtigste Grund dafür ist, dass sie in ihrem Tun inkonsequent sind.

In diesem dritten Artikel dieser Serie sehen wir uns die 5 Gewohnheiten an, die man aufgeben muss, um eine erfolgreiche Karriere als MQL5-Programmierer zu haben.

01: Geben Sie auf, für Vergangenes zu kämpfen.

"Das Geheimnis der Veränderung besteht darin, dass man seine ganze Energie darauf verwendet, nicht das Alte zu bekämpfen, sondern das Neue aufzubauen."

— Sokrates In Ihren frühen Tagen der MQL5-Programmierung oder auch später haben Sie vielleicht einen Expert Advisor (EA), eine Bibliothek, einen Indikator oder ein Stück Code erstellt, für das die Mehrheit Ihrer Kunden Ihnen negative Bewertungen gegeben hat. Oder vielleicht haben Sie ein oder zwei EAs erstellt, die eine Menge Bugs hatten, die unerwünschte Handelsausführungen verursachten und somit nicht nur Ihr Geld verloren, sondern auch den Ruf Ihrer Kunden auf der Codebase, Freelance oder ähnlichem zerstört haben. Das ist schlimm, um ehrlich zu sein, aber es ist noch schlimmer, wenn man sich an diese Momente erinnert und in Gedanken bei ihnen verweilt. Anstatt Ihre Zeit damit zu verschwenden, sich diese schmerzhaften Momente ins Gedächtnis zu rufen, die Ihnen das Gefühl geben, ein miserabler Programmierer zu sein, warum nutzen Sie nicht die gleiche Zeit, um sich in den Bereichen zu verbessern, in denen Sie merken, dass Sie schwach sind?

Wenn Sie viele Fehler machen, dann konzentrieren Sie sich darauf, zu lernen, wie man diesen speziellen Bereich debuggt, oder die allgemeinen Debugging-Prinzipien, falls nötig.

Lesen Sie die Dokumentation zu diesem Bereich und machen Sie viele Übungen.

Fragen Sie Leute im Forum, was falsch sein könnte, wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind. Wenn Sie sich Ihre alten Forumsthemen ansehen, in denen Sie, wie Sie es jetzt nennen, dumme Fragen gestellt haben, um sich selbst zu kritisieren, ist das eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen (Strom, Daten und Computerspeicher). Gedanken wie: "Ich hätte das so codieren sollen" "Ich hätte diesen Indikator in meinem EA verwenden sollen" "Mein Indikator hätte viel besser sein können, wenn ich nur ..."

und ähnliches werden Ihr Selbstwertgefühl senken, wenn Sie sie als Bedauern für die Vergangenheit verwenden, die Sie nicht ändern können. Wenn es Änderungen gibt, die Sie umsetzen wollen, dann beginnen Sie jetzt damit für Ihre zukünftigen Systeme.





02: Geben Sie auf, nicht an sich selbst zu glauben.

Wenn Sie ein bestimmtes System schreiben wollen, warten Sie nicht auf die Erlaubnis oder Bestätigung von jemandem, den Sie für einen Experten/Profi halten.

Ich sehe oft, dass Neulinge ihren Code im Forum posten, der ihnen eigentlich das gewünschte Ergebnis liefert. Aber der Grund, warum sie darum bitten, ist, dass sie nicht an sich selbst glauben — sie wollen, dass es von Experten bestätigt wird, weil sie nicht sicher sind, ob das, was sie selbst gefunden haben, die Lösung für das Problem sein könnte, mit dem sie zu kämpfen haben.

Beim Programmieren, so glaube ich, sagt einem der Code selbst, ob man richtig oder falsch liegt. Wenn er keine Fehler aufweist, haben Sie ihn vollständig verstanden und wissen genau, was Sie wollen. Wenn er so funktioniert, wie Sie es wollen, dann ist er so gut wie richtig. Der beste Weg, um zu wissen, dass es furchtbar falsch ist, ist, sich von jedem Programmierer (Neulinge eingeschlossen) bestätigen zu lassen, denn jeder hat seine eigene Art, Code zu schreiben, der zu dem gemeinsamen Ziel führt, das man erreichen will. Es ist menschliche, unterschiedlicher Meinungen zu sein, und daran ist nichts falsch. Es gibt also keinen bestimmten Weg, etwas zu implementieren, aber einige Wege sind besser als andere. Deshalb muss man wissen, was man umsetzt und was man als Ergebnis haben will. Machen Sie es, dann Debuggen Sie es und Testen Sie die Wirksamkeit. An sich selbst zu glauben, bedeutet nicht, dass man sich nicht im Forum austauscht und alles alleine macht — nein! Verstehen Sie mich nicht falsch. Man muss nur den Unterschied kennen, ob man offen für neue, bessere Ideen ist oder ob man nur von professionellen Programmierern bestätigt werden will.

03: Geben Sie den Glauben auf, dass jeder so programmieren sollte wie Sie

Es ist ungesund, zu erwarten, dass jeder so programmiert wie Sie. Es ist ungesund, sich mit Leuten zu umgeben, die so denken und programmieren wie Sie. Wenn Sie ein Neuling sind und sich mit anderen Neulingen umgeben, weiß ich nicht, was ich Ihnen sagen soll, LOL! Wie im vorigen Punkt erklärt, sind wir Menschen, wir haben ein unterschiedliches Bewusstsein, eine andere Art des Verständnisses und eine andere Sichtweise, ein bestimmtes Problem anzugehen. Lassen Sie sich also nicht entmutigen, wenn jemand eine andere Sichtweise und einen anderen Code hat als Sie, wichtig ist, dass Sie alle ein gemeinsames Ziel haben, das Sie erreichen wollen. Wenn Sie den Code von jemandem im Forum sehen, erklären Sie nicht voreilig Ihre Art zu programmieren, sondern bieten Sie die Lösung für das Problem an, mit dem er/sie kämpft, denn wer weiß, vielleicht ist seine/ihre Art zu programmieren besser als Ihre? Es ist nicht Ihre Aufgabe, alle Programmierer in generische (nicht anpassungsfähige) Roboter zu verwandeln, die rund um die Uhr und überall auf der Welt die gleichen Muster befolgen. Anders zu sein, macht Kreativität möglich und macht unsere Karriere als Programmierer spannend. "Wenn man bedenkt, wie schwer es ist, sich selbst zu ändern, wird man erkennen, wie wenig Chancen man hat, andere zu ändern."

— Jacob M. Braude.

Verwechseln Sie nicht die Art und Weise, wie jemand programmiert, mit den Lösungen der Antworten im Forum. Zu den Wegen gehören vielleicht die Bibliotheken, die sie bevorzugen, oder die Indikatoren ihrer Wahl, aber Lösungen sind hauptsächlich das, was es möglich macht, dass die Dinge auf ihre Weise funktionieren.





04: Geben Sie auf, nur zu nehmen



"Geber bringen die Welt voran, Nehmer bringen sich selbst voran und halten die Welt zurück."

— Simon Sanek Es ist an der Zeit, damit aufzuhören, nur den Code in der Codebasis und die kostenlosen Produkte auf dem Markt zu konsumieren, und damit zu beginnen, Dinge zu produzieren, die anderen helfen, so wie Ihnen geholfen wurde, als Sie mit dem Programmieren begannen. Teilen Sie mit der Welt, was Sie gelernt haben und was Sie bereits wissen, selbst wenn Sie es noch lernen, wissen Sie, was lustig ist (Professionelle Programmierer sind gute Lerner, während Neulinge glauben, sie wüssten schon alles). Sie werden Ihr Lernen beschleunigen, indem Sie sich selber in die Gleichung einbringen. Dies gilt nicht für das Posten von Codes und Produkten auf den Märkten, ich glaube, dass es im Forum so wichtig ist, da jeder, der dort ist, ein Programmierer ist, antworten Sie auf Fragen, die Sie beantworten kannst und achten Sie auf die, die Sie nicht kennen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele professionelle Programmierer, dass ich jeden Tag sehen, sind aktiv an der Hilfe Neulinge auf dem Forum (Ich schätze das).

05: Geben Sie auf, nur sich selbst zu vertrauen



"Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnt die Meisterschaft." — Michael Jordan — Michael Jordan

Neulinge kennen den Begriff Open Source nicht und wissen nicht, wie man damit umgeht. Sie sind zu Tode erschrocken, wenn jemand ihren erweiterten Code im Forum sehen will, damit sie ihre Frage besser beantworten können, indem sie herausfinden, was genau falsch sein könnte. Das ist der Grund, warum ich zuvor in dem Artikel Einführung gesagt habe, dass sie missverstandene Programmierer sind. Ich kann das mit Neulingen in Verbindung bringen, die denken, dass ihr hart kodierter Code so besonders ist (obwohl er Fehler hat, die sie nicht einmal selbst erkennen und beheben können), dass sie denken, jemand könnte einen speziellen Code stehlen und ihn benutzen, um ein heiliger Gral System zu bauen, nicht wissend, dass es schwer ist, auf ein Thema zu antworten, wenn man nur wenige Beschreibungen über ein bestimmtes Problem und weniger Code und Wege, die man ausprobiert hat, zur Verfügung stellt ... so dass sie am Ende keine Antworten im Forum haben und ganz zu schweigen von keinem Verständnis.

All diese schlechten Dinge werden von Neulingen verursacht, die nur sich selbst vertrauen.

Als Webentwickler kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich großartige Projekte gesehen habe, von denen einige Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Dollar gekostet haben, die Open Source auf Github sind.

Ich glaube, es gibt keinen besseren Weg, das Wachstum und die Popularität eines Projekts zu beschleunigen, als ein öffentlich Machen von anderen Entwicklern zu erlauben, sei es

"Zwei Köpfe sind besser als einer."

— Afrikanisches Sprichwort



Schlussfolgerung

Um ehrlich zu sein, bin ich nicht so großartig, nicht perfekt in der MQL5-Programmierung oder in meiner Karriere als Webentwickler. Ich bin immer noch ein Student in dieser Programmiersache und es gibt kein Ende des Lernens, weil man nie aufhört zu lehren. Ich strebe immer danach, mich zu verbessern und jeden Tag besser zu werden. Der Grund, warum ich den Mut habe, dies mit Ihnen zu teilen (zu lehren, obwohl ich ein Student bin), ist, Menschen mit der gleichen Leidenschaft wie mir zu helfen, ein besserer Programmierer zu werden.