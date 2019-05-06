Untersuchung von Techniken zur Analyse der Kerzen (Teil II): Automatische Suche nach den Mustern

Die bestehenden Methoden der Kerzenanalyse wurden im vorherigen Artikel besprochen. Wir haben festgestellt, dass sie nicht universell sind und nicht für alle Bedingungen geeignet sind. Im Gegenteil, bevor Sie sie verwenden, sollten Sie eine zusätzliche Überprüfung für das jeweilige Finanzinstrument, den Zeitrahmen usw. durchführen. D.h. für die Bedingungen, unter denen die Muster verwendet werden.

Der speziell entwickelte Ansatz ermöglicht auch die individuelle Analyse jedes Musters für ein ausgewähltes Finanzinstrument oder eine Reihe von Instrumenten. Es ermöglicht auch das Auffinden möglicher Korrelationen zwischen vordefinierten Parametern, einschließlich des Zeitrahmens oder der Zeitspanne, sowie speziell eingegebener Metriken, wie Häufigkeit des Auftretens, Wahrscheinlichkeit der Bewegung in eine bestimmte Richtung nach der Musterbildung.

Die Analysemethode verwendete nur 14 Muster, die aus einer Vielzahl von bestehenden Kerzenformationen ausgewählt wurden. Es ist unmöglich, alle Muster einzeln zu analysieren, deshalb wurde eine andere Lösung gefunden. Das Hauptmerkmal aller zuvor untersuchten Muster war ihre Grundlage, d.h. woraus sie bestehen. Vier der analysierten Kerzenmuster bestanden aus einer Kerze und zehn von ihnen aus zwei Kerzen. Die analysierten Kerzenmuster bestanden aus verschiedenen Gruppen oder Sequenzen von sechs Kerzentypen.

Das Hauptproblem bei den Mustern ist, dass sie schon vor langer Zeit entstanden sind, während sich Markteigenschaften, Verhalten und Dynamik ständig ändern. Um dem Trend der Marktanalyse gerecht zu werden, sollten einige Änderungen in der Musteranalyse vorgenommen werden. In diesem Artikel betrachten wir ein System zum Suchen und Testen neuer Kerzenmuster, die auf bekannten Kerzentypen basieren.

Um den neuen Algorithmus zur Generierung von Kerzenmuster zu entwickeln, müssen wir die wichtigsten Regeln definieren:

Das allgemeine Schema der Erstellung neuer Muster ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abb.1 Neue Algorithmen zur Mustererstellung.

So haben wir eine bestimmte Gruppe von Kerzen, aus denen sich neue Muster bilden. Diese neuen Muster werden 1-3 Kerzen mit oder ohne Wiederholungen enthalten. Diese Gruppe wird insgesamt 11 einfache Kerzen enthalten. Die generierten Kerzenmuster werden nach dem gleichen Prinzip analysiert, das im ersten Artikel beschrieben wurde.

Für die Arbeit mit den generierten Mustern steht eine separate Registerkarte zur Verfügung. Die Registerkarte enthält ähnliche Elemente, die in der bestehenden Registerkarte Analyze verfügbar sind. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die erste Spalte den Namen Set trägt und die Tabellengröße nicht festgelegt wird.

Es geht um die Änderungen an bereits erstellten Steuerelementen. Kommen wir nun zu den Neuen. Eines davon ist die Option zur Auswahl der Oberflächensprache. Die Anwendung unterstützt aktuell zwei Sprachen: Russisch und Englisch. Die Sprachauswahl ist in Abbildung 4 dargestellt.

Wie aus dem obigen Code ersichtlich ist, betrifft der Unterschied nur zwei Methoden CreateTable1() und CreateTable2() . Nun kommen wir zur Registerkarte Settings. Hier betrifft die allererste Änderung die grafischen Ressourcen. Auch das Element der Parametereinstellungen der Kerzen wurde dem Erstellungselement hinzugefügt. Dies geschieht mit der Methode CreateNameCandle() .

Die abgeleitete Elemente der Registerkarte AutoSearch ähneln denen von Analyze . Der einzige Unterschied ist der Name der ersten Spalte und das Farbschema. Dies ermöglicht eine visuelle Unterscheidung durch die Oberflächenelemente dieser Registerkarten.

Wir haben die wichtigsten Ergänzungen festgelegt, die in der bestehenden Anwendung implementiert werden müssen. Lassen Sie uns nun zur Umsetzung selbst übergehen. Zuerst müssen wir eine zusätzliche Registerkarte hinzufügen. Die Indexierung der Registerkarten wird sich ändern. Die Registerkarte AutoSearch hat den Index 1, der früher für die Registerkarte Settings verwendet wurde. 2 wird für Settings verwendet. Dies ist bei der Verknüpfung von abgeleiteten Elementen zu berücksichtigen. Daher müssen wir den Index für alle untergeordneten Elemente der Registerkarte Settings von 1 auf 2 ändern.

Die dritte Registerkarte Settings wurde grundlegend überarbeitet. Die richtige Konfiguration der Parameter in dieser Registerkarte ist unerlässlich, deshalb werden wir sie genauer betrachten.

Der Sprachwechsel erfolgt über die Methode ChangeLanguage(). Gemäß der Logik werden die Textkomponenten ersetzt. Der Methodencode ist sehr einfach. Hier ist seine Anwendung in der Ereignisbehandlung:

Wie aus dem Code ersichtlich ist, bestimmt die Methode zu Sprachänderung bei der Auswahl eines Elements in einem Kombinationsfeld, welches der Elemente im Dropdown-Menü ausgewählt ist, und stellt den entsprechenden Sprachindex ein:

Der nächste Abschnitt ist für die Auswahl einfacher Kerzentypen zuständig, aus denen die Muster für den Test generiert werden. Es gibt 11 Typen. Das Steuerelement ist als Liste von Namen der verwendeten Kerzentypen und Kontrollkästchen implementiert, die die Auswahl widerspiegeln. Für die Implementierung wurde die Methode CreateListView() verwendet:

bool CProgram::CreateListView( const int x_gap, const int y_gap) { #define CANDLE_TOTAL 11 m_listview1.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 2 ,m_listview1); m_listview1.XSize( 175 ); m_listview1.YSize( 250 ); m_listview1.ItemYSize( 19 ); m_listview1.LabelXGap( 25 ); m_listview1.LightsHover( true ); m_listview1.CheckBoxMode( true ); m_listview1.ListSize(CANDLE_TOTAL); m_listview1.AutoYResizeMode( true ); m_listview1.AutoYResizeBottomOffset( 10 ); m_listview1.FontSize( 10 ); string cand_name[CANDLE_TOTAL]= { "Long — bullish" , "Long — bearish" , "Short — bullish" , "Short — bearish" , "Spinning Top — bullish" , "Spinning Top — bearish" , "Doji" , "Marubozu — bullish" , "Marubozu — bearish" , "Hammer — bullish" , "Hammer — bearish" }; for ( int r= 0 ; r<CANDLE_TOTAL; r++) { m_listview1.SetValue(r,( string )(r+ 1 )+ ". " +cand_name[r]); } if (!m_listview1.CreateListView(x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_listview1); return ( true ); }

Die nächsten beiden Steuerelemente stehen in direktem Zusammenhang mit der Liste der einfachen Kerzentypen. Das erste ist ein Schalter, der Wiederholungen aktiviert oder deaktiviert. Wie bereits im Abschnitt zur Aufgabendefinition erwähnt, bezieht sich die Wiederholung auf das Muster, das aus nur einem Kerzentyp besteht, unabhängig von seiner Größe.

Abb.5 Auswahl des analysierten Kerzentyps und des Wiederholungsmodus.

Die Methode, die für die Erstellung des Repeat-Schalters verantwortlich ist, heißt CreateDualButton():

bool CProgram::CreateDualButton(CButton &lbutton,CButton &rbutton, const int x_gap, const int y_gap, const string ltext, const string rtext) { CreateButton(lbutton,x_gap,y_gap,ltext); CreateButton(rbutton,x_gap+ 99 ,y_gap,rtext); return ( true ); } bool CProgram::CreateButton(CButton &button, const int x_gap, const int y_gap, const string text) { button.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 2 ,button); button.XSize( 100 ); button.YSize( 30 ); button.Font( "Trebuchet" ); button.FontSize( 10 ); button.IsCenterText( true ); button.BorderColor( C'0,100,255' ); button.BackColor( clrAliceBlue ); button.BackColorLocked( C'50,180,75' ); button.BorderColorLocked( C'50,180,75' ); button.LabelColorLocked( clrWhite ); if (!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

Die Einstellung des Steuerelements wird über das Ereignis eines Klicks mit der linken Maustaste verfolgt:

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { .... if (lparam==m_button7.Id()) { m_button7.IsLocked( true ); m_button8.IsLocked( false ); } else if (lparam==m_button8.Id()) { m_button7.IsLocked( false ); m_button8.IsLocked( true ); }

Nachdem wir den visuellen Teil der Anwendung analysiert haben, kommen wir nun zum Berechnungsteil. Zunächst müssen wir die minimalen Einstellungen, die Reihenfolge der Aktionen und die Verarbeitungsmethoden für diese Aktionen festlegen:

Schritt 1. Einstellen der Eingabedaten.

Bevor wir mit der Anwendung beginnen, müssen wir einfache Kerzentypen auswählen, aus denen Muster für die Analyse generiert werden. Wählen Sie dann, ob der Wiederholungsmodus aktiviert ist. Der Wiederholungsmodus impliziert die Verwendung von nur einem Kerzentyp bei der Erstellung eines Musters beliebiger Größe. Wählen wir dann die Anzahl der Kerzen in einem Muster aus. Dies kann Muster von einem, zwei oder drei Kerzen beinhalten. Beachten Sie, dass für die Erzeugung von zwei oder drei Kerzenmustern mindestens zwei einfache Kerzen ausgewählt werden müssen. Wenn Sie versuchen, Muster mit weniger Kerzen zu erzeugen, gibt die Anwendung einen Fehler zurück, wie in Abbildung 6 dargestellt.

Abb.6 Fehler: Es wird nur ein Kerzentyp für die Zwei-Kerzen-Muster ausgewählt.

Schritt 2. Arbeiten mit der Registerkarte AutoSearch.

Nachdem Sie die richtigen Eingabeparameter eingegeben haben, wechseln Sie zu AutoSearch und wählen Sie ein Symbol zum Testen aus. Lassen Sie uns die Möglichkeiten der in dieser Registerkarte vorgestellten Instrumente im Detail betrachten.

Auswählen und Suchen der zu analysierenden Währungssymbole. Im Eingabefeld können Sie einen Teil eines Symbols oder bestimmte gewünschte Symbole durch Kommas getrennt eingeben und auf die Schaltfläche Suchen klicken. Sie können auch den vordefinierten Ausdruck Major verwenden, der die wichtigsten Währungspaare anzeigt. Um alle im Fenster Marktübersicht verfügbaren Symbole anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der oberen linken Ecke. Dadurch wird die Filterung im Suchfenster deaktiviert.

Wählen Sie dann den gewünschten Zeitrahmen aus der Dropdown-Liste und der Zeitspanne in Form der Kerzenanzahl des ausgewählten Zeitrahmens.

Nach Auswahl des gewünschten Symbols oder der Liste klicken Sie auf das aktuelle Symbol, um die Analyse zu starten. Danach erzeugt die Anwendung die in Schritt 1 konfigurierten Muster, führt entsprechende Berechnungen durch und zeigt die Daten in einer Tabelle an. Nachdem Sie Daten in einer Tabelle empfangen haben, können Sie den Zeitrahmen ändern und die Daten werden in Echtzeit neu berechnet.

Lassen Sie uns die resultierende Datentabelle im Detail betrachten. Dies wird dazu beitragen, das Berechnungs- und Funktionsprinzip der Algorithmen zu verstehen, die wir im Folgenden untersuchen werden.





Abb.7 Beispiel für die Datenberechnung für das Paar EURUSD.

Wie aus Abbildung 7 ersichtlich, ist in der Symboltabelle eine Zeile mit dem analysierten Währungspaar ausgewählt. Der Zeitrahmen M15 und der Zeitspanne von 8000 15-Minuten Kerzen werden oben im rechten Teil angezeigt. Die Ergebnistabelle enthält sechs Spalten. Hier werden wir nur die erste Spalte betrachten, während die restlichen im ersten Artikel beschrieben wurden, im Abschnitt Entwicklung einer Prototyp-Schnittstelle.

Die erste Spalte ist Set. In den unteren Zeilen werden die Werte im Format[1,1,2] angezeigt. Drei Zahlen in eckigen Klammern bedeuten, dass ein Muster von drei Kerzenleuchtern verwendet wird. Das Muster besteht aus einfachen Kerzenleuchtern 1 und 2 in genau der in eckigen Klammern angegebenen Reihenfolge. Die Anzahl der verwendeten Kerzen finden Sie in der Registerkarte Settings im Abschnitt Used candles.

Abb.8 Die Liste und Anzahl der Kerzen, die bei der Mustererzeugung verwendet werden.

Jetzt wissen wir, wie man die Anwendung konfiguriert und startet, so dass wir mit der Berücksichtigung der internen Betriebslogik fortfahren können. Nach dem Einstellen der Eingabedaten klicken wir auf das Währungsinstrument in der Symboltabelle. Die Handhabung des Klicks auf das Tabellenelement ruft die Methode ChangeSymbol2() auf:

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (ChangeSymbol1(lparam)) Update( true ); if (ChangeSymbol2(lparam)) m_table2.Update( true ); }

Bei dieser Methode gibt es neben dem Setzen der Informationswerte in der Statusleiste noch zwei weitere Methoden.

bool CProgram::ChangeSymbol2( const long id) { if (id!=m_symb_table2.Id()) return ( false ); if (m_symb_table2.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { m_status_bar.SetValue( 0 , "No symbol selected for analysis" ); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); return ( false ); } string symbol=m_symb_table2.GetValue( 0 ,m_symb_table2.SelectedItem()); string val=(m_lang_index== 0 )? "Выбранный символ: " : "Selected symbol: " ; m_status_bar.SetValue( 0 ,val+:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_DESCRIPTION )); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); if (!BuildingAutoSearchTable()) return ( false ); GetPatternType(symbol,m_total_combination); return ( true ); }

Die erste Methode ist BuildingAutoSearchTable(). Sie erstellt Muster aus der Liste der einfachen Kerzen, die auf der Registerkarte Settings im Abschnitt Used candles ausgewählt wurden (Abb.8) und zeigt sie in der ersten Spalte der Ergebnistabelle an.

bool CProgram::BuildingAutoSearchTable( void ) { if (! GetCandleCombitaion() ) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Число выбранных свечей меньше размера исследуемого паттерна!" , "Ошибка" ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "The number of selected candles is less than the size of the studied pattern!" , "Error" ); return ( false ); } m_table2.DeleteAllRows(); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (m_total_combination); i++) { m_table2.AddRow(i); m_table2.SetValue( 0 ,i,m_total_combination[i]); } m_table2.DeleteRow( ArraySize (m_total_combination)); m_table2.Update( true ); m_table2.GetScrollVPointer().Update( true ); m_table2.GetScrollHPointer().Update( true ); return ( true ); } bool CProgram::GetCandleCombitaion( void ) { string candlenumber[]; int selected_candles= 0 ,n; ArrayResize (candlenumber,m_total_candles); for ( int i= 0 ;i<m_total_candles;i++) { if (m_listview1.GetState(i)) { candlenumber[selected_candles]=( string )(i+ 1 ); selected_candles++; } } if ((m_pattern_size== 2 && selected_candles< 2 ) || (m_pattern_size== 3 && selected_candles< 2 ) || selected_candles< 1 ) return ( false ); if (m_pattern_size> 1 ) n=(m_button7.IsLocked())?( int ) MathPow (selected_candles,m_pattern_size):( int ) MathPow (selected_candles,m_pattern_size)-selected_candles; else n=selected_candles; ArrayResize (m_total_combination,n); n= 0 ; if (m_pattern_size== 1 ) { for ( int i= 0 ;i<selected_candles;i++) m_total_combination[i]= "[" +candlenumber[i]+ "]" ; } else if (m_pattern_size== 2 ) { if (m_button7.IsLocked()) { for ( int i= 0 ;i<selected_candles;i++) { for ( int j= 0 ;j<selected_candles;j++) { m_total_combination[n]= "[" +candlenumber[i]+ "," +candlenumber[j]+ "]" ; n++; } } } else if (m_button8.IsLocked()) { for ( int i= 0 ;i<selected_candles;i++) { for ( int j= 0 ;j<selected_candles;j++) { if (j!=i) { m_total_combination[n]= "[" +candlenumber[i]+ "," +candlenumber[j]+ "]" ; n++; } } } } } else if (m_pattern_size== 3 ) { if (m_button7.IsLocked()) { for ( int i= 0 ;i<selected_candles;i++) { for ( int j= 0 ;j<selected_candles;j++) { for ( int k= 0 ;k<selected_candles;k++) { m_total_combination[n]= "[" +candlenumber[i]+ "," +candlenumber[j]+ "," +candlenumber[k]+ "]" ; n++; } } } } else if (m_button8.IsLocked()) { for ( int i= 0 ;i<selected_candles;i++) { for ( int j= 0 ;j<selected_candles;j++) for ( int k= 0 ;k<selected_candles;k++) { if (i==j && i==k) continue ; m_total_combination[n]= "[" +candlenumber[i]+ "," +candlenumber[j]+ "," +candlenumber[k]+ "]" ; n++; } } } } return ( true ); }

Das Erstellen von Mustern basierend auf einem Kerzengruppe erfolgt mit der Methode GetCandleCombination(). Zweck des Verfahrens ist es, alle möglichen Kombinationen von einfachen Kerzen basierend auf den Sequenznummern der ausgewählten Kerzen, mit oder ohne Wiederholungen und unter Berücksichtigung der in der Anzahl der Kerzen im Suchbereich der Muster gewählten Größe anzuzeigen.

Alle Kombinationen werden in das Zeichenketten-Array m_total_combitaion[] geschrieben, und die Daten werden in der Methode BuildingAutoSearchTable() in die Ergebnistabelle eingefügt.

Die zweite Methode, die nach BuildingAutoSearchTable() aufgerufen wird, ist für die Berechnung und Anzeige anderer Datenbanken auf der resultierenden Liste der erzeugten Muster verantwortlich. Betrachten wir die Methode GetPatternType() genauer - sie wurde im ersten Artikel zur Berechnung vordefinierter Muster verwendet, wurde aber vereinfacht. Ziel dieser Aufgabe ist es, voreingestellte Muster in einem Chart zu erkennen und zu analysieren. Da mit dieser Methode sowohl nach bereits vorhandenen als auch nach generierten Mustern gesucht wird, wurde mit der überladenen Methode implementiert:

bool GetPatternType( const string symbol); bool GetPatternType( const string symbol, string &total_combination[]);

In der zweiten Variante verwenden wir das vorher erstellten Zeichenketten-Array mit den generierten Mustern. Der Zweck der Methode ist es, eines unserer generierten Muster auf dem Diagramm zu identifizieren, es zu bewerten und seine Effizienz zu berechnen. Die Beschreibung der Idee und der Algorithmen finden Sie im Abschnitt Definition des Problems des ersten Artikels. Deshalb werden wir uns jetzt nicht damit beschäftigen.

Die gefundene Mustereffizienz wurde früher mit einem Array bewertet, zu dem wir die Kategorieschätzungen A, B und C für den Aufwärtstrend und den Abwärtstrend hinzugefügt haben. In diesem Artikel konvertieren wir das Array in eine Struktur. Dies ermöglichte eine Verkürzung des resultierenden Codes. Die Struktur ist wie folgt:

struct RATING_SET { int a_uptrend; int b_uptrend; int c_uptrend; int a_dntrend; int b_dntrend; int c_dntrend; };

Für unsere Aufgabe benötigen wir diesen Satz von Schätzungen für jedes der erzeugten Muster. Daher wird das Array RATING_SET der Strukturen am Anfang der Methode deklariert. Die Array-Größe entspricht der Anzahl der erzeugten Muster oder der Größe des Zeichenketten-Arrays m_total_combitaion[].

RATING_SET ratings[]; total_patterns= ArraySize (total_combination); ... ArrayResize (ratings,total_patterns);

Dieses Array speichert alle generierten Muster, die jedoch als Zeichenkette dargestellt werden, die in der ersten Spalte des Tabellenergebnisses angezeigt wird. Der nächste Schritt besteht also darin, aus jedem Zeichenkettenindex die verwendeten einfachen Kerzenmuster zu extrahieren und sie in den Kerzentyp aus der CANDLE_STRUCTURE zu konvertieren.

struct CANDLE_STRUCTURE { double open,high,low,close; TYPE_TREND trend; bool bull; double bodysize; TYPE_CANDLESTICK type; };

Zu diesem Zweck werden wir einige Konvertierungen durchführen. Zusätzlich werden wir eine zusätzliche Methode in Betracht ziehen, die hilft, den Kerzenindex in seinen Typ zu konvertieren.

for ( int i= 0 ;i<total_patterns;i++) { StringReplace (total_combination[i], "[" , "" ); StringReplace (total_combination[i], "]" , "" ); if (m_pattern_size> 1 ) { ushort sep= StringGetCharacter ( "," , 0 ); StringSplit (total_combination[i],sep,elements); } ZeroMemory (ratings[i]); m_pattern_total[i]= 0 ; if (m_pattern_size== 1 ) IndexToPatternType(cand1[i],( int )total_combination[i]); else if (m_pattern_size== 2 ) { IndexToPatternType(cand1[i],( int )elements[ 0 ]); IndexToPatternType(cand2[i],( int )elements[ 1 ]); } else if (m_pattern_size== 3 ) { IndexToPatternType(cand1[i],( int )elements[ 0 ]); IndexToPatternType(cand2[i],( int )elements[ 1 ]); IndexToPatternType(cand3[i],( int )elements[ 2 ]); } }

In einer Schleife gehen wir durch alle Zeichenketten der erzeugten Muster, entfernen die eckigen Klammern, verwenden StringSplit() basierend auf das Trennzeichen "," und fügen Informationen zu dem Array elements[] hinzu. Beachten Sie, dass dieses Verfahren auf Muster anzuwenden ist, die aus mehr als einer Kerze bestehen, da es für eine Kerze keine Kommas gibt und wir nur die eckigen Klammern entfernen müssten. Betrachten wir nun die Methode IndexToPatternType(), in die wir CANDLE_STRUCTURE eingeben, um Daten aus dem Array der erzeugten Muster auszufüllen und zu verarbeiten.

void CProgram::IndexToPatternType(CANDLE_STRUCTURE &res, const int index) { if (index== 1 ) { res.bull= true ; res.type=CAND_LONG; } else if (index== 2 ) { res.bull= false ; res.type=CAND_LONG; } else if (index== 3 ) { res.bull= true ; res.type=CAND_SHORT; } else if (index== 4 ) { res.bull= false ; res.type=CAND_SHORT; } else if (index== 5 ) { res.bull= true ; res.type=CAND_SPIN_TOP; } else if (index== 6 ) { res.bull= false ; res.type=CAND_SPIN_TOP; } else if (index== 7 ) { res.bull= true ; res.type=CAND_DOJI; } else if (index== 8 ) { res.bull= true ; res.type=CAND_MARIBOZU; } else if (index== 9 ) { res.bull= false ; res.type=CAND_MARIBOZU; } else if (index== 10 ) { res.bull= true ; res.type=CAND_HAMMER; } else if (index== 11 ) { res.bull= false ; res.type=CAND_HAMMER; } }

Je nach Mustergröße werden ein, zwei oder drei CANDLE_STRUCTURE gefüllt: cand1, cand2, cand3. Siehe den untenstehenden Code:

if (m_pattern_size== 1 ) IndexToPatternType(cand1[i],( int )total_combination[i]); else if (m_pattern_size== 2 ) { IndexToPatternType(cand1[i],( int )elements[ 0 ]); IndexToPatternType(cand2[i],( int )elements[ 1 ]); } else if (m_pattern_size== 3 ) { IndexToPatternType(cand1[i],( int )elements[ 0 ]); IndexToPatternType(cand2[i],( int )elements[ 1 ]); IndexToPatternType(cand3[i],( int )elements[ 2 ]); }

Dies ermöglicht die sofortige Analyse der benötigten Anzahl von Kerzen, unabhängig von der Mustergröße, die auf dem Diagramm gefunden wurde.

Für Muster mit nur einer Kerze wird jeweils nur eine Kerze für die Analyse und Berechnung verwendet, während die gesamte Gruppe für 2- und 3-Kerzenmuster verwendet wird. Bei einem Abtastbereich von 2000 Kerzen besteht die Gruppe beispielsweise bei 1-Kerzenmustern aus einem 2000er Kerzen. Mit zwei Kerzen besteht eine Gruppe aus 2000er und 1999er und so weiter.

Als Nächstes betrachten wir das folgende Fragment der Methode GetPatternType(), die für das Auffinden jedes der erzeugten Muster auf dem Chart verantwortlich ist.

for ( int i=m_range_total2;i> 5 ;i--) { if (m_pattern_size== 1 ) { GetCandleType(symbol,cur_cand,m_timeframe2,i); for ( int j= 0 ;j<total_patterns;j++) { if (cur_cand.type==cand1[j].type && cur_cand.bull==cand1[j].bull) { m_pattern_total[j]++; GetCategory(symbol,i- 3 ,ratings[j],m_timeframe2); } } } else if (m_pattern_size== 2 ) { GetCandleType(symbol,prev_cand,m_timeframe2,i); GetCandleType(symbol,cur_cand,m_timeframe2,i- 1 ); for ( int j= 0 ;j<total_patterns;j++) { if (cur_cand.type==cand1[j].type && cur_cand.bull==cand1[j].bull && prev_cand.type==cand2[j].type && prev_cand.bull==cand2[j].bull) { m_pattern_total[j]++; GetCategory(symbol,i- 4 ,ratings[j],m_timeframe2); } } } else if (m_pattern_size== 3 ) { GetCandleType(symbol,prev_cand2,m_timeframe2,i); GetCandleType(symbol,prev_cand,m_timeframe2,i- 1 ); GetCandleType(symbol,cur_cand,m_timeframe2,i- 2 ); for ( int j= 0 ;j<total_patterns;j++) { if (cur_cand.type==cand1[j].type && cur_cand.bull==cand1[j].bull && prev_cand.type==cand2[j].type && prev_cand.bull==cand2[j].bull && prev_cand2.type==cand3[j].type && prev_cand2.bull==cand3[j].bull) { m_pattern_total[j]++; GetCategory(symbol,i- 5 ,ratings[j],m_timeframe2); } } } }

Wie wir im obigen Code sehen können, ist die Schleife ganz am Anfang und stoppt bei der sechsten Kerze. Warum? Im ersten Artikel erwähnten wir, dass wir, um die Mustereffizienz zu analysieren, bestimmen müssen, wohin der Preis nach der Musterbildung geht und herausfinden müssen, was das Muster voraussagt, was die Vorhersagehäufigkeit und wie die Wahrscheinlichkeit ist. Für diese Bewertung haben wir die Analyse der Preisbewegung innerhalb von drei Kerzenleuchtern nach dem Muster implementiert. Die aktuelle Null-Kerze nimmt nicht an der Analyse teil, da sie noch nicht vollständig ist.

Abb.9 Berechnung der Mustereffizienzbewertung.

Ein Muster aus drei Kerzen ist in Abbildung 9 dargestellt. Um seine Effizienz zu bewerten, brauchen wir drei weitere Kerzen außer der Nullkerze. Um diese Bedingungen für das aktuelle Muster zu erfüllen, kann die erste Kerze innerhalb des Musters daher einen Index von mindestens 6 haben.

Nach der Suche nach Mustern, der Zählung ihrer Anzahl und der Auswertung nach Kategorien A, B, C müssen wir die empfangenen Daten verarbeiten und die Ergebnisse in eine Tabelle aufnehmen. Diese Berechnungen werden in der Methode CoefCalculation() durchgeführt.

for ( int i= 0 ;i<total_patterns;i++) CoefCalculation(m_table2,i,ratings[i],m_pattern_total[i]);

Die Methodenargumente sind:

m_table2 — ein Link zu der Tabelle, zu der die Berechnungsergebnisse der einzelnen generierten Muster hinzugefügt werden.

i — Tabellenzeile.

ratings[i] — ein Array der Struktur RATING_SET, das einen Satz von kategoriebasierten Bewertungen für jedes Muster enthält.

m_pattern_total[i] — ein Array, das die Anzahl der gefundenen Muster jedes Typs enthält.

Lassen Sie uns die Methode genauer betrachten.

bool CProgram::CoefCalculation(CTable &table, const int row,RATING_SET &rate, int found) { double p1,p2,k1,k2; int sum1= 0 ,sum2= 0 ; sum1=rate.a_uptrend+rate.b_uptrend+rate.c_uptrend; sum2=rate.a_dntrend+rate.b_dntrend+rate.c_dntrend; p1=(found> 0 )? NormalizeDouble (( double )sum1/found* 100 , 2 ): 0 ; p2=(found> 0 )? NormalizeDouble (( double )sum2/found* 100 , 2 ): 0 ; k1=(found> 0 )? NormalizeDouble ((m_k1*rate.a_uptrend+m_k2*rate.b_uptrend+m_k3*rate.c_uptrend)/found, 3 ): 0 ; k2=(found> 0 )? NormalizeDouble ((m_k1*rate.a_dntrend+m_k2*rate.b_dntrend+m_k3*rate.c_dntrend)/found, 3 ): 0 ; table.SetValue( 1 ,row,( string )found); table.SetValue( 2 ,row,( string )(( double )found/m_range_total2* 100 ), 2 ); table.SetValue( 3 ,row,( string )p1, 2 ); table.SetValue( 4 ,row,( string )p2, 2 ); table.SetValue( 5 ,row,( string )k1, 2 ); table.SetValue( 6 ,row,( string )k2, 2 ); table.Update( true ); table.GetScrollVPointer().Update( true ); table.GetScrollHPointer().Update( true ); return ( true ); }

Wie aus der Methodenimplementierung ersichtlich ist, können wir durch die Verwendung der Struktur deutlich sehen, wie die Musteranalysekoeffizienten berechnet werden.