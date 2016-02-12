Erzeugung eines Indikators mit graphischen Kontrolloptionen
Einleitung
All diejenigen, die sich mit Stimmungen auf dem Markt auskennen, kennen den MACD Indikator (seiner voller Name lautet Gleitender Durchschnitt Konvergenz/Divergenz) -das leistungsstarke Tool zur Analyse von Kursbewegungen, das von Händlers seit dem ersten Auftauchen von Computer-gestützten Analysemethoden verwendet wird..
Ich beschäftige mich schon lange mit dem MACD-Indikator, der seinen Platz im Chart erhalten hat. Und ich habe viele verschiedene Arten dieses Indikators gesehen, mit unterschiedlichen Optionen und unterschiedlichen Berechnungsalgorithmen - also habe ich mir gedacht, ich kombiniere alle Arten, die ich kenne, in einen einzigen Indikator.
Arten des MACD-IndikatorsDer Indikator wird die herkömmlichen MACD-Linien und oSMA-Histogramm haben. Doch definieren wir zunächst die hauptsächlichen Veränderungen des MACD:
- Elder's MACD, auch als Impulssystem bekannt;
- Elder's MACD ohne Prüfen via der beweglichen Linie;
- Der oSMA, in unterschiedlichen Farben für steigende und fallende Fälle gezeichnet;
- Nur das oSMA-Histogramm wird gezeichnet;
- Nur die MACD-Linien werden gezeichnet;
Anfangseinstellungen des Indikators
Zur Berechnung benötigen wir die folgenden Parameter:
- Wert der schnellen MACD-Linie;
- Wert der langsamen MACD-Linie;
- Wert der Signal-MACD-Linie;
- Wert der Trend-Überprüfungslinie via der Elder's Methode;
Um diesen Indikator zeichnen zu können, brauchen wir folgendes:
- Die MACD-Linie;
- Die Signal-Linie;
- Das 3-farbige OSMA-Histogramm.
Dazu gehen wir in das Menü des MQL5 Assistenten:
Abb. 1 Erzeugung des Indikators mit Hilfe des MQL5 Assistenten
Abb. 2 Festlegung gemeinsamer Indikator-Parameter im MQL5 Assistenten
Abb. 3 Festlegung der Eigenschaften des Indikators für die Zeichnung im MQL5 Assistenten
Erzeugung des Indikators
Wir haben ein erstes Template des Indikators. Zuerst müssen wir die MACD-Linie unseres Indikators berechnen.
Wir beschäftigen uns jetzt nicht detailliert mit der exakten Berechnungsformel dieser Linie - stattdessen nehmen wir die iMACD Funktion her:
int iMACD ( string symbol, // symbol name ENUM_TIMEFRAMES period, // time period int fast_ema_period, // fast averaging period int slow_ema_period, // slow averaging period int signal_period, // averaging period of a signal line ENUM_APPLIED_PRICE applied_price // type of price or a handle )
Diese Funktion liefert einen Identifikator der passenden Kopie des Indikators. Und mit seiner Hilfe erhalten wir die, von diesem Indikator berechnete Daten. Die Daten aus einem Indikator-Buffer (technische Indikatoren haben die berechneten Daten in ihren eigenen internen Buffer - das können je nach Indikator bis zu 5 sein), können mit Hilfe der Funktion CopyBuffer() kopiert werden.
als nächstes generieren wir eine Anfrage für MACD-Daten mit Hilfe der Funktion iMACD:
int MACDhadling = iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE);
Sie liefert einen Identifikator der Indikatorkopie.
Diese Daten werden dann mit Hilfe der Funktion CopyBuffer in den erforderlichen Buffer kopiert:
int CopyBuffer( int indicator_handle, // indicator's handle int buffer_num, // buffer number of the indicator int start_pos, // start position int count, // number of data to copy double buffer[] // target array for the data to copy );
Schicken wir eine Anfrage nach der MACD-Linie des Indikators ab:
CopyBuffer(MACDhadling,0,0,NewData,MACDlineBuffer);
Wir erhalten jetzt die Signallinie des Indikators:
CopyBuffer(MACDhadling,1,0,NewData,SignallineBuffer);
Schauen wir mal, was wir jetzt alles haben:
int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE); CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer); CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer);
Wir haben die berechneten MACD- und Signallinien.
Also weiter.
Da wir die Daten aus dem
MACDlineBuffer
und den
SignallineBuffer
Buffers ja via Kopieren erhalten haben, beginnt ihre Indizierung am Ende des Charts.
Historisch beginnt der Zugriff auf die Daten des Kurs-Arrays immer vom Ende der Daten aus. Physisch werden die neuen Daten nämlich immer ans Ende des Arrays geschrieben, doch der Index des aktuellen (unvollständigen) Balkens ist immer = O. Der Index = O im Zeitreihen-Array zeigt die Daten des aktuellen Balkens an, der dem unvollständigen Zeitintervall dieses Zeitraums entspricht.
Um die gleiche Indizierungsrichtung bei allen Buffern anzuwenden, sollten wir die anderen Buffer auch als Zeitreihen definieren.
ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false); ArraySetAsSeries(HistogramColors,false);
Wir brauchen auch die Daten eines Histogramms, das mit Hilfe der Subtraktion der Signallinie von der MACD-Linie errechnet wird:
for(int i=0;i<rates_total;i++) { HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i]; }
Fügen wir das alles nun zusammen:
ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false); ArraySetAsSeries(HistogramColors,false); int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE); CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer); CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer); for(int i=0;i<rates_total;i++) { HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i]; HistogramColors[i]=1; }
Erzeugung eines grafischen Systems der Indikatorkontrolle
Wir haben 5 Sorten dieses Indikators.
Zuerst implementieren wir Elemente №3 und №4.
3. Nur das oSMA-Histogramm wird gezeichnet;
4. Nur die MACD-Linien werden gezeichnet.
Legen wir dazu nun die passenden Tasten an.
Für Element 4:
ObjectCreate(0,"ShowMACD",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); //creating the button ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XDISTANCE,75); //assign the coordinates ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YDISTANCE,5); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); // and an anchor point ObjectSetString(0,"ShowMACD",OBJPROP_TEXT,"ShowMACD"); // button label ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XSIZE,70); // size of buttons ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_SELECTABLE,false); // to make it selectable
Bei einer versehentlichen Löschens der Taste oder ihrer Verschiebung auf die nächste Preisänderung, geht sie wieder an ihren Ursprungsort zurück.
Für Element №3:
ObjectCreate(0,"ShowOsMA",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YDISTANCE,30); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); ObjectSetString (0,"ShowOsMA",OBJPROP_TEXT,"Show OsMA"); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_SELECTABLE,false);
Erzeugen wir die Implementierung für eine gedrückte und nicht gedrückte Taste für Bedingung 4.
Dazu müssen wir die Buffer-Indices ansehen.
SetIndexBuffer(0,MACDlineBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,SignallineBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
if(ObjectGetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_STATE)!=1) { PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); // the buffer with index 0 isn't plotted PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); // the buffer with index 1 isn't plotted } else { PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); // the buffer with index 0 is plotted as line PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); // the buffer with index 1 is plotted as line }
Bei gedrückter Taste werden die MACD-Linien gezeichnet. Ist sie nicht gedrückt, passiert gar nichts.
Erzeugen wir die Implementierung für eine gedrückte und nicht gedrückte Taste für Bedingung 3.
if(ObjectGetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_STATE)!=1) { //the buffer with index 2 isn't plotted PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); } else { //the buffer with index 2 is plotted as a color histogram PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_COLOR_HISTOGRAM); }
Legen wir zwei Tasten an: "2color" und "Impulse" und platzieren sie unten rechts auf dem Chart.
ObjectCreate(0,"2color",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YDISTANCE,50); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetString (0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); ObjectCreate(0,"Impulse",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YDISTANCE,25); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_SELECTABLE,false);
Zur Impulse-Überprüfung gemäß des Elder-Systems, müssen wir ein neues Array hinzufügen, in dem sich die EldersMA-Werte befinden.
Dazu müssen wir die Gesamtzahl der Buffer um 1 erhöhen.+
#property indicator_buffers 4
sollte verändert werden in:
#property indicator_buffers 5
und wir deklarieren einen neuen Buffer.
double EldersiEMA[];
Er wird als Buffer für interne Berechnungen definiert:
SetIndexBuffer(4,EldersiEMA,INDICATOR_CALCULATIONS);
Kopieren wir jetzt die Werte des exponentiell gleitenden Durchschnitts in den Buffer:
// you can do all in single line CopyBuffer(iMA(NULL,0,EldersEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,EldersiEMA);
Da wir den Buffer ja mit Hilfe der Copy Funktion erhalten haben, gleicht seine Indizierung der aller anderen Buffers auf unserem Chart - nämlich am Ende angefangen.
Schreiben wir jetzt die Bedingungen für die 2-farbige OsMA:
if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) { for(int i=1;i<rates_total;i++) { // if the histogram rises, the color is set to 0 if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0; // if the histogram falls, the color is set to 1 if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1; } } else { ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); // Here are the conditions for multi-color OSMA }
Die Farbindices sind in den Linien angegeben:
#property indicator_label3 "Histogram" #property indicator_type3 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color3 DeepSkyBlue,Red,Green
Der Index der ersten Farbe = O, der der zweiten = 1, usw.
Schreiben wir nun die Bedingungen für die Abweichungen des Impulssystems:
if (ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) // // "Impulse" button is checked { ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse"); // checking for a trend using the MACD-Line for(int i=1;i<rates_total;i++) { // the histogram rises and MACD-line rises if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { // the histogram falls and MACD-line falls if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2; // if there isn't any conditions satisfied } } } else { ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's"); // checking for a trend using the EMA-line for(int i=1;i<rates_total;i++) { // the histogram rises and EMA-line rises if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { // the histogram falls and EMA-line falls if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2;// if there isn't any conditions satisfied } } }
Und fügen nun die Bedingungen des Impulssystems den Bedingungen zur Zeichnung von OsMA hinzu:
if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) { for(int i=1;i<rates_total;i++) { if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0; if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1; } } else { ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) { ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse"); for(int i=1;i<rates_total;i++) { if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2; } } } else { ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's"); for(int i=1;i<rates_total;i++) { if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2; } } } }
Schreiben wir als nächstes die Bedingungen zur Vermeidung unnötiger Tastenblinkzeichen:
if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString (0,"2color",OBJPROP_TEXT,"2ColorMACD"); else ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); if (ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString (0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse"); else ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's")
wir löschen den Code, der den Text einer Taste enthält.
Nun wird alles vereint:
//+------------------------------------------------------------------+ //| MACD_By_CoreWinTT.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 3 //---- plot MACDline #property indicator_label1 "MACDline" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //---- plot Signalline #property indicator_label2 "Signalline" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 //---- plot Histogram #property indicator_label3 "Histogram" #property indicator_type3 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color3 DeepSkyBlue,Red,Green #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 2 //--- input parameters input int Fast=12; input int Slow=26; input int Signal=9; input int EldersEMA=13; //--- indicator buffers double MACDlineBuffer[]; double SignallineBuffer[]; double HistogramBuffer[]; double HistogramColors[]; double EldersiEMA[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,MACDlineBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,SignallineBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(4,EldersiEMA,INDICATOR_CALCULATIONS); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false); ArraySetAsSeries(HistogramColors,false); int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE); CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer); CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer); for(int i=0;i<rates_total;i++) { HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i];HistogramColors[i]=1; } ObjectCreate(0,"ShowMACD",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YDISTANCE,5); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); ObjectSetString(0,"ShowMACD",OBJPROP_TEXT,"ShowMACD"); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectCreate(0,"ShowOsMA",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YDISTANCE,30); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); ObjectSetString(0,"ShowOsMA",OBJPROP_TEXT,"Show OsMA"); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_SELECTABLE,false); if(ObjectGetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_STATE)!=1) { PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); } else { PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); } if(ObjectGetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_STATE)!=1) { PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); } else { PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_COLOR_HISTOGRAM); } ObjectCreate(0,"2color",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YDISTANCE,50); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); ObjectCreate(0,"Impulse",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YDISTANCE,25); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse"); if(ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"2ColorMACD"); else ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse"); else ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's"); CopyBuffer(iMA(NULL,0,EldersEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,EldersiEMA); if(ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) { for(int i=1;i<rates_total;i++) { if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0; if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1; } } else { if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) { for(int i=1;i<rates_total;i++) { if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2; } } } else { for(int i=1;i<rates_total;i++) { if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2; } } } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Abb. 4 zeigt das Block-Diagramm des Algorithmus:
Abb. 4 Das Blockdiagramm des Indikator-Algorithmus
Abb. 5 - 7 zeigen das komplette Endergebnis.
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fazit
Dieser Beitrag ist durchaus als Anleitung für Anfänger gedacht, die mit der Beobachtung von Märkten mit Hilfe von Computeranalyse von Kursen und der Implementierung einfacher Methoden grafischer Indikator-Kontrolle beginnen.
Ich hoffe, dieser Beitrag hilft Ihnen Ihre technischen Fähigkeiten bei der Erzeugung grafischer Kontrollsysteme zu verbessern und hilft Ihnen auch, Ihren eigen "Blick auf den Markt" zu finden, indem Sie alles was stört, verbergen.
