Das Preishistogramm (Marktprofil) und seine Umsetzung in MQL5

"Das Marktprofil versucht, diese innere Logik im Kontext des Marktes einzubringen.

Es ist eine Analysemethode, die mit dem Verständnis beginnt, dass der Preis allein

dem Teilnehmer keine Informationen vermittelt, genauso wie Worte ohne Syntax

oder Kontext möglicherweise keine Bedeutung haben. Das Volumen ist ein integraler Bestandteil des direkten Ausdrucks

des Marktes. Wenn Sie das Volumen verstehen, verstehen Sie die Sprache des Marktes."

Robin Mesh



Einleitung





Als ich vor langer Zeit eine Ausgabe der russischen Fachzeitschrift "Valutny Spekulant" (aktuell heißt es "Active Trader") durchblätterte, fand ich den Artikel "Marktprofil und Verstehen der Marktsprache" (Oktober 2002). Der Originalartikel wurde in "New Thinking in Technical Analysis: Trading Models from the Masters" veröffentlicht.

Das Marktprofil wurde von Peter Steidlmayer, einem wahrhaft brillanten Denker, entwickelt. Er fand den natürlichen Ausdruck des Marktes (Volumen) und richtete sie auf eine lesbare Weise aus (die Glockenkurve), sodass Marktteilnehmer auf objektive Informationen, die vom Markt generiert werden, zugreifen können. Steidlmayer schlug die alternative Darstellung von Informationen über "horizontale" und "vertikale" Marktbewegungen vor, die eine völlig neue Reihe von Modellen ermöglicht. Er stellte die These auf, dass dem Markt ein Puls oder ein grundlegendes Muster namens Zyklus des Gleichgewichts und Ungleichgewichts zugrunde liegen muss.

Das Marktprofil misst die horizontale Bewegung des Marktes durch die vertikale Bewegung. Bezeichnen wir dies als "Gleichgewicht" durch "Ungleichgewicht". Dieses Verhältnis ist das wichtigste Ordnungsprinzip des Marktes. Der gesamte Handelsstil eines Händlers kann sich abhängig davon, in welchem Abschnitt des Gleichgewichts-/Ungleichgewichtszyklus sich der Markt befindet, ändern. Das Marktprofil kann sowohl bestimmen, wann der Markt vom Gleichgewicht ins Ungleichgewicht übergeht, als auch, wie bedeutend dieser Übergang ausfallen wird.

Die zwei Grundprinzipien des Marktprofils sind:



Der Markt ist eine Auktion und bewegt sich in die Richtung des Preisbereichs, in dem Angebot und Nachfrage mehr oder weniger gleich hoch sind.

Der Markt hat zwei Phasen: horizontale Aktivität und vertikale Aktivität. Der Markt bewegt sich vertikal, wenn Angebot und Nachfrage nicht gleich bzw. im Ungleichgewicht sind, und horizontal, wenn sie im Gleichgewicht sind.

Der Markt im Gleichgewicht, der im unten abgebildeten Diagramm mithilfe des Marktprofils gezeigt wird, neigt dazu, eine fast perfekte Glockenkurve zu formen, die aufgrund der Ausrichtung des Diagramms um 90 Grad gedreht ist:



Abb. 1 Das Marktprofil des Marktes im Gleichgewicht

Der trendbasierte Markt im Ungleichgewicht formt ebenfalls eine Glockenkurve, doch ihr Mittelpunkt ist nach oben oder unten verschoben. Andere Konfigurationen, die die zwei höchsten Punkte der Glocken formen, abhängig von der Preisbewegung und der Zuversichtlichkeit der Mitbewerber, sind möglich.

Abb. 2 Das Marktprofil des (trendbasierten) Marktes im Ungleichgewicht

Die Nutzung tagesaktueller Profilformen zur Bestimmung des Maßes an Gleichgewicht/Ungleichgewicht des Marktes kann hilfreich sein, da Sie damit einen Ansatzpunkt haben, um die Verschiebungen zwischen verschiedenen Marktteilnehmern zu begreifen.



Eine Handelsgelegenheit mit dem größtmöglichen Gewinn ergibt sich dann, wenn der Übergang vom Gleichgewicht ins Ungleichgewicht gleich stattfinden soll. Zudem können Sie die Qualität des Geschäfts und die dafür benötigte Zeit besser einschätzen, wenn Sie diese Handelsgelegenheit erkennen und das potenzielle Ausmaß dieses Übergangs genau beurteilen können.



Dazu muss angemerkt werden, dass wir in diesem Beitrag den Code für die Zeichnung einer vereinfachten Version des Marktprofils betrachten werden, das sogenannte Preishistogramm, auf Basis des Verhältnisses zwischen Preis und Zeit.

Ein Beispiel für die Methoden hinter der Arbeit mit diesem Werkzeug finden Sie unter http://www.enthios.com/. Dort hat eine Gruppe von Händlern das Preishistogramm seit 1998 studiert. Die Enthios-Universal-Strategie und ein Beispiel für ihre Verwendung finden Sie ebenfalls dort.



1. Preishistogramm



Das Preishistogramm ist ein äußerst zuverlässiges Werkzeug. Es ist relativ intuitiv und gleichzeitig extrem effektiv. Das Preishistogramm zeigt Ihnen einfach die "bequemsten" Handelspunkte des Marktes an. Dies ist ein Frühindikator, denn er zeigt im Voraus die Punkte, an denen der Markt seine Richtung ändern kann. Indikatoren wie gleitende Mittelwerte oder Oszillatoren können die genauen Punkte von Widerstand und Unterstützung nicht bestimmen, sondern lediglich anzeigen, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist.



Für gewöhnlich wird das Preishistogramm (oder Marktprofil) auf 30-minütige Preisdiagramme angewandt, um die Marktaktivität im Verlauf eines Tages zu studieren. Ich bevorzuge 5-minütige Diagramme für Aktienmärkte und 15- bis 30-minütige Diagramme für FOREX.



2. Kontrollpunkt



In der Abbildung weiter oben sehen Sie das Niveau, auf dem der Markt die längste Zeit gehandelt wurde. Es ist durch die längste Linie im Histogramm umrissen. Dies nennt sich Kontrollpunkt oder POC. Wie in der Abbildung zu sehen ist, hat das Histogramm manchmal zwei Höchstpunkte, von denen einer ein wenig tiefer liegt. In diesem Fall sehen wir, dass der Indikator nur einen POC anzeigt. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass es tatsächlich zwei davon gibt.



Zusätzlich erschafft das prozentuale Niveau im Histogramm zusätzliche Niveaus, sogenannte sekundäre POC-Niveaus:



Abb. 3 Kontrollpunkte



Was zeigt ein POC? Den Preis, an den sich die Mehrheit der Händler erinnert. Je länger der Markt zu diesem Preis gehandelt wird, desto länger erinnert sich der Markt an ihn.



Auf psychologischer Ebene dient der POC als Anziehungspunkt.



Das nächste Diagramm zeigt, was einige Tage zuvor geschehen ist. Dies ist eine hervorragende Demonstration der Leistung des Preishistogramms.

Abb. 4 Der Kontrollpunkt ist nicht absolut, sondern zeigt den Bereich des Handels



Der Kontrollpunkt ist nicht absolut, sondern zeigt den Bereich des Handels. Deshalb sollte der Händler bereit sein, zu handeln, wenn sich der Markt dem POC nähert. So können Aufträge mithilfe historischer Beobachtungen optimiert werden.



Denken wir über Abbildung 4 nach. Der POC am 29.12.2009 befindet sich beim Preis 68.87. Auch ohne das Histogramm und den POC ist ersichtlich, dass sich der Markt beinahe den ganzen Tag im Bereich 68.82~68.96 befand. Am Ende des Tages schloss der Markt 5 Punkte unter dem POC. Am nächsten Tag führte dies zu einer Öffnung des Marktes mit einer Lücke nach unten.



Man muss verstehen, dass wir nicht vorhersagen können, ob sich der Markt nach oben oder nach unten bewegen wird. Wir können nur annehmen, dass der Markt zur POC-Linie und zur größtmöglichen Ansammlung von Histogrammlinien zurückkehren wird. Doch was passiert, wenn der Preis den POC berührt? Das ist das gleiche Prinzip wie bei einem elastischen Objekt, das auf den Boden fällt: Es springt zurück. Falls dies schnell geschieht, wie bei einem Tennisball, der mit einem Schläger zurückgeschlagen wird, kehrt der Preis sehr schnell zum Ausgangsniveau zurück.



Am 30.12.2009 sehen wir, dass der Markt nach der Öffnung mit Lücke den POC des vorherigen Tages berührte und anschließend schnell zum Öffnungspreis zurückkehrte und den Mindestwert aktualisierte.



Beachten Sie, dass der POC nicht absolut genau ist (erfahrende Händler wissen, dass es keine klaren Widerstandsniveaus gibt, wenn der Preis ein Maximum, ein Minimum oder einen konzentrierten Bereich erreicht). Was an dieser Stelle geschieht, hängt von den Mitbewerbern ab. Falls es einen einheitlichen gemeinsamen Wunsch gibt (beispielsweise die Veröffentlichung von Nachrichten), durchschreitet der Markt den POC. Das passiert allerdings selten und kann für die Entwicklung eines Handelssystems genutzt werden.



Beachten Sie, dass der Markt sich am 31.12.2009 genauso verhielt. Als der Preis den POC berührte, gaben die Käufer den Verkäufern den Vortritt.



3. Virgin Point of Control ("jungfräulicher" Kontrollpunkt)



Beim Virgin POC ("jungfräulicher" Kontrollpunkt) handelt es sich um ein Niveau, das der Preis an den folgenden Tagen nicht erreichte.



Die Logik ist simpel: Wie oben beschrieben, ist der POC ein Anziehungspunkt für den Markt. Entfernt sich ein Preis vom POC, erhöht sich damit die Anziehungskraft. Und je weiter sich ein Preis vom Virgin POC entfernt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rücksprung stattfindet, wenn er zu diesem Niveau zurückkehrt. Höchstwahrscheinlich findet auch eine Preisumkehrung statt.



Abb. 5 Vorherige und aktuelle Virgin POC

In Abbildung 5 sind die vorherigen Virgin POCs, die als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienten, mit Kreisen markiert. Die aktiven Virgin POCs sind mit Preiswerten markiert.

Hat ein Preis einen Virgin POC berührt, gilt dieser nicht mehr als "jungfräulich". Vom psychologischen Standpunkt gesehen, betrachtet ihn der Markt nicht mehr als wesentliches Niveau für Unterstützung oder Widerstand. Die Händler können die Preisniveaus, die ursprünglich den POC bildeten weiterhin sehen, allerdings als einfache Ansammlung von Preisen.



4. Umsetzung des Preishistogramms in MQL5



Weitere Details über Preisniveaus finden Sie im Buch "Master trading: The X-Files" von Eric Naiman (Kapitel 4, "Price Level is a base line").

Meine erste Version des Preishistogramms erschien 2006 und wurde in MetaTrader4 in MQL4 für den persönlichen Gebrauch geschrieben. Während der Entwicklung dieses Indikators bin ich auf einige Schwierigkeiten gestoßen, zum Beispiel:



sehr geringe Anzahl von Balken in der Historie von M5, ganz zu schweigen von M1; die Notwendigkeit, spezielle Funktionen für die Arbeit mit der Historie zu entwickeln, beispielsweise Zurückgehen um einen Tag, unter Berücksichtigung von Feiertagen, Überprüfung der Schließungszeit des Marktes am Freitag, Überprüfung der Öffnungs- und Schießungszeiten des CFC-Marktes usw.; Neuberechnung des Indikators nach der Änderung von Timeframes und somit Verlangsamung des Terminals.

Deshalb beschloss ich, den Indikator in MQL5 zu konvertieren, als das Beta-Testing von MetaTrader5 und MQL5 begann.



Aller Anfang ist schwer, und ich habe versucht, ihn als Indikator zu implementieren.



Fangen wir mit den guten Neuigkeiten an: das Vorhandensein einer langen Historie von minütlichen Geboten für alle Symbole, die Möglichkeit, historische Daten für einen bestimmten Zeitraum bei jedem Zeitbereich abzurufen.



Jetzt erkläre ich, warum es misslungen ist. Ich habe die Merkmale der MQL5-Indikatoren nicht berücksichtigt:



die Laufzeit des Indikators ist kritisch; die Besonderheiten der Arbeit des Indikators nach Veränderungen der Timeframes.

Die Ausführung der Funktion OnCalculate(), die dem Ereignis-Handler Calculate entspricht, hat eine kritische Laufzeit. Dementsprechend dauert die Verarbeitung von 260 Tagen (in etwa ein Arbeitsjahr) mithilfe der Minutenbalken sehr lange, teilweise mehrere Minuten. Natürlich wäre das akzeptabel, wenn die Berechnungen sofort nach dem Anhängen des Indikators an das Diagramm ausgeführt würden. Doch bei Änderungen von Timeframes ist das nicht der Fall. Wenn ein Indikator zu einem anderen Timeframe umschaltet, wird die alte Kopie des Indikators zerstört und eine neue erstellt. Deshalb müssen wir nach den Änderungen der Timeframes dieselben Niveaus neu berechnen, was viel Zeit kostet.



Wenn man nicht weiß, was man tun soll, sollte man die Dokumentation lesen. In unserem Fall ist das die MQL5-Dokumentation. Die Lösung war sehr einfach: Dieser Indikator wurde als Expert Advisor implementiert, der nicht handelt.



Die Vorteile des Expert Advisors sind:

die Verarbeitungszeit ist für den Ereignis-Handler Init in OnTick() nicht kritisch; die Möglichkeit, die Parameter des Handlers OnDeinit abzurufen (const int reason).



Der Unterschied zwischen Expert Advisors und Indikatoren ist: Nach der Änderung des Timeframes generiert der Expert Advisor lediglich das Ereignis DeInit mit dem Begründungsparameter REASON_CHARTCHANGE, ohne aus dem Speicher ausgeladen zu werden, und speichert die Werte von globalen Variablen. Dies ermöglicht uns die gleichzeitige Durchführung aller Berechnungen nach dem Anhängen des Expert Advisors, dem Ändern seiner Parameter und dem Erscheinen neuer Daten, in unserem Fall für einen neuen Handelstag.



Führen wir ein paar Definitionen ein, die wir später brauchen werden.



Die objektorientierte Programmierung (OOP) ist ein Programmierstil, dessen Grundkonzepte die Konzepte von Objekten und Klassen sind.



Das Objekt ist eine Entität im virtuellen Raum mit festgelegtem Zustand und Verhalten: Es hat Werte von Eigenschaften (Attribute) und von Verfahren, die diese nutzen (Methoden).



Die Klasse ist ein spezieller abstrakter Datentyp in der OOP, der durch seine Konstruktion charakterisiert wird. Die Klasse ist eines der Schlüsselkonzepte in der OOP. Die Klasse unterscheidet sich von anderen abstrakten Datentypen. Die Datendefinition der Klasse beinhaltet auch Klassenmethoden für die Verarbeitung ihrer Daten (Interface).



In der Programmierung existiert ein Software-Interfacekonzept, das aus einer Liste möglicher Berechnungen besteht, die von einem bestimmten Teil des Programms durchgeführt werden können, einschließlich Algorithmen, der Beschreibung von Argumenten und der Reihenfolge von Eingabeparametern für das Verfahren und der Ausgabewerte. Das Interface für den abstrakten Datentyp wurde für die formalisierte Beschreibung einer solchen Liste entwickelt. Die Algorithmen selbst und der Code, der all diese Berechnungen ausführen wird, sind nicht festgelegt und werden als Umsetzung des Interfaces bezeichnet.



Die Erstellung der Klasse besteht aus der Erstellung einer gewissen Struktur mit Feldern und Methoden. Die gesamte Klasse kann als Template für die Erstellung von Objekten, Instanzen der Klasse, betrachtet werden. Die Klasseninstanzen werden mithilfe desselben Templates erstellt, also verfügen sie über die gleichen Felder und Methoden.



Fangen wir an...



Der Quellcode befindet sich in 4 Dateien. Die Hauptdatei ist PriceHistogram.mq5, die anderen Dateien sind ClassExpert.mqh, ClassPriceHistogram.mqh und ClassProgressBar.mqh. Die Dateien mit der Erweiterung .mqh enthalten die Beschreibungen und Methoden der Klassen. Alle Dateien müssen sich in demselben Verzeichnis befinden. Mein Verzeichnis ist \MQL5\Experts\PriceHistogram.



4,1. PriceHistogram.mq5

Die erste Anweisung im Quellcode lautet:

#include "ClassExpert.mqh"

Die Compiler-Direktive #include fügt den Text aus der angegebenen Datei ein. In unserem Fall ist das die Beschreibung der Klasse CExpert (weiter unten beschrieben).



Es folgt ein Block von Eingabevariablen, die Parameter des Expert Advisors sind.

input int DayTheHistogram = 10 ; input int DaysForCalculation= 500 ; input uint RangePercent = 70 ; input color InnerRange =Indigo; input color OuterRange =Magenta; input color ControlPoint =Orange; input bool ShowValue = true ;

Anschließend wird die Variable ExtExpert (des Klassentypen CExpert) deklariert.



Als Nächstes folgen in MQL5 geschriebene Standard-Ereignis-Handler. Die Ereignis-Handler rufen die entsprechenden Methoden der CExpert-Klasse auf.



Es gibt nur eine Methode, die bestimmte Aktivitäten vor der Ausführung von CExpert durchführt: die Methode OnInit():

int OnInit () { int err= 0 ; while (!( bool ) SeriesInfoInteger ( Symbol (), 0 ,SERIES_SYNCRONIZED) && err<AMOUNT_OF_ATTEMPTS) { Sleep ( 500 ); err++; } ExtExpert.RangePercent=RangePercent; ExtExpert.InnerRange=InnerRange; ExtExpert.OuterRange=OuterRange; ExtExpert.ControlPoint=ControlPoint; ExtExpert.ShowValue=ShowValue; ExtExpert.DaysForCalculation=DaysForCalculation; ExtExpert.DayTheHistogram=DayTheHistogram; ExtExpert.Init(); return ( 0 ); }

Als ich die erste Version des Expert Advisors geschrieben und ausgeführt hatte, hatte ich Schwierigkeiten, zu verstehen, warum er nach dem Neustart des Client Terminals oder der Änderung eines Symbols mit einem Fehler beendet wurde. Dies tritt auf, wenn die Verbindung des Client Terminals unterbrochen oder ein Symbol lange nicht verwendet wurde.



Es ist schön, dass die Entwickler MetaEditor5 um einen Debugger bereichert haben. Ich erinnere mich noch an zahllose Print()- und Comment()-Befehle zum Prüfen von Werten von Variablen in MetaEditor4. Vielen Dank an die Entwickler von MetaEditor5.



In meinem Fall stellte sich alles als einfach heraus: Der Expert startet vor der Verbindung zum Server und der Aktualisierung der historischen Daten. Um dieses Problem zu lösen, musste ich die Funktion SeriesInfoInteger(Symbol(),0,SERIES_SYNCHRONIZED), die meldet, ob Daten synchronisiert wurden, und den Zyklus while() nutzen. Bei fehlender Verbindung wird die Zählervariable err verwendet.



Sobald die Daten synchronisiert wurden oder der Zyklus aufgrund des Zählers bei fehlender Verbindung beendet wurde, übergeben wir die Eingabeparameter unserer Expert-Klasse CExpert und rufen die Initialisierungsmethode Init() der Klasse auf.



Wie Sie sehen können, hat sich unsere Datei PriceHistogram.mq5 dank des Klassenkonzepts in MQL5 in ein einfaches Template verwandelt. Sämtliche weitere Verarbeitung findet in der CExpert-Klasse statt, die in der Datei ClassExpert.mqh deklariert ist.



4,2. ClassExpert.mqh



Betrachten wir die Beschreibung.

class CExpert { public : int DaysForCalculation; int DayTheHistogram; int RangePercent; color InnerRange; color OuterRange; color ControlPoint; bool ShowValue;

Der Bereich public ist offen und für Variablen von außen zugänglich. Ihnen wird auffallen, dass die Namen der Variablen mit den Namen der im Abschnitt PriceHistogram.mq5 beschriebenen Eingabeparameter übereinstimmen. Das ist nicht unbedingt erforderlich, da die Eingabeparameter global sind. Doch in diesem Fall gehört es zum guten Ton. Die Verwendung externer Variablen innerhalb der Klasse sollte verhindert werden.

private : CList list_object; string name_symbol; int count_bars; bool event_on;

Der Bereich private ist nach außen geschlossen und nur innerhalb der Klasse zugänglich. Ich möchte gerne die Variable list_object des Typen CList umreißen, die eine Klasse der MQL5-Standardbibliothek ist. Die CList-Klasse ist eine dynamische Klasse mit einer Liste von Instanzen der Klasse CObject und deren Erben. Ich werde diese Liste für die Speicherung der Verweise für Elemente der Klasse CPriceHistogram verwenden, die ein Erbe der CObject-Klasse ist. Wir gehen weiter unten auf die Details ein. Die Beschreibung der CList-Klasse befindet sich in der Datei List.mqh und wird mithilfe der Compiler-Direktive #include <Arrays\List.mqh> eingebunden. public : CExpert(); ~CExpert(){Deinit( REASON_CHARTCLOSE );} bool Init(); void Deinit( const int reason); void OnTick (); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); void OnTimer (); };

Das Folgende ist ein Abschnitt von public-Methoden. Wie Sie schon erraten haben, sind diese Methoden (Funktionen) außerhalb der Klasse verfügbar.



Die Klassenbeschreibung wird durch die geschweifte Klammer und den Semikolon beendet.



Sehen wir uns Klassenmethoden im Detail an.



Der Klassenkonstruktor ist ein spezieller Block aus Anweisungen, der bei der Erstellung des Objekts aufgerufen wird. Der Konstruktor ist der Methode ähnlich, unterscheidet sich aber darin von der Methode, dass er keinen expliziten Typ von ausgegebenen Daten hat.



Die Konstruktoren können in MQL5 keine Eingabeparameter haben und jede Klasse sollte nur einen einzigen Konstruktor haben. In unserem Fall dient der Konstruktor als Erstinitialisierung von Variablen.



Der Destruktor ist eine spezielle Klassenmethode, die für die Deinitialisierung von Objekten genutzt wird (z. B., um Speicher freizugeben). In unserem Fall wird die Methode mit Deinit (REASON_CHARTCLOSE); aufgerufen.

Init() ist eine Methode zum Initialisieren von Klassen. Dies ist die wichtigste Methode der CExpert-Klasse. Darin wird die Erstellung von Histogrammobjekten durchgeführt. Details finden Sie in den Kommentaren, die Sie unbedingt lesen sollten. Ich möchte allerdings auf drei Punkte eingehen.



Erstens, um ein tägliches Preishistogramm aufzubauen, benötigen wir die Öffnungszeitdaten für die zu verarbeitende Menge an Tagen. An dieser Stelle möchte ich kurz vom Thema abweichen und Sie auf die Besonderheiten der Arbeit mit Zeitreihen hinweisen. Für die Datenanfrage von den anderen Timeframes haben wir eine Zeit benötigt, deshalb geben die Funktionen Bars() und CopyTime() nicht immer beim ersten Aufruf die gewünschten Daten aus.



Deshalb musste ich diese Funktion in der Schleife do {...} while() platzieren. Damit die Schleife nicht unendlich weiterläuft, habe ich die Zählervariable verwendet.

int err= 0 ; do { count_bars= Bars ( NULL , PERIOD_D1 ); if (DaysForCalculation+ 1 <count_bars) count=DaysForCalculation+ 1 ; else count=count_bars; if (DaysForCalculation<= 0 ) count=count_bars; rates_total= CopyTime ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ,count,day_time_open); Sleep ( 1 ); err++; } while (rates_total<= 0 && err<AMOUNT_OF_ATTEMPTS); if (err>=AMOUNT_OF_ATTEMPTS) { Print ( "There is no accessible history PERIOD_D1" ); name_symbol= NULL ; return ( false ); }

Zweitens, die Minutenhistorie von MetaTrader 5 entspricht den verfügbaren Tagen. Dies kann sehr lange dauern, deshalb ist es erforderlich, den Berechnungsprozess zu visualisieren. Zu diesem Zweck wurde die Klasse CProgressBar (#include "ClassProgressBar.mqh") entwickelt. Sie erstellt den Fortschrittsbalken im Diagrammfenster und aktualisiert ihn während des Berechnungsprozesses.

CProgressBar *progress= new CProgressBar; progress.Create( 0 , "Loading" , 0 , 150 , 20 ); progress.Text( "Calculation:" ); progress.Maximum=rates_total;

Drittens, wir erstellen das CPriceHistogram-Objekt mithilfe der Anweisung "new" in der Schleife, konfigurieren es mithilfe seiner Methoden und initialisieren es durch den Aufruf von Init(). Bei erfolgreicher Ausführung fügen wir es zur Liste list_object hinzu, andernfalls löschen wir das Objekt hist_obj mithilfe der Anweisung delete. Die Beschreibung der CPriceHistogram-Klasse wird später bereitgestellt, siehe Kommentare im Code.

for ( int i= 0 ;i<rates_total;i++) { CPriceHistogram *hist_obj= new CPriceHistogram(); hist_obj.ShowLevel(ShowValue); hist_obj.ColorPOCs(ControlPoint); hist_obj.ColorInner(InnerRange); hist_obj.ColorOuter(OuterRange); hist_obj.RangePercent(RangePercent); if (hist_obj.Init(day_time_open[i],day_time_open[i]+ PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ),(i>=rates_total-DayTheHistogram))) list_object.Add(hist_obj); else delete hist_obj; progress.Value(i); };

OnTick() ist eine Methode, die aufgerufen wird, wenn Sie einen neuen Tick für ein Symbol erhalten. Wir vergleichen die Werte der Menge der in der Variable count_bars gespeicherten Tage mit der Menge der täglichen von Bars(Symbol(),PERIOD_D1) ausgegebenen Balken. Sind diese Werte nicht gleich, erzwingen wir den Aufruf der Methode Init() für die Initialisierung der Klasse, löschen die Liste list_object und ändern den Wert der Variable name_symbol in NULL. Falls die Anzahl der Tage unverändert geblieben ist, durchläuft die Schleife alle in list_object gespeicherten Objekte der Klasse CPriceHistogram und führt die Methode Redraw() für alle Objekte aus, die Virgin ("jungfräulich") sind.



Deinit() ist eine Methode zum Deinitialisieren von Klassen. Im Fall von REASON_PARAMETERS (Eingabeparameter wurden durch den Benutzer verändert) löschen wir die Liste list_object und setzen den Wert der Variable name_symbol auf NULL. In anderen Fällen bleibt der Expert untätig. Lesen Sie die Kommentare, falls Sie etwas hinzufügen möchten.



OnEvent() ist eine Methode für die Verarbeitung von Ereignissen des Client Terminals. Ereignisse werden vom Client Terminal generiert, wenn der Benutzer mit dem Diagramm arbeitet. Die Details finden Sie in der Dokumentation zu MQL5. In diesem Expert Advisor wurde das Diagrammereignis CHARTEVENT_OBJECT_CLICK verwendet. Nach einem Klick auf das Histogrammelement zeigt es die sekundären POC-Niveaus an und kehrt die Farbe des Histogramms um.



OnTimer(void) ist eine Methode für die Verarbeitung von Timer-Ereignissen. Sie wird in meinem Programm nicht verwendet, aber wenn Sie Timer-Aktionen hinzufügen wollen (zum Beispiel zum Anzeigen der Zeit), finden Sie die Details hier. Vor der Verwendung muss die folgende Zeile zum Klassenkonstruktor hinzugefügt werden:

EventSetTimer (time in seconds);

Und die folgende Zeile zum Destruktor:

EventKillTimer ();

vor dem Aufruf der Methode Deinit(REASON_CHARTCLOSE).



Damit sind wir mit der CExpert-Klasse fertig. Sie wurde erstellt, um die Methoden der Klasse CPriceHistogram zu demonstrieren.



4,3. ClassPriceHistogram.mqh

class CPriceHistogram : public CObject { private : double high_day,low_day; bool Init_passed; CChartObjectTrend *POCLine; CChartObjectTrend *SecondTopPOCLine,*SecondBottomPOCLine; CChartObjectText *POCLable; CList ListHistogramInner; CList ListHistogramOuter; bool show_level; bool virgin; bool show_second_poc; double second_poc_top; double second_poc_bottom; double poc_value; color poc_color; datetime poc_start_time; datetime poc_end_time; bool show_histogram; color inner_color; color outer_color; uint range_percent; datetime time_start; datetime time_end; public : CPriceHistogram(); ~CPriceHistogram(){Delete();} bool Init( datetime time_open, datetime time_close, bool showhistogram); void ShowLevel( bool show){show_level=show; if (Init_passed) RefreshPOCs();} bool ShowLevel(){ return (show_level);} void ShowHistogram( bool show); bool ShowHistogram(){ return (show_histogram);} void ShowSecondaryPOCs( bool show){show_second_poc=show; if (Init_passed)RefreshPOCs();} bool ShowSecondaryPOCs(){ return (show_second_poc);} void ColorPOCs( color col){poc_color=col; if (Init_passed)RefreshPOCs();} color ColorPOCs(){ return (poc_color);} void ColorInner( color col); color ColorInner(){ return (inner_color);} void ColorOuter( color col); color ColorOuter(){ return (outer_color);} void RangePercent( uint percent){range_percent=percent; if (Init_passed)calculationPOCs();} uint RangePercent(){ return (range_percent);} bool VirginPOCs(){ return (virgin);} datetime GetStartDateTime(){ return (time_start);} bool RefreshPOCs(); private : bool calculationPOCs(); void Delete(); };

In der Beschreibung der Klasse habe ich versucht, Kommentare zu Klassenvariablen und -methoden zu verfassen. Sehen wir uns einige davon im Detail an.

bool CPriceHistogram::Init( datetime time_open, datetime time_close, bool showhistogram)

Diese Methode nutzt drei Eingabeparameter: Eröffnung des Aufbaus, Schließung des Aufbaus und ein Flag, das festlegt, ob ein Histogramm oder nur die POC-Niveaus aufgebaut werden sollen.



In meinem Beispiel (CExpert-Klasse) werden die Tagesöffnungszeit und die Öffnungszeit des nächsten Tages day_time_open[i]+PeriodSeconds(PERIOD_D1) als Eingabeparameter übergeben. Wenn Sie diese Klasse nutzen, hindert Sie nichts daran, beispielsweise die Zeit einer europäischen oder amerikanischen Sitzung oder die Lückengröße in der Woche, im Monat usw. einzugeben.

bool CPriceHistogram::calculationPOCs()

In dieser Methode ist der Ursprung aller Niveaus und der Berechnungen ihres Aufbaus eine geschlossene private-Methode, auf die von außen nicht zugegriffen werden kann.

int err= 0 ; do { rates_time= CopyTime ( NULL , PERIOD_M1 ,time_start,time_end,iTime); if (rates_time< 0 ) PrintErrorOnCopyFunction( "CopyTime" , _Symbol , PERIOD_M1 , GetLastError ()); rates_high= CopyHigh ( NULL , PERIOD_M1 ,time_start,time_end,iHigh); if (rates_high< 0 ) PrintErrorOnCopyFunction( "CopyHigh" , _Symbol , PERIOD_M1 , GetLastError ()); rates_total= CopyLow ( NULL , PERIOD_M1 ,time_start,time_end,iLow); if (rates_total< 0 ) PrintErrorOnCopyFunction( "CopyLow" , _Symbol , PERIOD_M1 , GetLastError ()); err++; } while ((rates_time<= 0 || (rates_total!=rates_high && rates_total!=rates_time)) && err<AMOUNT_OF_ATTEMPTS&&! IsStopped ()); if (err>=AMOUNT_OF_ATTEMPTS) { return ( false ); } poc_start_time=iTime[ 0 ]; high_day=iHigh[ ArrayMaximum (iHigh, 0 , WHOLE_ARRAY )]; low_day=iLow[ ArrayMinimum (iLow, 0 , WHOLE_ARRAY )]; int count= int ((high_day-low_day)/ _Point )+ 1 ; int ThicknessOfLevel[]; ArrayResize (ThicknessOfLevel,count); ArrayInitialize (ThicknessOfLevel, 0 ); for ( int i= 0 ;i<rates_total;i++) { double C=iLow[i]; while (C<iHigh[i]) { int Index= int ((C-low_day)/ _Point ); ThicknessOfLevel[Index]++; C+= _Point ; } } int MaxLevel= ArrayMaximum (ThicknessOfLevel, 0 ,count); poc_value=low_day+ _Point *MaxLevel;

Zuerst erhalten wir die historischen Daten der Minutenbalken für einen bestimmten Zeitraum (iTime[], iHigh[], iLow[]). Anschließend finden wir das Maximum-Element iHigh[] und das Minimum-Element iLow[] heraus. Dann berechnen wir die Zahl der Punkte (count) vom Minimum zum Maximum und reservieren das Array ThicknessOfLevel mit ThicknessOfLevel-Elementen. In der Schleife gehen wir jede Minuten-Kerze von Low bis High durch und geben die Daten der auf diesem Preisniveau verbrachten Zeit ein. Danach finden wir das Maximum-Element des Arrays ThicknessOfLevel. Das wird das Niveau sein, auf dem sich der Preis für die längste Zeit befand. Das ist unser POC-Niveau.

int range_min=ThicknessOfLevel[MaxLevel]-ThicknessOfLevel[MaxLevel]*range_percent/ 100 ; int DownLine= 0 ; int UpLine= 0 ; for ( int i= 0 ;i<count;i++) { if (ThicknessOfLevel[i]>=range_min) { DownLine=i; break ; } } for ( int i=count- 1 ;i> 0 ;i--) { if (ThicknessOfLevel[i]>=range_min) { UpLine=i; break ; } } if (DownLine== 0 ) DownLine=MaxLevel; if (UpLine== 0 ) UpLine=MaxLevel; second_poc_top=low_day+ _Point *UpLine; second_poc_bottom=low_day+ _Point *DownLine;

Als Nächstes müssen wir die sekundären POC-Niveaus finden. Denken Sie daran, dass unser Diagramm aufgeteilt ist. Denken Sie daran, dass unser Diagramm in zwei Bereiche aufgeteilt ist, intern und extern (in verschiedenen Farben angezeigt), und die Größe des Bereichs als prozentualer Anteil der Zeit, die sich der Preis auf diesem Niveau befand, definiert ist. Der Bereich der internen Grenzen bildet die sekundären POC-Niveaus.



Fahren Sie nach dem Finden des sekundären POC – der Grenzen des prozentualen Bereichs – mit der Konstruktion des Histogramms fort.

if (show_histogram) { datetime Delta=(iTime[rates_total- 1 ]-iTime[ 0 ]- PeriodSeconds ( PERIOD_H1 ))/ThicknessOfLevel[MaxLevel]; int step= 1 ; if (count> 100 ) step=count/ 100 ; ListHistogramInner.Clear(); ListHistogramOuter.Clear(); for ( int i= 0 ;i<count;i+=step) { string name= TimeToString (time_start)+ " " + IntegerToString (i); double StartY= low_day+ _Point *i; datetime EndX= iTime[ 0 ]+(ThicknessOfLevel[i])*Delta; CChartObjectTrend *obj= new CChartObjectTrend(); obj.Create( 0 ,name, 0 ,poc_start_time,StartY,EndX,StartY); obj.Background( true ); if (i>=DownLine && i<=UpLine) { obj.Color(inner_color); ListHistogramInner.Add(obj); } else { obj.Color(outer_color); ListHistogramOuter.Add(obj); } } }

Es sollte erwähnt werden, dass ich pro Histogramm maximal 100 Zeilen auf dem Bildschirm anzeigen lasse, um die Belastung des Terminals zu reduzieren. Zeilen des Histogramms werden in zwei Listen gespeichert, ListHistogramInner und ListHistogramOuter. Diese Listen sind Objekte der uns bereits bekannten CList-Klasse. Diese Pointer werden allerdings in einer Standardklasse des Objekts CChartObjectTrend gespeichert. Wie Sie vermutlich schon dem Titel entnehmen können, werden zwei Listen genutzt, um die Farbe des Histogramms ändern zu können.

err= 0 ; do { rates_time= CopyTime ( NULL , PERIOD_M1 ,time_end,last_tick.time,iTime); rates_high= CopyHigh ( NULL , PERIOD_M1 ,time_end,last_tick.time,iHigh); rates_total= CopyLow ( NULL , PERIOD_M1 ,time_end,last_tick.time,iLow); err++; } while ((rates_time<= 0 || (rates_total!=rates_high && rates_total!=rates_time)) && err<AMOUNT_OF_ATTEMPTS); if (rates_time== 0 ) { virgin= true ; } else { for (index= 0 ;index<rates_total;index++) if (poc_value<iHigh[index] && poc_value>iLow[index]) break ; if (index<rates_total) poc_end_time=iTime[index]; else virgin= true ; } if (POCLine== NULL ) { POCLine= new CChartObjectTrend(); POCLine.Create( 0 , TimeToString (time_start)+ " POC " , 0 ,poc_start_time,poc_value, 0 , 0 ); } POCLine.Color(poc_color); RefreshPOCs();

Ich habe versucht, die Klasse CPriceHistogram mit allen nötigen Methoden auszustatten. Sollte es nicht ausreichen, können Sie sie selbst erweitern und ich werde Sie gerne dabei unterstützen.

Zusammenfassung



Einmal mehr möchte ich Sie daran erinnern, dass das Preishistogramm ein zuverlässiges und intuitives Werkzeug ist und bei seiner Nutzung Bestätigungssignale notwendig sind.



Vielen Dank für Ihr Interesse. Gerne beantworte ich all Ihre Fragen.

