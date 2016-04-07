Filtern von Signalen auf Basis statistischer Daten von Preiskorrelationen

Wie alles begann

Die Idee zum Schreiben dieses Beitrags kam mir, nachdem ich Larry Williams' Buch "Die Erfolgsgeheimnisse des Kurzfrist-Tradings" gelesen hatte, in dem der Weltrekordhalter in Sachen Investitionen (über das Jahr 1987 konnte er sein Kapital um 11.000 % steigern) die durch "... Hochschulprofessoren und sonstige Akademiker, die reich an Theorie und arm an Marktkenntnis sind..." geschaffenen Mythen über das Fehlen jeglicher Korrelation zwischen dem Verhalten von Preisen in der Vergangenheit und ihren zukünftigen Trends vollständig widerlegt.

Wenn Sie eine Münze 100 Mal werfen, fällt sie 50 Mal mit dem Kopf und 50 Mal mit der Zahl nach oben. Mit jedem Wurf liegt die Wahrscheinlichkeit für Kopf bei 50 %, genauso wie für Zahl. Die Wahrscheinlichkeit ändert sich nicht von Wurf zu Wurf, weil dieses Spiel auf dem Zufall basiert und über kein Gedächtnis verfügt. Nehmen wir an, dass die Märkte sich ebenso chaotisch verhalten wie eine Münze.

Folglich hat ein Preis mit jedem neuen Balken eine gleich hohe Chance, nach oben oder nach unten zu gehen, und die vorhergehenden Balken beeinflussen den aktuellen nicht auf die geringste Weise. Welch ein Idyll! Erstellen Sie ein Handelssystem, legen Sie Take Profit höher als Stop Loss fest (d. h. legen Sie eine positive mathematische Erwartung fest) und das ist auch der ganze Trick. Einfach atemberaubend. Doch das Problem ist, dass unsere Annahme über das Verhalten des Marktes nicht ganz richtig ist. Genauer gesagt, ist sie vollkommen absurd! Und ich werde es beweisen.

Erstellen wir eine Vorlage für einen Expert Advisor mithilfe des MQL5 Wizard und bringen ihn durch einfache alphanumerische Eingriffe in einen Zustand, der geeignet ist, die Aufgabe auszuführen. Wir programmieren einen Expert Advisor, der einen Kauf nach einem, zwei und drei Balken, die mit Preissenkung schließen, simuliert. Simulieren bedeutet in diesem Fall, dass das Programm sich einfach an die Parameter analysierter Balken erinnern wird. Das Senden von Ordern (die gebräuchlichere Variante) wird in diesem Fall nicht funktionieren, da die Spreads und Swaps die Zuverlässigkeit der erhaltenen Informationen in Frage stellen können.

Und das ist der Code:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" double profit_percent,open_cur,close_cur; double profit_trades= 0 ,loss_trades= 0 ,day_cur,hour_cur,min_cur,count; double open[],close[]; int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { profit_percent= NormalizeDouble (profit_trades* 100 /(profit_trades+loss_trades), 2 ); Print ( "Percent of closures with increase " ,profit_percent, "%" ); } void OnTick () { MqlDateTime time; TimeToStruct ( TimeCurrent (),time); day_cur=time.day_of_week; hour_cur=time.hour; min_cur=time.min; CopyOpen ( NULL , 0 , 0 , 4 ,open); ArraySetAsSeries (open, true ); CopyClose ( NULL , 0 , 0 , 4 ,close); ArraySetAsSeries (close, true ); if (close[ 1 ]<open[ 1 ] && count== 0 ) { open_cur=open[ 0 ]; count= 1 ; } if (open_cur!=open[ 0 ] && count== 1 ) { close_cur=close[ 1 ]; count= 0 ; if (close_cur>=open_cur)profit_trades+= 1 ; else loss_trades+= 1 ; } }

Der Test wird auf EUR/USD im Intervall von 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2010 ausgeführt:

Abbildung 1. Anteil von Schließungen mit Erhöhung

(Die erste Säule zeigt die Daten für den gesamten Zeitraum, die zweite dritte und vierte die Daten nach einfacher, zweifacher und dreifacher Schließung)

Das ist es! Die vorherigen Balken wirken sich deutlich auf den aktuellen aus, weil der Preis immer versucht, Verluste zurückzugewinnen.

Ein weiterer Schritt nach vorne



Großartig! Da wir nun überzeugt sind, dass das Verhalten von Preisen nicht zufällig ist, sollten wir diese erstaunliche Tatsache so bald wie möglich einsetzen. Natürlich reicht das nicht für ein unabhängiges Handelssystem, doch es wird ein tolles Werkzeug sein, das Sie von anstrengenden und oftmals falschen Signalen befreien kann. Setzen wir es um!

Was wir brauchen:

Ein eigenständiges Handelssystem, das mindestens für das letzte Jahr positive Ergebnisse aufweist. Irgendein lustiges Beispiel, das das Vorhandensein von Korrelationen im Verhalten von Preisen bestätigt.

Ich habe in L. Williams' Buch etliche nützliche Ideen gefunden. Eine davon werde ich mit Ihnen teilen.

Die Strategie des Handelstages der Woche (Trade Day Of Week, TDW). Diese Idee ermöglicht es uns, zu sehen, was passieren wird, wenn wir an einigen Tagen der Woche nur kaufen und an den anderen nur kurze Positionen öffnen. Schließlich können wir annehmen, dass der Preis innerhalb des einen Tages in mehr Fällen wächst als innerhalb des anderen. Woran liegt das? Der geopolitischen Situation? Makroökonomischen Statistiken? Oder, wie es in A. Elders Buch steht, weil Montage und Dienstage die Tage der Laien sind und Donnerstage und Freitage die Tage der Experten? Versuchen wir, dies nachzuvollziehen.

Wir werden erst an jedem Wochentag kaufen und dann nur verkaufen. Am Ende der Untersuchung vergleichen wir die besten Ergebnisse und erstellen daraus einen Filter für unser Handelssystem. Dazu möchte ich noch ein paar Worte sagen. Es ist ein absoluter Klassiker!

Das System basiert auf zwei MAs und MACDake. Signale: BUY, wenn der schnelle gleitende Mittelwert den langsamen von unten nach oben überkreuzt und das MACD-Histogramm unter der Nulllinie liegt. SELL, wenn der schnelle gleitende Mittelwert den langsamen von oben nach unten überkreuzt und MACD über Null liegt. Verlassen Sie die Position mithilfe eines Trailing Stops von einem Punkt. Das Los ist fix: 0,1.

Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich die Klasse des Expert Advisors in einer separaten Header-Datei platziert:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" class my_expert { private : int ma_red_per,ma_yel_per; int ma_red_han,ma_yel_han,macd_han; double sl,ts; double lots; double MA_RED[],MA_YEL[],MACD[]; MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; public : void ma_expert(); void get_lot( double lot){lots=lot;} void get_periods( int red, int yel){ma_red_per=red;ma_yel_per=yel;} void get_stops( double SL, double TS){sl=SL;ts=TS;} void init(); bool check_for_buy(); bool check_for_sell(); void open_buy(); void open_sell(); void position_modify(); }; void my_expert::ma_expert( void ) { ZeroMemory (ma_red_han); ZeroMemory (ma_yel_han); ZeroMemory (macd_han); } void my_expert::init( void ) { ma_red_han= iMA ( _Symbol , _Period ,ma_red_per, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); ma_yel_han= iMA ( _Symbol , _Period ,ma_yel_per, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); macd_han= iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (ma_red_han, 0 , 0 , 4 ,MA_RED); CopyBuffer (ma_yel_han, 0 , 0 , 4 ,MA_YEL); CopyBuffer (macd_han, 0 , 0 , 2 ,MACD); ArraySetAsSeries (MA_RED, true ); ArraySetAsSeries (MA_YEL, true ); ArraySetAsSeries (MACD, true ); } bool my_expert::check_for_buy( void ) { init(); if (MA_RED[ 3 ]>MA_YEL[ 3 ] && MA_RED[ 1 ]<MA_YEL[ 1 ] && MA_RED[ 0 ]<MA_YEL[ 0 ] && MACD[ 1 ]< 0 ) { return ( true ); } return ( false ); } bool my_expert::check_for_sell( void ) { init(); if (MA_RED[ 3 ]<MA_YEL[ 3 ] && MA_RED[ 1 ]>MA_YEL[ 1 ] && MA_RED[ 0 ]>MA_YEL[ 0 ] && MACD[ 1 ]> 0 ) { return ( true ); } return ( false ); } void my_expert::open_buy( void ) { request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol= _Symbol ; request.volume=lots; request.price= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); request.sl=request.price-sl* _Point ; request.tp= 0 ; request.deviation= 10 ; request.type= ORDER_TYPE_BUY ; request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; OrderSend (request,result); return ; } void my_expert::open_sell( void ) { request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol= _Symbol ; request.volume=lots; request.price= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); request.sl=request.price+sl* _Point ; request.tp= 0 ; request.deviation= 10 ; request.type= ORDER_TYPE_SELL ; request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; OrderSend (request,result); return ; } void my_expert::position_modify( void ) { if ( PositionGetSymbol ( 0 )== _Symbol ) { request.action= TRADE_ACTION_SLTP ; request.symbol= _Symbol ; request.deviation= 10 ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { if ( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )- PositionGetDouble ( POSITION_SL )> _Point *ts) { if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )< SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )- _Point *ts) { request.sl= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )- _Point *ts; request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (request,result); } } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_SELL ) { if (( PositionGetDouble ( POSITION_SL )- SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ))>( _Point *ts)) { if (( PositionGetDouble ( POSITION_SL )>( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK )+ _Point *ts)) || ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )== 0 )) { request.sl= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK )+ _Point *ts; request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (request,result); } } } } }

Ich verneige mich vor dem Verfasser des Beitrags "Einen Expert Advisor mit Hilfe des MQL5 Objekt-orientierten Programmieransatzes schreiben". Was würde ich nur ohne diesen Beitrag tun! Ich empfehle diesen Beitrag jedem, der in dieser bösartigen, doch äußerst funktionalen objektorientierten Programmierung nicht allzu versiert ist.

Fügen Sie die Datei mit der Klasse zum Hauptcode des Expert Advisors hinzu, erstellen Sie ein Objekt und initialisieren Sie die Funktionen:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <moving.mqh> input int MA_RED_PERIOD= 7 ; input int MA_YEL_PERIOD= 2 ; input int STOP_LOSS= 800 ; input int TRAL_STOP= 800 ; input double LOTS= 0.1 ; my_expert expert; MqlDateTime time; int day_of_week; int OnInit () { expert.get_periods(MA_RED_PERIOD,MA_YEL_PERIOD); expert.get_lot(LOTS); expert.get_stops(STOP_LOSS,TRAL_STOP); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { TimeToStruct ( TimeCurrent (),time); day_of_week=time.day_of_week; if ( PositionsTotal ()< 1 ) { if (day_of_week== 5 && expert.check_for_buy()== true ){expert.open_buy();} else if (day_of_week== 1 && expert.check_for_sell()== true ){expert.open_sell();} } else expert.position_modify(); }

Fertig! Ich möchte Sie auf einige Besonderheiten aufmerksam machen. Um die Wochentage auf Softwareebene zu identifizieren, nutze ich die Struktur MqlDateTime. Als Erstes wandeln wir die aktuelle Serverzeit in ein strukturiertes Format um. Wir erhalten einen Index des aktuellen Tages (1-Montag, ..., 5-Freitag) und vergleichen ihn mit dem von uns festgelegten Wert.

Probieren wir es aus! Um Sie nicht mit mühseligen Recherchen und unnötigen Zahlen zu belasten, führe ich alle Ergebnisse in einer Tabelle auf.

Hier ist sie:



Tabelle 1. Zusammenfassung der Käufe an jedem Wochentag



Tabelle 2. Zusammenfassung der Verkäufe an jedem Wochentag

Die besten Ergebnisse sind grün markiert, die schlechtesten orange.



Ich möchte anmerken, dass das System nach den oben beschriebenen Aktionen den Gewinn in Kombination mit einem geringen relativen Wertverlust, einem guten Anteil rentabler Abschlüsse (hier: je weniger Abschlüsse, desto besser) und einem vergleichsweise hohen Gewinn pro Abschluss gewährleisten muss.

Offensichtlich ist das effektivste System eins, das freitags kauft und montags verkauft. Kombinieren Sie diese beiden Bedingungen:

if ( PositionsTotal ()< 1 ){ if ( day_of_week== 5 &&expert.check_for_buy()== true ){expert.open_buy();} else if ( day_of_week== 1 &&expert.check_for_sell()== true ){expert.open_sell();}} else expert.position_modify();

Nun öffnet der Expert Advisor Positionen in beiden Richtungen, allerdings nur an strikt festgelegten Tagen. Zur Erklärung zeichne ich die erhaltenen Diagramme mit und ohne Filter:

Abbildung 2. Testergebnisse des EAs ohne Filter (EURUSD, H1, 01.01.2010-31.12.2010,)

Abbildung 3. Testergebnisse des EAs mit Filter (EURUSD, H1, 01.01.2010-31.12.2010,)

Wie gefällt Ihnen das Ergebnis? Mithilfe des Filters ist das Handelssystem stabiler geworden. Vor den Modifikationen erhöhte der Expert Advisor die Bilanz hauptsächlich während der ersten Hälfte des Testzeitraums. Nach dem "Upgrade" erhöht er sie während des gesamten Zeitraums.

Wir vergleichen die Berichte:

Tabelle 3. Testergebnisse vor und nach dem Einsatz des Filters

Die einzige Enttäuschung, die sich nicht ignorieren lässt, ist die Abnahme des Nettogewinns um fast 1000 USD (26 %). Doch wir senken die Anzahl der Abschlüsse um knapp das 3,5-Fache, d. h. wir vermindern erstens das Risiko eines negativen Abschlusses und zweitens die Ausgaben für den Spread (218*2-62*2=312 USD, und das gilt nur für EUR/USD). Der Gewinnanteil steigt auf 57 %, was schon beträchtlich ist. Und der Gewinn pro Abschluss steigt um 14 % auf 113 USD. Wie L. Williams sagen würde: "Das ist eine Summe, die es wert ist, gehandelt zu werden!"

Fazit



Das Verhalten von Preisen ist nicht zufällig – das ist Tatsache. Diese Tatsache kann und soll genutzt werden. Ich habe nur ein Beispiel aufgeführt, das nur einen winzigen Anteil der unzähligen Varianten und Techniken darstellt, die die Performance Ihres Handelssystems steigern können. Doch hinter all dieser Vielfalt verbirgt sich ein Mangel. Nicht jeder Filter lässt sich integrieren, also müssen Sie sorgfältig auswählen und alle möglichen Szenarien durchdenken.

Vergessen Sie nicht, dass ein Filter, so perfekt er auch sein mag, auch rentable Abschlüsse – also Ihren Gewinn – herausfiltert... Viel Erfolg!