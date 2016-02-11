Datenaustausch: Erstellen einer DLL für MQL5 in 10 Minuten

Tatsächlich erinnern sich nicht viele Entwickler daran, wie eine simple DLL-Bibliothek geschrieben wird und was die Merkmale der unterschiedlichen Systemanbindungen sind.



Anhand mehrerer Beispiele werde ich versuchen, Ihnen den gesamten Prozess zur Erstellung einer simplen DLL in 10 Minuten zu zeigen, sowie einige technische Einzelheiten der Umsetzung unserer Anbindung zu besprechen. Wir nutzen Visual Studio 2005/2008. Die Express-Versionen sind kostenlos und können von der Microsoft-Webseite heruntergeladen werden.

1. Erstellen eines DLL-Projekts in C++ in Visual Studio 2005/2008



Führen Sie den Win32 Application Wizard mithilfe der Menüoption 'Datei -> Neu' aus, wählen Sie den Projekttyp 'Visual C++', die Vorlage 'Win32 Konsolenanwendung' und legen Sie den Projektnamen fest (zum Beispiel 'MQL5DLLSamples'). Wählen Sie unter 'Speicherort' ein Stammverzeichnis zum Speichern des Projekts anstelle des Standardverzeichnisses, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Verzeichnis für Lösung erstellen' und klicken Sie auf 'OK':



Abb. 1 Win32 Application Wizard, Erstellung eines DLL-Projekts



Klicken Sie im nächsten Schritt auf 'Weiter, um zu den Einstellungen zu gelangen:



Abb. 2 Win32 Application Wizard, Projekteinstellungen



Wählen Sie auf den letzten Seite den Anwendungstyp 'DLL', lassen Sie die anderen Felder leer und klicken Sie auf 'Fertigstellen'. Wählen Sie nicht die Option 'Symbole exportieren', wenn Sie den hinzugefügten Demonstrationscode nicht automatisch entfernen möchten:



Abb. 3 Win32 Application Wizard, Anwendungseinstellungen



Als Ergebnis erhalten Sie ein leeres Projekt:



Abb. 4 Durch den Wizard erzeugtes leeres DLL-Projekt



Um das Testen zu vereinfachten, sollte unter 'Ausgabeverzeichnis' die Ausgabe der DLL-Dateien direkt nach '...\MQL5\Libraries' des Client Terminals festgelegt werden. Dies wird Ihnen später viel Zeit ersparen:



Abb. 5 DLL-Ausgabeverzeichnis





2. Vorbereitung zum Hinzufügen von Optionen



Fügen Sie am Ende der Datei stdafx.h das Makro '_DLLAPI' hinzu, sodass Sie exportierte Funktionen schnell und einfach beschreiben können:

#pragma once #include "targetver.h" #define WIN32_LEAN_AND_MEAN #include <windows.h> #define _DLLAPI extern "C" __declspec(dllexport)

Die Aufrufe der importierten DLL-Funktionen in MQL5 sollten der Verbindungskonvention für stdcall und cdecl entsprechen. Auch wenn stdcall und cdecl sich in ihrer Art des Extrahierens von Parametern aus einem Stack unterscheiden, kann die MQL5-Laufzeitumgebung dank des besonderen Wrappers von DLL-Aufrufen beide Versionen sicher nutzen.



Der C++-Compiler nutzt standardmäßig __cdecl-Aufrufe, ich empfehle allerdings ausdrücklich, dass sie für exportierte Funktionen den __stdcall-Modus nutzen.



Eine korrekt geschriebene Exportfunktion muss die folgende Form haben:

_DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return ( 0 ); }

In einem MQL5-Programm muss die Funktion so definiert und aufgerufen werden:

#import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); #import speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double);

Nach der Kompilierung des Projekts wird dieser stdcall in der Exporttabelle als _fnCalculateSpeed@8 angezeigt. Hier fügt der Compiler einen Unterstrich und die über das Stack übertragene Menge an Bytes hinzu. Diese Erweiterung ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Sicherheit der Aufrufe von DLL-Funktionen, da der Caller genau weiß, welche Menge (aber nicht welche Art!) von Daten im Stack platziert werden soll.

Falls die finale Größe des Parameterblocks einen Fehler in der Importbeschreibung der DLL-Funktion hat, wird die Funktion nicht aufgerufen und im Logbuch erscheint eine neue Meldung: 'Cannot find 'fnCrashTestParametersStdCall' in 'MQL5DLLSamples.dll'. In solchen Fällen müssen alle Parameter im Prototyp der Funktion und in der DLL-Quelle sorgfältig überprüft werden.

Die Suche nach der vereinfachten Beschreibung ohne Erweiterung wird für Kompatibilitätszwecke genutzt, falls die Exporttabelle nicht den vollständigen Funktionsnamen enthält. Namen wie fnCalculateSpeed werden erstellt, wenn Funktionen im __cdecl-Format definiert werden.



_DLLAPI int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return ( 0 ); }



3. Methoden zur Übergabe von Parametern und zum Datenaustausch



Betrachten wir mehrere Varianten von zu übergebenden Parametern:

