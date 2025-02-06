货币 / INMD
INMD: InMode Ltd
15.05 USD 0.09 (0.60%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INMD汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点14.83和高点15.11进行交易。
关注InMode Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INMD新闻
日范围
14.83 15.11
年范围
13.14 19.85
- 前一天收盘价
- 14.96
- 开盘价
- 14.94
- 卖价
- 15.05
- 买价
- 15.35
- 最低价
- 14.83
- 最高价
- 15.11
- 交易量
- 451
- 日变化
- 0.60%
- 月变化
- 2.38%
- 6个月变化
- -14.97%
- 年变化
- -6.75%
