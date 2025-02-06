통화 / INMD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
INMD: InMode Ltd
14.70 USD 0.47 (3.10%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INMD 환율이 오늘 -3.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.64이고 고가는 15.15이었습니다.
InMode Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INMD News
- DOMA urges InMode to execute 20% share buyback over next two quarters
- Do Options Traders Know Something About InMode Stock We Don't?
- InMode (INMD) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- InMode earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in InMode Stock?
- Envista (NVST) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- InMode (INMD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- InMode: Margin Pressure, But Optionality Makes It Worth A Look (NASDAQ:INMD)
- InMode stock falls as BTIG maintains Neutral rating amid lowered guidance
- InMode at Jefferies Conference: Navigating Economic Challenges
- InMode CEO addresses shareholder concerns on operations
- InMode at BNP Virtual Aesthetics Day: Navigating Challenges and Growth
- Barclays Flags Medtronic, J&J as Most at Risk from Looming Pharma Tariffs
- InMode Stock: Strategic Capital Allocation Unlocks Shareholder Value (NASDAQ:INMD)
- InMode: Plastic Surgery Boom, Cash Flow, And Cheap (NASDAQ:INMD)
- InMode Ltd. (INMD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
14.64 15.15
년간 변동
13.14 19.85
- 이전 종가
- 15.17
- 시가
- 15.12
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- 저가
- 14.64
- 고가
- 15.15
- 볼륨
- 2.239 K
- 일일 변동
- -3.10%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- -16.95%
- 년간 변동율
- -8.92%
20 9월, 토요일