INMD: InMode Ltd
14.70 USD 0.47 (3.10%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INMD ha avuto una variazione del -3.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.64 e ad un massimo di 15.15.
Segui le dinamiche di InMode Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.64 15.15
Intervallo Annuale
13.14 19.85
- Chiusura Precedente
- 15.17
- Apertura
- 15.12
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- Minimo
- 14.64
- Massimo
- 15.15
- Volume
- 2.239 K
- Variazione giornaliera
- -3.10%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -16.95%
- Variazione Annuale
- -8.92%
20 settembre, sabato