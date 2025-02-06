Währungen / INMD
INMD: InMode Ltd
15.17 USD 0.24 (1.61%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INMD hat sich für heute um 1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.93 bis zu einem Hoch von 15.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die InMode Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.93 15.22
Jahresspanne
13.14 19.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.93
- Eröffnung
- 15.03
- Bid
- 15.17
- Ask
- 15.47
- Tief
- 14.93
- Hoch
- 15.22
- Volumen
- 901
- Tagesänderung
- 1.61%
- Monatsänderung
- 3.20%
- 6-Monatsänderung
- -14.29%
- Jahresänderung
- -6.01%
