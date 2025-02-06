通貨 / INMD
INMD: InMode Ltd
15.17 USD 0.24 (1.61%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INMDの今日の為替レートは、1.61%変化しました。日中、通貨は1あたり14.93の安値と15.22の高値で取引されました。
InMode Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
14.93 15.22
1年のレンジ
13.14 19.85
- 以前の終値
- 14.93
- 始値
- 15.03
- 買値
- 15.17
- 買値
- 15.47
- 安値
- 14.93
- 高値
- 15.22
- 出来高
- 901
- 1日の変化
- 1.61%
- 1ヶ月の変化
- 3.20%
- 6ヶ月の変化
- -14.29%
- 1年の変化
- -6.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K