货币 / HBI
HBI: Hanesbrands Inc
6.32 USD 0.01 (0.16%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HBI汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点6.31和高点6.37进行交易。
关注Hanesbrands Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBI新闻
- Will Ralph Lauren's Digital Momentum & Global Expansion Power Growth?
- Will Interparfums' Fragrance Portfolio & Strategies Fuel Growth?
- Is Columbia Set for Growth on ACCELERATE and Brand Momentum?
- lululemon or Hanesbrands: Which Apparel Stock Wears the Crown Now?
- lululemon Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Tumbles on Downbeat View
- BrilliA Inc Soars Over 87% After Hours Following Cash Dividend Announcement - BrilliA (AMEX:BRIA), Hanesbrands (NYSE:HBI)
- Bath & Body Works Q2 Earnings Meet Estimates, Gross Margin Rises Y/Y
- Urban Outfitters Stock Falls 5% Despite Q2 Earnings & Sales Beat
- Guess? Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase 6% Y/Y
- PVH Corp Q2 Earnings Beat, Stock Gains on Raised FY25 Revenue View
- lululemon Stock Drops 37% in 3 Months: A Bargain Buy or Time to Sell?
- Brown & Brown announces business segment reorganization after recent acquisition
- Will Gildan's HanesBrands Deal Create a Global Apparel Powerhouse?
- Gildan Activewear stock price target raised to $68 from $61 at RBC Capital
- Gildan Activewear stock price target raised to $70 by BMO Capital
- Hanesbrands stock rating upgraded to Equal Weight by Wells Fargo on acquisition news
- Gildan Activewear And Hanesbrands Tie The Knot (NYSE:GIL)
- Breaking: S&P, Nasdaq Hit Records as Tech Stocks Ignite Rally
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- HanesBrands is being bought out, but the stock is falling. Here’s why.
- Stifel maintains Hold rating on Hanesbrands stock amid acquisition talks
- Wells Fargo raises Hanesbrands stock price target to $5 on takeover reports
- Hanesbrands Looks Undervalued With 2025 Guidance Increase And Transformative Initiatives
- Why Hanesbrands Rocketed Higher Today
日范围
6.31 6.37
年范围
3.96 9.10
- 前一天收盘价
- 6.31
- 开盘价
- 6.35
- 卖价
- 6.32
- 买价
- 6.62
- 最低价
- 6.31
- 最高价
- 6.37
- 交易量
- 1.687 K
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 1.61%
- 6个月变化
- 9.34%
- 年变化
- -13.42%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值