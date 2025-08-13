Währungen / HBI
HBI: Hanesbrands Inc
6.28 USD 0.01 (0.16%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HBI hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.24 bis zu einem Hoch von 6.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hanesbrands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HBI News
Tagesspanne
6.24 6.38
Jahresspanne
3.96 9.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.27
- Eröffnung
- 6.38
- Bid
- 6.28
- Ask
- 6.58
- Tief
- 6.24
- Hoch
- 6.38
- Volumen
- 4.922 K
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 0.96%
- 6-Monatsänderung
- 8.65%
- Jahresänderung
- -13.97%
