Dövizler / HBI
HBI: Hanesbrands Inc
6.43 USD 0.15 (2.39%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HBI fiyatı bugün 2.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.26 ve Yüksek fiyatı olarak 6.44 aralığında işlem gördü.
Hanesbrands Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HBI haberleri
- Is Ralph Lauren Stock Still a Buy After Surging 69% in the Past Year?
- NIKE Stock Rebounds From Slump: What Drives the 20% Rally in 3 Months?
- Zacks Industry Outlook Highlights Ralph Lauren, PVH, Hanesbrands and Guess?
- 4 Textile - Apparel Stocks in Focus Amid Consumer Caution & Cost Woes
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- Ralph Lauren Executes Its Core Priorities, Outlines Long-Term View
- Will Ralph Lauren's Digital Momentum & Global Expansion Power Growth?
- Will Interparfums' Fragrance Portfolio & Strategies Fuel Growth?
- Is Columbia Set for Growth on ACCELERATE and Brand Momentum?
- lululemon or Hanesbrands: Which Apparel Stock Wears the Crown Now?
- lululemon Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Tumbles on Downbeat View
- BrilliA Inc Soars Over 87% After Hours Following Cash Dividend Announcement - BrilliA (AMEX:BRIA), Hanesbrands (NYSE:HBI)
- Bath & Body Works Q2 Earnings Meet Estimates, Gross Margin Rises Y/Y
- Urban Outfitters Stock Falls 5% Despite Q2 Earnings & Sales Beat
- Guess? Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase 6% Y/Y
- PVH Corp Q2 Earnings Beat, Stock Gains on Raised FY25 Revenue View
- lululemon Stock Drops 37% in 3 Months: A Bargain Buy or Time to Sell?
- Brown & Brown announces business segment reorganization after recent acquisition
- Will Gildan's HanesBrands Deal Create a Global Apparel Powerhouse?
- Gildan Activewear stock price target raised to $68 from $61 at RBC Capital
- Gildan Activewear stock price target raised to $70 by BMO Capital
- Hanesbrands stock rating upgraded to Equal Weight by Wells Fargo on acquisition news
- Gildan Activewear And Hanesbrands Tie The Knot (NYSE:GIL)
- Breaking: S&P, Nasdaq Hit Records as Tech Stocks Ignite Rally
Günlük aralık
6.26 6.44
Yıllık aralık
3.96 9.10
- Önceki kapanış
- 6.28
- Açılış
- 6.29
- Satış
- 6.43
- Alış
- 6.73
- Düşük
- 6.26
- Yüksek
- 6.44
- Hacim
- 10.207 K
- Günlük değişim
- 2.39%
- Aylık değişim
- 3.38%
- 6 aylık değişim
- 11.25%
- Yıllık değişim
- -11.92%
21 Eylül, Pazar