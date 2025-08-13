Валюты / HBI
HBI: Hanesbrands Inc
6.31 USD 0.02 (0.32%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HBI за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.24, а максимальная — 6.34.
Следите за динамикой Hanesbrands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.24 6.34
Годовой диапазон
3.96 9.10
- Предыдущее закрытие
- 6.33
- Open
- 6.31
- Bid
- 6.31
- Ask
- 6.61
- Low
- 6.24
- High
- 6.34
- Объем
- 5.133 K
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- 9.17%
- Годовое изменение
- -13.56%
