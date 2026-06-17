Entry Point Dashboard Ultimate MT5

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  • Thushara Dissanayake
    Thushara Dissanayake

    Thushara Dissanayake

    4.1 (70)
    我一直热衷于探索新的交易策略，用指标进行测试，并用智能交易系统（EA）实现自动化。欢迎来到我的外汇交易机器人、指标和交易工具的世界，所有产品均专为MetaTrader平台打造。
    我拥有超过8年的编程和外汇交易经验，开发了90多款产品，迄今为止销量已超过1000台。我对自动化的热情驱使我创造能够捕捉真实交易知识的工具，旨在帮助交易者更轻松、更快速地做出决策。
    我为各类交易者提供广泛的交易解决方案，从迈出第一步的初学者到寻求精准工具的经验丰富的专业人士，都能找到适合自己的方案。我发布的每一款产品都经过严格的质量和性能测试，确保您能够使用到当今市场上最可靠、最具创新性的工具。
    101 产品 31 主题 79 评论
  • 版本: 2.0
  • 激活: 5
Entry Point Dashboard Ultimate是一款适用于 MT4 和 MT5 的多时间框架交易仪表盘指标，旨在通过将多种交易工具整合到一个可视化仪表盘中，简化技术分析市场趋势分析入场点识别。该指标分析选定时间框架内的移动平均线 CCI  RSI 随机指标、动量数据和成交量，从而提供当前市场状况的结构化概览。它专为外汇交易者黄金交易者指数交易者加密货币交易者超短线交易者、日内交易者波段交易者系统化交易者而设计，有助于将复杂的图表信息整理成清晰的仪表盘视图。通过扫描多个交易品种和时间框架，该指标为交易者提供便捷的市场分析工具趋势检测工具信号确认仪表盘，无需手动查看多个图表和指标。

核心功能

该指标将几种常用的技术分析方法整合到一个可自定义的仪表盘中。交易者无需打开多个指标窗口，即可通过单一界面监控不同的市场因素。

该仪表盘最多可分析三个选定的时间段，并对每个时间段进行独立评估。每个时间段都会根据不同技术指标之间的关系获得一个方向性偏差，然后使用可自定义的加权投票系统将结果进行合并。


该指标包括：

移动平均趋势分析

该系统支持多种移动平均线周期，用于评估市场方向和趋势结构。交易者可以根据自身偏好的分析风格，配置移动平均线的数量、计算方法和应用价格。

动量与市场状况分析

该仪表盘包含一些基于动量分析的工具，例如：

  • CCI（商品渠道指数）
  • RSI（相对强弱指数）
  • 随机振荡器

这些要素有助于显示市场动能状况以及可能的市场强弱区域。

体积分析

成交量模块将当前市场活动与以往的成交量行为进行比较，并显示买方或卖方的主导地位。这使得交易者在评估潜在的市场走势时能够参考成交量信息。

多时间框架信号评估

每个选定的时间周期都会对整体仪表盘的计算结果产生影响。交易者可以为每个时间周期分配不同的权重，从而使较高时间周期在分析整体市场走向时发挥更大的作用。

该仪表盘可以根据用户定义的协议阈值，显示正常和更强的对齐条件。这提供了一种结构化的方式来同时审查多个市场因素。

主要特点

  • 多时间框架交易仪表盘：在一个简洁的界面中分析多个时间框架。
  • 多货币对市场扫描器：在一个仪表板上监控一系列货币对、商品、指数和加密货币。
  • 技术分析综合运用了移动平均线 CCI  RSI 随机指标、动量指标和成交量分析。
  • 加权时间框架投票系统为选定的时间框架分配不同的重要性级别，以进行定制化的市场评估。
  • 趋势检测仪表盘根据多个技术因素之间的关系显示市场走向。
  • 信号强度显示根据用户定义的确认设置显示不同的信号状况。
  • 可自定义移动平均线设置调整移动平均线周期、方法和应用价格。
  • 成交量主导分析利用可配置的成交量计算来评估买卖压力。
  • 信号历史显示显示之前的图表信号，并可选择添加箭头和强度标签。
  • 警报系统支持可配置的弹出式警报、移动推送通知和电子邮件通知。
  • 自定义仪表盘外观包括可调节的仪表盘尺寸、位置和多种视觉主题。
  • 支持多市场分析，适用于分析外汇黄金（XAUUSD） 指数加密货币市场


实际交易应用

Entry Point Dashboard Ultimate可以与不同的交易方法一起使用，包括趋势跟踪多时间框架分析日内交易超短线交易波段交易

许多交易者使用多时间框架分析来了解短期价格走势与整体市场走向之间的关系。仪表盘将基于不同时间框架的信息集中在一个地方显示，有助于简化这一过程。

对于趋势交易者而言，移动平均线结构可以为评估市场方向提供直观的参考。当多个技术指标呈现相似状态时，交易者可以将这些信息与自身的分析方法结合使用。

对于短线交易者和日内交易者而言，该仪表盘可以帮助他们监控多个交易品种和更短的时间周期，而无需手动切换图表。多品种扫描器使交易者能够快速查看市场状况，并专注于符合其交易流程的品种。

对于波段交易者而言，可以使用较高时间框架的分析来研究更广泛的市场结构，而较低时间框架的信号可以为时机决策提供额外的背景信息。

该仪表盘还可以作为确认工具，为价格行为交易者提供支持。交易者可以将仪表盘信息与自身对支撑位和阻力位、图表形态或市场结构的分析进行比较。

对于采用突破策略的交易者来说，成交量分析部分可以作为评估价格走势时额外的市场活动参考。


非常适合

  • 为希望获得结构化市场概览的外汇交易者
  • 黄金交易员（XAUUSD）分析趋势和动量状况。
  • 加密货币交易员监控多种数字资产。
  • 使用 US30 和 NAS100 等工具的指数交易员
  • 需要快速扫描多品种市场的短线交易者
  • 日内交易者分析日内交易机会。
  • 波段交易者研究更广泛的市场走向。
  • 趋势交易者使用移动平均线和动量分析。
  • 技术分析交易者将多种指标结合起来进行分析。
  • 多时间框架交易者会比较短期和长期市场状况。
  • 偏好基于规则进行市场评估的系统性交易者
  • 手动交易者正在寻找可视化分析仪表盘。


最佳配置

该指标可根据不同的市场、交易品种和交易风格进行定制。

对于超短线交易，交易者可能会使用较短的时间框架，例如 M1、M5 和 M15，来监控短期市场状况。更快的刷新率和更短的时间框架组合有助于保持活跃的日内交易流程。

对于日内交易，M15、H1 和 H4 等组合可以在短期走势和更广泛的趋势分析之间取得平衡。

对于波段交易，可以使用 H1、H4 和 D1 等较高时间框架来研究更大的市场方向并减少短期市场噪音。

多符号扫描仪支持以下仪器：

  • 主要外汇货币对
  • 黄金（XAUUSD）
  • 比特币和加密货币
  • 股票指数
  • 其他CFD仪器

可以通过大小、位置和主题设置来自定义仪表板外观，以匹配不同的图表布局。

交易者可以进行调整：

  • 时间范围选择
  • 指标参数
  • 投票权重
  • 确认阈值
  • 提醒偏好设置
  • 视觉设置

创建适合自身分析流程的工作空间。


最后说明

Entry Point Dashboard Ultimate是一款技术分析仪表盘工具，旨在将多个市场指标整合到一个可视化界面中。它不预测未来的价格走势，也不保证交易结果。相反，它提供趋势、动量和成交量状况的结构化概览，以辅助交易者进行分析。

通过结合多时间框架分析技术指标市场扫描自定义警报，该仪表板可帮助交易者更高效地查看市场信息。

与任何交易工具一样，交易者应将指标信息与自身的分析、适当的风险管理和合适的交易策略相结合。在模拟账户上测试不同的设置和配置，可以帮助交易者了解仪表盘是否符合其偏好的交易风格。


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5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
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ImpulseMap MT5
Thushara Dissanayake
指标
脉冲映射   是一个     MT4 和 MT5 的市场结构指标   自动识别和映射     Higher Highs (HH   )     更高低点（HL）   ，     较低的高点（LH）   ，     更低的低点（LL）   ，     结构断裂（BOS   ）     性格变化（CHOCH） 和   流动性扫荡   旨在帮助交易者更清晰地理解趋势发展、延续和潜在反转。专为……而设计   价格 走势   智能理财理念（SMC   ）     信息通信技术 ，以及   市场结构   对于交易者而言，该指标无需手动进行波动分析，即可将原始价格走势转化为有序的结构图。内置   多时间框架结构面板   展示跨多个时间框架的趋势方向和走向，同时提供教育性工具提示，直接在图表上解释每个市场结构事件。适用于   外汇 ，     黄金（XAUUSD   ）     指数 ，     加密 货币     ImpulseMap支持 股票 和其他差价合约市场。     黄牛党 ，     日内交易 者   波段交易者 ，以及   持仓交易者   他们依靠客观的市场结构、趋势分析和价格行为，而不
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.56 (9)
指标
Candle Power Pro 是一款 成交量分析指标， 旨在 直接从图表 分析 实际成交量 、 多空压力 、 买卖双方失衡 以及 价格成交量关系 。该指标通过显示 多空成交量百分比 、成交量主导地位、背离情况和趋势确认信号，将蜡烛图成交量活动转化为可视化的市场分析系统。Candle Power Pro 专为 外汇 交易者 、 黄金交易者 、 指数交易者 、 加密货币交易者、 超 短线交易者 、 日内交易者 、 波段交易者 以及采用 价格行为 、   SMC 和成交量交易策略的交易者而设计，提供了一套完整的市场强度和参与者活动分析工作流程。凭借内置的 多品种扫描器 、 单品种仪表盘 、多种技术分析工具和可自定义的警报，交易者可以通过一个界面监控成交量状况、市场动能和潜在的价格波动区域。 核心功能 Candle Power Pro 分析实时成交量数据，并评估价格走势与成交量活动之间的关系。该指标不仅关注蜡烛图的方向，还会研究买盘或卖盘压力是否支撑当前的蜡烛图走势。 该指标计算多头和空头交易活动的百分比平衡，并通过可视化仪表板和图表工具显示结果。 主要分析内容包括： 买卖双方失衡分析
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
指标
SMC 时段指标 是一种精确工具，专为依赖 ICT 概念、流动性搜寻 和 基于时段的策略 的 智能货币交易者 而设计。它使用机构级交易者使用的最成熟和最流行的概念，无缝地绘制出关键的基于时段的交易区域。这种一体化时段指标将最有效和高概率的区间策略叠加到您的图表上，包括：   ICT 亚洲区间、伦敦突破、纽约区间、ICT 伦敦开盘杀戮区、ICT 纽约开盘杀戮区、开盘区间突破 (ORB)   （涵盖 伦敦、纽约、东京 ）和强大的 午夜开盘区间 。它还突出显示 主要的外汇交易时段， 包括 悉尼、东京、伦敦 和 纽约 。每个区间都使用 TimeBox 方法以最高精度绘制， 有助于识别关键的 FVG（公允价值差距）、区间扫描、时段高点/低点 和潜在的 做市商操纵区域 。该指标专为严肃的 SMC 交易者设计，高度可定制，以与任何经纪商的服务器时间保持一致，从而能够在任何图表或时间范围内精确执行。 ICT 亚洲区间策略：   ICT 亚洲区间 策略是智能货币和 ICT 框架下的基础策略。它识别 格林威治标准时间 23:00 至 04:00 之间的累积和盘整区域，这些区域通常会设置流动性陷阱，并使交
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
指标
ICT纽约开盘杀戮区指标 专为在 外汇市场 遵循 智能货币概念 (SMC)   、   ICT交易模型 和 基于流动性策略的 交易者而设计。该工具标记 纽约开盘杀戮区 ，涵盖格林威治标准时间 (GMT) 11:00 至 14:00   ，这是一个机构交易量通常引发重大波动的关键时段。该指标突出显示了 交易时段波动范围 、 做市商波动范围 、 流动性波动 、   FVG区域（公允价值缺口） 和 突破机会 ，从而提供高影响时段 价格走势 的完整视图。 该指标使用 时间框 绘制 纽约交易时段波动范围 ，并绘制交易时段的 最高点和最低点 ，帮助识别潜在的 流动性追逐 、 区间震荡 和 做市商陷阱 。FVG 检测功能 可显示激进走势留下的缺口，从而洞察潜在的 回撤区域 和 延续区域 。显示 缺口填补百分比， 以便更好地分析 订单区块行为 、 不平衡填补 和 基于交易量的位移 。 此工具非常适合： 交易员在 纽约开盘 期间 运用 ICT 杀伤区 来捕捉高概率设置 。 精明的资金交易者希望围绕 流动性突袭 、 区间扫描 和 突破设置 建立入场点 。 日内交易者和波段交易者分析 宏观时间框架偏差 并
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
指标
Donchian 时间同步分析器 为经典的 Donchian 通道分析带来了强大的 多时间 框架维度，使交易者能够同时监控五个不同图表周期的 趋势强度 和潜在 反转信号 。这款先进的指标能够计算您所选时间框架内的最高点和最低点，生成 清晰的视觉信号 ，帮助您识别跨多个时间范围的趋势方向的收敛。通过提供从分钟到小时的协同分析，它比单一时间框架工具提供更深入的市场洞察，帮助交易者 确认重大突破 ，并通过时间框架确认 避免错误信号 。 核心功能 这款先进的工具同时在多个时间范围内应用久经考验的 唐奇安通道策略 ，绘制同步信号，揭示短期价格走势是否与长期趋势一致。当价格突破您所选时间范围内的关键支撑位或阻力位时，系统会在单独的指标窗口中生成彩色箭头，从而以强大的视觉方式呈现市场动量。这种多时间范围方法通过汇聚不同时间视角的信号，更好地确认 趋势的起始点、延续点 和 潜在衰竭点 。 主要特点 多时间框架分析：     同时监控最多五个不同的时间范围（M1 至 MN），以获得全面的趋势视角 可定制的时间范围选择：     选择您喜欢的时间范围组合以匹配您的交易风格 视觉信号融合：     清晰
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
指标
纽约区间指标 是一款基于交易时段的分析工具，专为运用 ICT（内部交易者） 概念、智能货币交易 和 机构价格行为方法的 交易者而开发。该指标专为纽约交易时段设计，捕捉格林威治标准时间（GMT）   12:00 至 14:00 之间的价格区间，这一关键时段与 伦敦收盘价 和 纽约开盘价 重叠。它能够识别 交易时段的最高价和最低价 ，检测 公允价值缺口（FVG）   ，并突出显示潜在的 流动性扫荡区域 ，帮助交易者精准分析 做市商行为、交易时段区间突破 和 回撤机会 。 该策略专注于理解 纽约杀戮区 与 伦敦纽约交易时段 重叠 期间发生的 市场结构转变 以及 累积或分布模式 。该指标提供了一个结构化的可视化框架，用于使用 智能货币概念 解读图表，例如 结构突破（BOS）、市场结构转变（MSS）、位移蜡烛图、不平衡区域 和 流动性空缺 。该工具允许交易者分析 交易区间、 等待 流动性抢占 并监控 FVG的填充反应 ，使其非常适合 回撤入场、后期突破 和 反转设置 。 该指标适合那些希望利用 纽约交易时段 常见的高波动性和机构交易量的交易者。它支持分析 外汇交易周期 内的 价格走势 ，尤其
Smart Daily Fibonacci MT5
Thushara Dissanayake
指标
Smart Daily Fibonacci   is a   Daily Fibonacci Indicator for MT4 and MT5   that automatically draws   Fibonacci Retracement   and   Fibonacci Extension   levels using the previous trading day's high and low. Designed for   Forex traders ,   gold traders ,   index traders ,   cryptocurrency traders ,   scalpers ,   day traders ,   swing traders , and   prop firm traders , it helps create a structured daily trading framework without the need to manually draw Fibonacci tools every session. By trans
Candle GAP
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3 (1)
指标
Candle GAP 指标是交易者使用 缺口交易策略的 重要工具，因为它会自动识别一周中每一天的蜡烛缺口。缺口是指连续两天的收盘价和开盘价之间的价格水平差异。该指标识别四种类型的缺口模式：常见、突破、延续和耗尽。通过将该指标纳入任何图表，交易者可以验证他们的信号并增强他们的交易决策。 Candle GAP 指标的主要特点之一是它的多功能性，因为它可用于 D1（每日）下的任何时间范围以及任何交易品种或工具。它提供易于使用的参数，使所有经验水平的交易者都可以使用它。该指标在图表上迅速绘制缺口形态，便于快速分析和决策。它的简单性增加了它的可用性，确保了简单高效的交易体验。 指标的数据显示参数允许交易者自定义缺口信息的外观。用户可以选择所需的字体系列和大小来显示与一周中的每一天相关的文本。此外，可以为星期一、星期二、星期三、星期四和星期五分配单独的颜色，提供视觉清晰度和易于解释。 总体而言，Candle GAP 指标是寻求利用缺口交易策略的交易者的强大工具。它有助于识别和确认缺口模式，使交易者能够跨各种时间框架和交易品种做出明智的交易决策。 参数 数据显示参数 - 自定义视觉外观和颜色。
FREE
Extract Candle Power
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5 (3)
指标
Extract Candle Power 是一种实时交易量提取器指标，可提供有关每根蜡烛期间买卖双方行为的宝贵见解。通过分析交易量数据，交易者可以就市场趋势和潜在逆转做出更明智的决策，超越传统移动平均线指标的能力。 这个强大的工具允许您提取和分析当前蜡烛的买卖双方交易量，并将其与之前蜡烛的交易量进行比较。该信息对于了解交易者当前在市场中的定位至关重要。此外，您可以通过将实时蜡烛的交易量与移动平均线进行比较，轻松识别潜在的反转点。 Extract Candle Power 指标用途广泛，适用于所有时间范围和任何货币对。它提供了准确的见解，并且在更高的时间范围内使用时尤其有价值。无论您有特定的交易策略还是更喜欢适应不同的时间框架，该指标都可以根据您的需要进行定制。 该指标还提供了一系列附加信息和参数，可增强您的交易体验。您可以访问详细信息，例如经纪人的服务器时间、买家和卖家的交易量百分比、蜡烛交易量、买入价和卖出价、价差、当日最高价和最低价、掉期利率、杠杆、保证金、净值、利润和余额。 通过可自定义的显示参数，包括颜色选择、字体选择和大小选项，您可以个性化指示器的外观以满足您的喜好。信息面板
Three MA Alert
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指标
三重移动平均线交叉预警指标 是一款 移动平均线交叉指标， 旨在通过结合 快速移动平均线 、 常规移动平均线 和 慢速移动平均线 来分析市场方向。该指标 通过清晰的三重移动平均线结构， 帮助交易者识别 市场趋势 的变化 、潜在的 看涨和看跌行情 以及重要的价格波动区域。该 外汇指标 结合了 技术分析 、 趋势分析 和可自定义的 交易预警 功能 ， 为使用 趋势跟踪 、 日内交易 、 超短线交易 和 波段交易 策略 的交易者提供了一种基于图表的简单方法 。三重移动平均线交叉预警指标适用于分析 外汇货币对 、 黄金（XAUUSD）   、 指数 、 加密货币 以及其他使用移动平均线来研究价格行为和市场动能的差价合约工具的交易者。 核心功能 该指标使用三条可自定义的 移动平均线 来构建市场走势的结构化视图。快速移动平均线对近期价格变化反应更迅速，普通移动平均线代表中期走势，而慢速移动平均线则有助于识别更广泛的市场趋势。 当三条移动平均线重合时，该指标会突出显示当前的市场结构，并在图表上直接显示视觉信号。此 移动平均线交叉指标 可帮助交易者观察短期动能相对于长期趋势的变化。 该指标使用用户自定
Mr Fibonacci
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5 (1)
指标
隆重推出 Mr. Fibonacci   ，这是一个了不起的指标，旨在简化在图表上绘制和调整斐波那契水平的过程。该指标为专业交易者提供特殊的定制选项，使他们能够精确地绘制任何斐波那契水平。此外，它还提供移动通知、电子邮件提醒和价格进入斐波那契水平时的弹出提醒，确保您不会错过潜在的交易机会。 使用此指标，您不再需要持续监控价格走势，直到它触及斐波那契水平。相反，您可以依靠移动通知或电子邮件提醒来随时了解情况。这可以为您节省宝贵的时间，让您可以专注于交易策略的其他方面。此外，斐波那契先生确保斐波那契水平被正确绘制，点对点，这对于准确分析和决策至关重要。 用户友好的界面和快速访问按钮使 Mr. Fibonacci 易于使用和导航。由于其自动调整功能，绘制斐波那契水平变得轻而易举。该指标智能调整每个级别，以适应市场条件的变化。 凭借发送手机、电子邮件和弹出式警报的能力，当价格进入斐波那契水平时，斐波那契先生会通知您。您可以根据自己的喜好和交易风格灵活地激活或停用每种类型的警报。这可确保您以适合您需要的方式接收通知。 斐波那契先生包括技术分析中常用的最重要的斐波那契水平。此外，它还提供自定义选
Two MA Crossover
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5 (3)
指标
Two MA Crossover 是一个强大的通知系统，专为依赖 移动平均线交叉策略的 交易者设计。这个全自动指标作为一个全面的警报系统，确保您不会错过重要的交易事件。它会向您的移动设备、电子邮件发送通知，并在您的计算机上显示带有声音的弹出警报，所有这些都是在它根据您的首选参数检测到移动平均线交叉时发生的。 其显着特点之一是与最流行的移动平均线交叉策略的兼容性，使其成为采用该策略的交易者的宝贵工具。该指标自动在图表上绘制移动平均线，提供交叉事件的视觉确认。无论是“买入信号”还是“卖出信号”，您都会及时收到通知，让您随时了解市场动向。 两个 MA 交叉的灵活性允许您根据您的喜好激活或停用每种通知方法。您可以选择各种通知渠道，包括移动设备、电子邮件和弹出式警报。电子邮件提醒包括基本信息，例如时间范围、信号类型、时间、买价/卖价、点差、账户余额、净值和利润。通过触手可及的这些详细信息，您可以做出明智的交易决策。 该指标还在图表上直接显示“买入”和“卖出”信号，便于直观地识别交叉事件。此外，它还提供服务器时间和点差等实时信息，让您全面了解市场行情。凭借其快速的活动，您可以依靠两个 MA 交叉来
Pivot Bro
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5 (1)
指标
Pivot Confluence Zones 是一款 适用 于 MT4 和 MT5 的技术分析指标， 旨在 通过将 枢轴点 、 斐波那契回撤 、   ATR 和 ADR 整合到一个交易工作区中， 识别 回撤区域 、 反转区域 以及 支撑位和阻力位 。该指标并非依赖单一技术工具，而是搜索 多个交易水平重叠的 汇合区域 ，帮助交易者评估可能吸引更多市场关注的区域。为了增强价格分析，该指标还包含 多达 45 种 K 线形态 、 移动平均线趋势过滤器 、交互式绘图工具和可配置的触及价位警报。Pivot Confluence Zones 专为 外汇交易者 、 黄金 (XAUUSD) 交易者 、 指数交易 者 、 加密货币 交易者 、 短线 交易 者 、 日内交易者 、 波段交易者 、 价格行为交易者 和 趋势交易者 而设计，在一个集成的仪表板中提供了一种结构化的方法，用于分析市场结构、规划入场和出场点以及管理重要的交易水平。 核心功能 枢轴汇合区指标将多种常用的技术分析方法整合到一个指标中，简化了图表分析和日常交易准备。该指标无需手动绘制和管理多个工具，即可自动计算重要的 枢轴点 、 斐波那契
ReversalPatterns
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指标
该技术指标使用图表上的各种 反转烛台模式 自动识别和分析价格行为。它可以方便地绘制箭头符号以及相应的形态名称，从而轻松发现最新的反转烛条形态。使用此指标，您可以快速识别图表分析并将其与之前识别的蜡烛形态进行比较。 该指标包括一系列实施的烛台模式，既简单又复杂，例如蜻蜓十字星、墓碑十字星、锤子、Pin Bar 等。这些模式根据当前趋势和历史数据进行过滤，确保信号可靠。该指标通过绘制箭头并在图表上显示模式名称来直观地表示已识别的模式。此外，您可以灵活地自定义所有对象的箭头类型和颜色，以获得更好的视觉体验。 除了其模式识别功能外，该指标还提供各种自定义参数。您可以设置买卖信号的颜色，为箭头符号选择特定字符，并调整箭头与蜡烛高/低点的距离。此外，“高-低保证金”参数允许您从当天的高点和低点定义保证金水平，以分析烛台形态。 凭借其全面的功能和用户友好的界面，该指标对于寻求在其技术分析中利用烛台模式的力量的交易者来说是一个有价值的工具。 参数 图形参数 - 自定义视觉外观和颜色。 其他参数 - 自定义常用指标条件。
Reversal Alert Pro
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2.5 (2)
指标
Reversal Alert Pro 指标是一款功能强大的工具，旨在自动检测市场的反转区域。它提供直接发送到您的移动设备的方便通知，并显示带有声音的弹出式警报。通过将该指标纳入您的交易策略，您可以有效地过滤交易头寸。此外，该指标提供了利用 CCI、RSI 和随机指标进一步细化生成的信号的选项，从而增强了其通用性和适用性。 Reversal Alert Pro 指标的主要特点之一是它适用于所有时间范围和交易品种。无论您喜欢哪种交易方式或您交易的市场，该指标都能适应您的需求。参数设置设计为人性化，可以根据您的喜好轻松配置和定制。 当应用于您的图表时，该指标会快速绘制信号，使您能够迅速识别潜在的反转区域。这些信号可以通过您选择的周期、CCI、RSI 和随机指标进一步过滤，提供额外的精度层和对生成的警报的控制。 在指标的参数中，您可以灵活地调整各种设置。其中包括定义计算周期、指定从蜡烛高点/低点绘制箭头符号的距离，以及自定义具有不同颜色和字符的买卖符号的外观。 要进一步细化信号，您可以激活 CCI、RSI 和随机信号过滤器。这些过滤器允许您设置特定水平和平均周期，以根据各自的指标确定买入和卖出
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
指标
Currency Strength 7 技术指标是一个强大的工具，旨在帮助交易者衡量七种最受欢迎货币的强度。通过分析澳元、美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎和加元的实力，该指标提供了对货币动态的宝贵见解。它在图表上使用线条表示货币强弱，让交易者能够快速评估不同货币的相对强弱。 该指标的突出特点之一是它能够在图表上绘制大量历史数据。这种全面的历史视角使交易者能够更有效地分析市场走势并做出明智的交易决策。通过更好地了解过去的趋势和模式，交易者可以增强他们预测未来货币走势的能力。 货币强度 7 指标利用移动平均线数据来指示每种货币的强度。它使用“+”和“-”符号分别表示强势和弱势头寸。这种清晰的视觉表示简化了货币强度信号的解释，使交易者能够快速评估市场状况。此外，该指标与各种时间帧兼容，但特别推荐用于其信号更可靠的更高时间帧。 该指标提供用户友好的参数，使其易于定制和适应个人交易偏好。交易者可以选择通过调整移动平均线参数来过滤信号，从而进一步完善并与特定交易策略保持一致。 为了提供清晰的视觉呈现，货币强度 7 指标在单独的窗口上绘制其信号，确保它们脱颖而出并且不会干扰其他图表元素。这种分离提高
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
专家
BullsBears Action Expert Advisor 是一款先进的交易解决方案，专为依赖基于交易量的市场分析的交易者而设计。利用牛市和熊市的交易量数据，此 EA 可根据市场强度自动识别潜在交易机会，并根据用户定义的参数执行买入或卖出订单。它是完全可定制的，允许交易者使用多个过滤器、风险管理选项和交易执行控制来微调他们的策略。 此 EA 包含增强型风险管理系统，允许交易者定义每笔交易的最大风险百分比，从而帮助有效管理风险。手数管理系统支持基于风险百分比的动态头寸调整。利润保护功能（包括追踪止损、盈亏平衡和分步利润锁定）使交易者能够有效确保收益。警报系统已得到改进，可提供及时的弹出窗口、移动端和电子邮件通知，以了解交易执行情况和市场状况。 交易者使用多个时间范围过滤交易信号，确保在进入头寸之前确认。其他过滤器（例如移动平均线交叉、CCI、RSI 和随机指标）可进一步细化交易信号。EA 还可以根据价差条件、之前的蜡烛范围和蜡烛类型限制交易，让交易者更好地控制执行质量。时间范围过滤器仅允许在指定时间内进行交易，每日利润目标设置在达到期望的利润水平后停止交易。 简单的仪表板显
Crossover Action
Thushara Dissanayake
专家
Crossover Action Expert Advisor 是一种高级工具，旨在自动执行最流行的交易策略之一，即 移动平均线交叉策略 。凭借其直观的界面和强大的功能，该专家顾问消除了手动交易的复杂性，并根据移动平均线交叉自动执行交易。 该专家顾问的主要特点之一是其适当的风险管理系统，确保以适当的手数和最大风险限额执行交易。这有助于保护您的交易资金并最大程度地减少潜在损失。 专家顾问完全自动运行，无需人工干预。它利用潜在的趋势逆转或延续，在移动平均线交叉处开单。此外，随着交易的进行，它会自动调整止损水平以保护利润。止损水平是隐藏的，为您的交易增加了一层额外的安全保障。 为了增强信号的可靠性，专家顾问应用了先进的过滤技术。这些过滤器有助于消除错误信号并提高交易策略的准确性。通过合并这些过滤器，专家顾问确保只对最可靠和高概率的交易机会采取行动。 专家顾问的用户友好设置使配置和适应您的特定交易偏好变得容易。您可以自定义参数，例如手数、最大风险、移动止损、止损、获利等等。这种灵活性使您能够根据您想要的风险回报概况和交易风格调整专家顾问。 总之，Crossover Action Expert
CCI Action
Thushara Dissanayake
专家
CCI 行动专家顾问 是一个强大的工具，旨在自动化 CCI（商品通道指数）策略 ，允许交易者利用 CCI 水平触及。凭借其用户友好的设置和强大的风险管理系统，该 EA 为希望将 CCI 指标纳入其交易方法的交易者提供了可靠且高效的解决方案。 该 Expert Advisor 的主要特点之一是其适当的风险管理系统，可帮助交易者保持对其交易资本的控制。通过指定手数和最大风险占总保证金的百分比，交易者可以有效地管理他们的市场敞口并保护他们的投资。 EA 完全自动运行，根据预定义的 CCI 级别参数执行交易。当达到指定的 CCI 水平时，EA 相应地打开订单，允许交易者利用 CCI 指标识别的潜在市场变动。这种自动化为交易者节省了时间和精力，因为他们不再需要手动监控市场的 CCI 信号。 为了保障利润，EA 交易会自动调整止损水平，随着交易的顺利进行将其移至盈利方。此功能有助于保护收益并确保利润得到保障，同时最大限度地减少潜在损失。此外，隐藏的止损水平通过防止其他市场参与者成为目标而增加了额外的安全层。 EA 结合了基于流行规则的信号过滤，使交易者能够通过将其与特定的 CCI 指标信号对齐来增
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
专家
News Robo Expert Advisor 是一个强大的工具，旨在帮助新闻交易者在新闻发布期间打开带有隐藏止损的挂单。它提供多种功能，可增强您的交易体验并保护您的交易。 News Robo 的主要功能之一是隐藏止损，这对于喜欢向做市商经纪人隐瞒止损的新闻交易者来说是理想的选择。一旦实现盈利头寸，止损会自动显示，让您有效地确保您的收益。此外，Expert Advisor 采用适当的风险管理技术来确保您的交易资金受到保护。 使用 News Robo，您有两种打开挂单的选项：快速模式和时间模式。快速模式使您能够根据默认设置快速打开挂单，如果您忘记手动设置消息时间，则提供了一个方便的解决方案。另一方面，时间模式允许您指定打开挂单的确切时间，提供更多的灵活性和自定义。 Expert Advisor 的设计具有用户友好的设置，使所有经验水平的交易者都可以使用它。您可以根据您的交易偏好轻松配置手数、最大风险、追踪止损、止损、获利和放置挂单的距离等参数。 EA 还提供快速活动，确保在新闻事件期间及时执行交易。它提供通知警报，让您随时了解重要的市场动态，即使您没有主动监控您的交易平台。 为了进一步
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
专家
RSI Action Expert Advisor 是一款功能强大的工具，可自动执行流行的 RSI（相对强度指数） 策略，从而实现高效准确的交易。通过利用超买和超卖水平，此 EA 确定买卖订单的最佳切入点。它还提供各种信号过滤选项以提高交易精度，包括 RSI 反转点、挂单、主要趋势识别和移动平均线交叉信号。此外，它还结合了一个现代追踪系统，可以自动保护利润和追踪止损以最大化收益。 该 EA 包含旨在优化您的交易体验的基本功能。它包括适当的风险管理系统，确保负责任的交易行为。凭借其完全自动化的功能，EA 独立执行交易，为您节省时间和精力。现代追踪和利润保护系统有助于在波动的市场条件下确保您的利润。用户友好的设置允许根据您的交易偏好轻松定制。下单无界限，您可以自由探索交易机会。 EA 以惊人的速度运行，使您能够利用时间敏感的市场情况。 在参数方面，EA 提供了灵活性和控制力。您可以指定手数并设置止损和获利水平以有效管理风险。幻数功能允许跨不同交易品种窗口同时使用 EA。您还可以定义挂单的距离，并设置帐户可用保证金阈值以在低余额情况下禁用交易。利润保护功能通过动态调整止损来保护您的收益。追踪
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
专家
Fibo Scalper Pro Expert Advisor 是一款功能强大的工具，旨在自动执行流行的 斐波那契交易策略 。它通过在图表上自动绘制和调整斐波那契水平来简化交易过程。此功能为在其分析中使用斐波那契回撤和扩展的交易者提供了便利和准确性。 Fibo Scalper Pro 的主要特点之一是其定制功能。它允许专业交易者根据他们的特定交易偏好启用或禁用每个斐波那契水平。这种级别的定制确保交易者可以根据他们的个人策略和交易风格定制工具。 为了进一步增强交易信号，Fibo Scalper Pro 结合了流行的指标，例如 RSI、CCI 和随机指标。这些指标用作验证斐波那契信号的过滤器，提高交易策略的整体准确性和可靠性。 Expert Advisor 还包括适当的风险管理系统，这对于有效保护资本和管理风险至关重要。交易者可以定义手数、最大风险百分比、追踪止损、止损和止盈等参数，以符合他们的风险承受能力和交易目标。 此外，Fibo Scalper Pro 提供快速活动，确保根据生成的信号及时执行交易。交易者即使没有主动监控图表，也可以收到通知提醒，随时了解交易机会。 Fib
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
实用工具
介绍 TPSL Driver Utility   ，这是一款功能强大的工具，旨在通过自动化止损和获利管理来增强您的交易体验。该实用程序迎合了每个需要无缝订单管理和高级利润保护技术的交易者。 使用 TPSL Driver Utility，您可以灵活地在两种订单管理模式之间进行选择：隐藏和可视。隐藏模式允许您隐藏获利和止损水平，提供一种谨慎的方法来管理您的交易。另一方面，可视模式提供传统的获利和止损水平显示。 通过多种选项来设置止损和获利，从而控制您的风险和利润目标。无论您喜欢按点数还是按美元金额计算，该实用程序都能确保精确控制您想要的水平。此外，利润保护选项通过在您的交易达到特定点数或特定金额时自动调整止损水平来增加额外的安全层。 使用跟踪选项最大化您的利润，该选项会随着市场向您有利的方向动态调整止损水平。此功能允许您锁定收益并跟踪您的利润以捕捉额外的上涨潜力。 通过弹出通知、声音警报和移动通知提供的实时警报，随时了解情况，不错过任何交易机会。该实用程序的用户友好设置使自定义变得轻而易举，让您可以将其无缝集成到您的交易设置中。 体验 TPSL Driver Utility 的快速响应性能
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
专家
突破机器人 EA 是一款专门的交易工具，旨在自动执行 基于时间时段的突破交易 。该 EA 的运作方式是根据指定的输入时间参数绘制价格范围框和高/低线。当价格突破该定义范围的高点或低点时，EA 会自动执行交易。该系统的核心功能专注于 格林威治标准时间 (GMT) 22:00-02:00 之间的欧元/日元突破 ，同时其灵活的架构允许通过参数调整适应其他基于时间的策略，例如 伦敦、纽约、东京 或 午夜杀戮地带的突破 。 主要特点包括： 欧元/日元区间焦点：     硬编码监控格林威治标准时间 (GMT) 22:00-02:00 时段内欧元/日元的突破情况，并可调整范围阈值。 自定义时段适应性：     虽然没有针对特定交易时段进行预先配置，但交易者可以修改设置以实施伦敦、纽约、东京或午夜杀戮地带策略。 动态范围验证：     根据可自定义的最小/最大范围阈值（默认 15-45 点）过滤交易，以避免低波动性突破。 突破确认：     使用收盘价和可调整的保证金设置（超出范围 0-5 个点）来验证信号。 移动平均趋势过滤器：     可选的快速（25 周期）和慢速（200 周期）MA，以使突
Entry Point
Thushara Dissanayake
指标
这   入口点   指标是   专业信号仪表盘   它结合了多达三个时间框架内的多个技术指标，生成一个单一的指标。     整合入场信号 。交易者无需分别在不同的窗口中查看移动平均线、CCI、RSI、随机指标、比尔·威廉姆斯加速器和成交量分析，即可在一个窗口中查看所有这些指标。     直观的可视化面板 。系统独立分析每个时间段，然后应用   加权投票   根据您选择的优先级，生成清晰的   买入、卖出或强烈买入/卖出信号   当各项指标一致时。       18 种仪表盘颜色主题   通过可调节的缩放功能，显示屏能够适应任何交易设置，同时保持界面简洁易读。 核心功能 该指标最多可处理三个用户选择的时间周期（默认为 M1、M5 和 M15），并使用一系列成熟的工具对每个周期进行分析。     趋势方向 ，它最多使用五个   移动平均周期     （默认值为 5、8、13、21、34），您可以选择使用 SMA 或其他方法。     动量振荡器     – CCI（周期 14，阈值 ±100）、RSI（周期 9，水平 70/30）和随机指标（%K 14，%D 3，减速 3，水平 80/
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
指标
Entry Point Dashboard Ultimate 是一款 适用于 MT4 和 MT5 的多时间框架交易仪表盘指标， 旨在通过将多种交易工具整合到一个可视化仪表盘中，简化 技术分析 、 市场趋势分析 和 入场点识别 。该指标分析选定时间框架内的 移动平均线 、   CCI   、   RSI   、 随机指标 、动量数据和成交量，从而提供当前市场状况的结构化概览。它专为 外汇交易者 、 黄金交易者 、 指数交易者 、 加密货币交易者 、 超短线 交易者、 日内交易者 、 波段交易者 和 系统化交易者 而设计，有助于将复杂的图表信息整理成清晰的仪表盘视图。通过扫描多个交易品种和时间框架，该指标为交易者提供便捷的 市场分析工具 、 趋势检测工具 和 信号确认仪表盘， 无需手动查看多个图表和指标。 核心功能 该指标将几种常用的技术分析方法整合到一个可自定义的仪表盘中。交易者无需打开多个指标窗口，即可通过单一界面监控不同的市场因素。 该仪表盘最多可分析三个选定的时间段，并对每个时间段进行独立评估。每个时间段都会根据不同技术指标之间的关系获得一个方向性偏差，然后使用可自定义的 加权投
Fibo Channels Ultimate
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指标
引入 Fibo Channels Ultimate 技术指标，这是一款旨在彻底改变您的斐波那契交易策略的强大工具。凭借其先进的功能，该指标会自动在您的图表上绘制所有过去的斐波那契通道，为您节省时间和精力。 Fibo Channels Ultimate 与众不同的是其卓越的定制功能，允许专业交易者绘制他们想要的任何斐波那契水平。这种灵活性确保您可以定制指标以完全符合您独特的交易风格和偏好。 使用 Fibo Channels Ultimate 保持消息灵通，绝不会错过任何交易机会。该指标直接向您的移动设备、电子邮件发送信号，并在价格触及斐波那契水平时显示弹出警报并伴有声音通知。使用激活/停用功能完全控制您的警报，使您能够根据需要自定义通知。 我们了解包含最重要的斐波那契水平的重要性，这就是我们将它们集成到斐波纳奇通道终极指标中的原因。但是，我们还为您提供自定义这些级别的自由，从而实现真正个性化的斐波那契交易体验。 Fibo Channels Ultimate 以其用户友好的参数而自豪，可以轻松导航和配置指标以满足您的喜好。无论您是经验丰富的交易员还是刚刚起步，该指标都将简化您的交易流程，并
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
专家
Crossover Tactics Ultimate Expert Advisor 是一款功能强大的工具，旨在自动执行流行的 移动平均线交叉策略 。它擅长根据三个移动平均线的交集确定最佳入场点，同时采用先进的过滤技术来增强信号的可靠性。然而，这款 EA 的与众不同之处在于其全面的交易管理系统，称为 TPSL Driver Utility 算法。 该专家顾问的突出特点之一是它能够管理止损和无形地获利水平。这种创新技术允许交易者向做市商经纪人隐瞒他们的交易想法，提供额外的保护层。此外，可以使用货币金额设置止盈和止损水平，例如指定 10 美元的止盈水平。 EA 还包括利润保护功能，随着利润的增加迅速调整止损。例如，当盈利达到5个点时，止损自动向盈利方向移动2个点，有效保障您的收益。此外，EA 提供现代追踪止损选项，确保在获取最大利润的同时将潜在损失降至最低。 为了进一步增强其功能，Crossover Tactics Ultimate EA 结合了 ATR 指标和时间过滤器。例如，您可以将 EA 配置为仅在 ATR（14 天）超过阈值 100 时才开始交易。此外，EA 提供了在特定时间间隔（例
DFP Reconnoiter Ultimate
Thushara Dissanayake
指标
隆重推出 DFP Reconnoiter Ultimate   ，这是专为 每日斐波那契轴心策略 交易者设计的技术指标。该指标结合了标准斐波那契回撤、每日枢轴水平、烛台形态、ATR 和 ADR 水平，以确定反转和退出区域，从而适时进入。 38.2%、50.0% 或 61.8% 的关键斐波那契回撤水平与每日中心支点一起是首选。 该策略涉及监控前一个交易时段超过五天的平均真实范围 (ATR)。如果当前价格高于当天的中心支点，则斐波那契水平从前一天的低点到高点，或者如果价格低于当天的中心点，则从前一天的高点到低点。重点是确定斐波那契回撤水平与每日中心支点的汇合点。一旦回撤到已识别的汇合点，交易者可以选择在市场上入场或等待确认蜡烛信号或货币强度变化，然后再进入交易。 DFP Reconnoiter Ultimate 具有一套全面的指标，包括 Pivot、Fibonacci、ADR、ATR 和移动平均线 (MA)。为了提高信号的准确性，它结合了反转烛条模式扫描仪、货币计和蜡烛功率提取器。所有指标都是完全可定制的，允许交易者根据自己的策略定制它们。指标数据方便地显示在附加的数据面板中，以便于参考。
Currency Heat Wave Ultimate
Thushara Dissanayake
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指标
Currency Heat Wave Ultimate 技术指标是一种有价值的工具，可为交易者提供对主要货币强度的实时洞察。通过对 28 种货币对的分析，它直接在图表上提供了货币强度的综合概览，使用起来非常方便。通过动态改变颜色，它使交易者能够快速识别货币的头寸并做出明智的决定。 Currency Heat Wave 的显着特点之一是它的快速活动，确保交易者及时收到最新信息。该指标的彩色仪表通过显示与买入和卖出信号对应的鲜艳颜色来增强视觉体验。这种视觉表示增加了清晰度，并帮助交易者一目了然地掌握货币的相对强度。 Currency Heat Wave 的用户友好设置进一步增强了它的吸引力。交易者可以根据自己的喜好轻松自定义指标，使其适应自己的交易策略。图形参数允许为买卖信号选择合适的颜色，确保个性化和视觉吸引力的显示。 X 和 Y 距离也可以调整，使交易者能够方便地在图表上定位指标。 请务必注意，真实货币强度功能在测试模式（策略测试器）期间不可用。然而，在实时交易场景中使用时，Currency Heat Wave 可提供有关货币强度的准确且有价值的见解，帮助交易者做出明智的交易决策。
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