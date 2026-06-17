Entry Point Dashboard Ultimate MT5

是一款

旨在通过将多种交易工具整合到一个可视化仪表盘中，简化

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。该指标分析选定时间框架内的

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、动量数据和成交量，从而提供当前市场状况的结构化概览。它专为

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交易者、

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而设计，有助于将复杂的图表信息整理成清晰的仪表盘视图。通过扫描多个交易品种和时间框架，该指标为交易者提供便捷的

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和

无需手动查看多个图表和指标。

核心功能



该指标将几种常用的技术分析方法整合到一个可自定义的仪表盘中。交易者无需打开多个指标窗口，即可通过单一界面监控不同的市场因素。



该仪表盘最多可分析三个选定的时间段，并对每个时间段进行独立评估。每个时间段都会根据不同技术指标之间的关系获得一个方向性偏差，然后使用可自定义的加权投票系统将结果进行合并。





该指标包括：

移动平均趋势分析

该系统支持多种移动平均线周期，用于评估市场方向和趋势结构。交易者可以根据自身偏好的分析风格，配置移动平均线的数量、计算方法和应用价格。



动量与市场状况分析

该仪表盘包含一些基于动量分析的工具，例如：

CCI（商品渠道指数）

RSI（相对强弱指数）

随机振荡器

这些要素有助于显示市场动能状况以及可能的市场强弱区域。



体积分析

成交量模块将当前市场活动与以往的成交量行为进行比较，并显示买方或卖方的主导地位。这使得交易者在评估潜在的市场走势时能够参考成交量信息。



多时间框架信号评估

每个选定的时间周期都会对整体仪表盘的计算结果产生影响。交易者可以为每个时间周期分配不同的权重，从而使较高时间周期在分析整体市场走向时发挥更大的作用。



该仪表盘可以根据用户定义的协议阈值，显示正常和更强的对齐条件。这提供了一种结构化的方式来同时审查多个市场因素。





主要特点



多时间框架交易仪表盘： 在一个简洁的界面中分析多个时间框架。

在一个简洁的界面中分析多个时间框架。 多货币对市场扫描器： 在一个仪表板上监控一系列货币对、商品、指数和加密货币。

在一个仪表板上监控一系列货币对、商品、指数和加密货币。 技术分析综合 运用了 移动平均线 、 CCI 、 RSI 、 随机指标 、动量指标和成交量分析。

运用了 、 、 、 、动量指标和成交量分析。 加权时间框架投票系统 为选定的时间框架分配不同的重要性级别，以进行定制化的市场评估。

为选定的时间框架分配不同的重要性级别，以进行定制化的市场评估。 趋势检测仪表盘 根据多个技术因素之间的关系显示市场走向。

根据多个技术因素之间的关系显示市场走向。 信号强度显示 根据用户定义的确认设置显示不同的信号状况。

根据用户定义的确认设置显示不同的信号状况。 可自定义移动平均线设置 调整移动平均线周期、方法和应用价格。

调整移动平均线周期、方法和应用价格。 成交量主导分析 利用可配置的成交量计算来评估买卖压力。

利用可配置的成交量计算来评估买卖压力。 信号历史显示 显示之前的图表信号，并可选择添加箭头和强度标签。

显示之前的图表信号，并可选择添加箭头和强度标签。 警报系统 支持可配置的弹出式警报、移动推送通知和电子邮件通知。

支持可配置的弹出式警报、移动推送通知和电子邮件通知。 自定义仪表盘外观 包括可调节的仪表盘尺寸、位置和多种视觉主题。

包括可调节的仪表盘尺寸、位置和多种视觉主题。 支持多市场分析，适用于分析外汇、黄金（XAUUSD） 、指数和加密货币市场。



实际交易应用



Entry Point Dashboard Ultimate可以与不同的交易方法一起使用，包括趋势跟踪、多时间框架分析、日内交易、超短线交易和波段交易。

许多交易者使用多时间框架分析来了解短期价格走势与整体市场走向之间的关系。仪表盘将基于不同时间框架的信息集中在一个地方显示，有助于简化这一过程。

对于趋势交易者而言，移动平均线结构可以为评估市场方向提供直观的参考。当多个技术指标呈现相似状态时，交易者可以将这些信息与自身的分析方法结合使用。

对于短线交易者和日内交易者而言，该仪表盘可以帮助他们监控多个交易品种和更短的时间周期，而无需手动切换图表。多品种扫描器使交易者能够快速查看市场状况，并专注于符合其交易流程的品种。

对于波段交易者而言，可以使用较高时间框架的分析来研究更广泛的市场结构，而较低时间框架的信号可以为时机决策提供额外的背景信息。

该仪表盘还可以作为确认工具，为价格行为交易者提供支持。交易者可以将仪表盘信息与自身对支撑位和阻力位、图表形态或市场结构的分析进行比较。

对于采用突破策略的交易者来说，成交量分析部分可以作为评估价格走势时额外的市场活动参考。



非常适合



为希望获得结构化市场概览的 外汇交易者 。

。 黄金交易员（XAUUSD） 分析趋势和动量状况。

分析趋势和动量状况。 加密货币交易员 监控多种数字资产。

监控多种数字资产。 使用 US30 和 NAS100 等工具的 指数交易员 。

。 需要快速扫描多品种市场的 短线交易者 。

。 日内交易者 分析日内交易机会。

分析日内交易机会。 波段交易者 研究更广泛的市场走向。

研究更广泛的市场走向。 趋势交易者 使用移动平均线和动量分析。

使用移动平均线和动量分析。 技术分析交易者 将多种指标结合起来进行分析。

将多种指标结合起来进行分析。 多时间框架交易者 会比较短期和长期市场状况。

会比较短期和长期市场状况。 偏好基于规则进行市场评估的 系统性交易者 。

。 手动交易者正在寻找可视化分析仪表盘。



最佳配置



该指标可根据不同的市场、交易品种和交易风格进行定制。

对于超短线交易，交易者可能会使用较短的时间框架，例如 M1、M5 和 M15，来监控短期市场状况。更快的刷新率和更短的时间框架组合有助于保持活跃的日内交易流程。



对于日内交易，M15、H1 和 H4 等组合可以在短期走势和更广泛的趋势分析之间取得平衡。



对于波段交易，可以使用 H1、H4 和 D1 等较高时间框架来研究更大的市场方向并减少短期市场噪音。

多符号扫描仪支持以下仪器：

主要外汇货币对

黄金（XAUUSD）

比特币和加密货币

股票指数

其他CFD仪器

可以通过大小、位置和主题设置来自定义仪表板外观，以匹配不同的图表布局。

交易者可以进行调整：

时间范围选择

指标参数

投票权重

确认阈值

提醒偏好设置

视觉设置

创建适合自身分析流程的工作空间。



最后说明



Entry Point Dashboard Ultimate是一款技术分析仪表盘工具，旨在将多个市场指标整合到一个可视化界面中。它不预测未来的价格走势，也不保证交易结果。相反，它提供趋势、动量和成交量状况的结构化概览，以辅助交易者进行分析。

通过结合多时间框架分析、技术指标、市场扫描和自定义警报，该仪表板可帮助交易者更高效地查看市场信息。

与任何交易工具一样，交易者应将指标信息与自身的分析、适当的风险管理和合适的交易策略相结合。在模拟账户上测试不同的设置和配置，可以帮助交易者了解仪表盘是否符合其偏好的交易风格。