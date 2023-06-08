隆重推出移动平均交叉扫描仪专业版，这是一种功能强大且用途广泛的多品种交易品种，

多时间框架

旨在增强您的交易决策的指标。这个高级指标结合了移动平均线 (MA) 交叉并提供额外的功能以提供快速可靠的警报。

使用移动平均线交叉扫描仪专业版，您可以受益于跨多个货币对和时间范围的 MA 交叉的独特特征。该指标的综合仪表板将所有信号显示为按钮，使您可以方便地访问所需信息。只需单击一个按钮即可打开带有交叉线的新图表，以更详细地显示信号。

为了简化您的交易体验，该指标包括自动打开与信号对应的最新图表的选项。通过激活“打开新图表”功能，您可以快速分析交易机会并采取行动。

Moving Average Crossover Scanner Pro 提供两种模式：扫描和单交叉线绘制。在扫描模式下，您可以有效地扫描多个货币对和时间范围以寻找潜在信号。或者，您可以专注于单条交叉线以进行深入分析和决策。

借助我们全面的警报系统，绝不会错过任何交易机会。该指标提供了一系列通知选项，包括弹出警报、移动通知、电子邮件警报和声音警报。在任何设备上保持联系并接收即时更新，使您能够迅速响应市场动向。

Moving Average Crossover Scanner Pro 适合所有经验水平和交易风格的交易者。无论您喜欢短期剥头皮还是长期趋势跟踪，该指标都可以无缝集成到您的策略中。它的多功能性和适应性使其成为寻求准确及时信号的交易者的宝贵工具。





参数 模式

扫描仪模式 - 扫描仪模式（在扫描和单线绘图之间选择）。

扫描仪模式（在扫描和单线绘图之间选择）。 移动平均线参数

Fast HMA period - 快速移动平均线计算的周期。





快速方法 - 用于快速移动平均计算的方法。



快速价格 - 用于快速移动平均计算的价格。



慢速 HMA 周期 - 慢速移动平均线计算的周期。



慢速法 - 用于慢速移动平均计算的方法。



慢速价格 - 用于慢速移动平均线计算的价格。



Symbols (SemiColon(;) separated) - 符号列表（使用“;”分隔）



Timeframes (SemiColon(;) separated) - Timeframe 列表（使用“;”分隔））

警报过滤器

Open new chart activated - 激活自动打开新图表。



已激活弹出警报 - 已启用弹出警报。



移动警报已激活 - 已启用移动警报。



已激活电子邮件警报 - 已启用电子邮件警报。



已激活声音警报 - 已启用声音警报。



看涨信号消息 - 看涨信号的自定义消息。



看跌信号消息 - 看跌信号的自定义消息。

图形参数

看涨按钮颜色 - 看涨信号按钮的颜色。



看跌按钮颜色 - 看跌信号按钮的颜色。



按钮状态颜色 - 按钮状态的颜色（选中/未选中）。



按钮字体颜色 - 按钮字体的颜色。



按钮字体 - 按钮的字体样式。



按钮字体大小 - 按钮的字体大小。



Button distance from top - 按钮距顶部的垂直距离。



左按钮距离 - 按钮距左侧的水平距离。



Button per column [0 = max] - 每列的最大按钮数（0 表示无限制）。



仪表板的空白图表 - 在仪表板中显示空白图表。



在 [x] 分钟内清除仪表板 - 在指定时间段后清除仪表板。



体验移动平均交叉扫描仪专业版的强大功能，将您的交易提升到新的高度。凭借其高级功能、多货币和多时间框架功能以及直观的仪表板，该指标是任何希望做出明智交易决策的交易者的必备工具。 体验移动平均交叉扫描仪专业版的强大功能，将您的交易提升到新的高度。凭借其高级功能、多货币和多时间框架功能以及直观的仪表板，该指标是任何希望做出明智交易决策的交易者的必备工具。



