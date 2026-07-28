VWAP Suite Pro

大多数VWAP指标只提供一条在午夜重置的线。这对简单的设置已经足够，但当你想比较价格相对于伦敦开盘与纽约开盘的表现时，或者当你想将VWAP锚定到三周前的特定摆动高点，同时观察日线和周线水平时，这就远远不够了。

我不断添加单独的指标来解决每一个需求，直到同一张图表上有了五个VWAP工具，它们争夺输入面板的空间并各自运行计算循环。性能下降，图表变得杂乱，没有切换按钮，每次可见性更改都意味着要打开指标属性。

VWAP Multi-Session Pro就是为了用一个指标替代所有这些而编写的，它处理我在交易中实际使用的每种VWAP类型，建立在一个以正确性为先、性能为次的计算引擎之上。

VWAP是给定时期内按成交量加权的平均成交价格。当价格在日内VWAP上方交易时，自开盘以来买入的平均参与者处于盈利状态。当价格在下方时，平均买入者处于亏损状态。这使VWAP成为均值回归设置和判断谁在任何给定时刻控制价格的自然参考点。

单一日内VWAP的局限性在于它只捕捉一个时间框架的市场活动。查看日内图表的交易者还需要知道周线公允价值在哪里，当前交易时段是否已经建立了自己的均值，以及最近关键事件的机构锚点在哪里。

日内VWAP。在您指定的小时重置，而不仅仅是在经纪商午夜。自动GMT检测在加载时读取经纪商服务器时间，因此您无需手动调整夏令时变化。

交易时段VWAP。仅在您定义的交易时间内运行。在D1及更高时间框架上自动隐藏，因为基于小时的过滤在那里没有意义。

亚洲时段VWAP。预配置为典型的亚洲交易时间，但完全可调整。在D1及以上隐藏。

纽约时段VWAP。相同方法，预配置为纽约时间。在D1及以上隐藏。

周VWAP。每周一重置，累积整周的成交量加权价格。适用于所有时间框架。

月VWAP。在每个新月的第一根K线重置。许多机构交易台使用月VWAP作为基准参考。适用于所有时间框架。

HTF VWAP。使用CopyRates()从您选择的更高时间框架计算VWAP。指标验证HTF周期严格高于当前图表周期。重试机制处理终端首次附加时尚未加载HTF历史的情况。

锚定VWAP，三个独立点。第一个锚点可以通过点击图表手动放置，设置为特定日期时间，或使用摆动点检测自动确定。系统包含使用标记按钮(SET A1, SET A2, SET A3)的明确槽选择系统。锚点时间通过GlobalVariables在图表切换和终端重启后持久保存。

每种VWAP类型包含三对使用成交量加权方差公式计算的标准差带。SD不是简单的价格标准差，它来源于VWAP本身使用的相同成交量加权累加器。在实践中，SD1带覆盖价格在正常交易时段大部分时间的区域。SD2标志统计正常范围的边缘。SD3扩展相对罕见，通常标志着耗竭。

每种VWAP类型有一个基础颜色输入。SD带根据ITU-R BT.601亮度公式自动从该基础颜色派生。如果您将日VWAP基础颜色从蓝色更改为橙色，日组中的所有七条线会连贯地更新。

信号系统仅在完全收盘的K线上运行。实时K线从不评估信号，从设计上消除重绘。

VWAP Bounce。寻找价格在配置的容差范围内接近VWAP线，动量确认反转。

SD Bounce。相同逻辑应用于SD带而不是VWAP线。

VWAP Cross。当价格在至少一根K线处于另一侧后，收盘于VWAP一侧时触发。

Combined。需要VWAP接近和动量确认模式，仅过滤最高置信度的设置。

提供五种价格模式：典型价格(H+L+C)/3、仅收盘价、中值(H+L)/2、加权收盘价(H+L+C+C)/4和OHLC4(O+H+L+C)/4。成交量可以使用默认的跳动量或真实成交量。

当ShowPrevVWAPLevels激活时，指标在前N天的收盘VWAP值处画水平线(1至30天)。启用OnlyNakedLevels后，一旦价格在当前交易时段触及某水平，该水平将自动删除。

可在五种主要VWAP类型的任意两个SD带之间绘制可选的填充区域。以DRAW_FILLING实现，不影响其他绘图的缓冲区索引映射。

警报在以下情况触发：VWAP穿越、SD触及和信号箭头。每种警报类型都有独立的冷却计时器。支持MT5弹窗警报、MetaQuotes移动应用的推送通知和电子邮件。从版本1.21开始，VWAP穿越警报独立覆盖所有活跃VWAP类型。

九个切换按钮出现在图表顶部。切换状态保存到GlobalVariables，因此在图表切换和终端重启后保持。在手动锚点模式下，会出现SET A1、SET A2和SET A3的额外按钮行。信息面板显示所有活跃VWAP的当前数值。

计算在单次前向遍历中运行。MaxHistoryBars输入限制处理的K线数量，默认50,000根K线。所有图表对象和GlobalVariables都以图表ID为前缀，因此同一终端中不同图表上的多个实例不会相互干扰。

所有74个缓冲区均为INDICATOR_DATA类型。缓冲区可见性切换完全通过PLOT_DRAW_TYPE = DRAW_NONE处理。无论启用哪种VWAP类型，绘图到缓冲区的映射都是固定且可预测的。当相应VWAP处于非活跃状态时，值将为EMPTY_VALUE。

缓冲区 名称 缓冲区 名称 0 日内 VWAP 1 日内 +1SD 2 日内 -1SD 3 日内 +2SD 4 日内 -2SD 5 日内 +3SD 6 日内 -3SD 7 交易时段 VWAP 8 交易时段 +1SD 9 交易时段 -1SD 10 交易时段 +2SD 11 交易时段 -2SD 12 交易时段 +3SD 13 交易时段 -3SD 14 锚点1 VWAP 15 锚点1 +1SD 16 锚点1 -1SD 17 锚点1 +2SD 18 锚点1 -2SD 19 锚点1 +3SD 20 锚点1 -3SD 21 亚洲 VWAP 22 亚洲 +1SD 23 亚洲 -1SD 24 亚洲 +2SD 25 亚洲 -2SD 26 亚洲 +3SD 27 亚洲 -3SD 28 纽约 VWAP 29 纽约 +1SD 30 纽约 -1SD 31 纽约 +2SD 32 纽约 -2SD 33 纽约 +3SD 34 纽约 -3SD 35 周 VWAP 36 周 +1SD 37 周 -1SD 38 周 +2SD 39 周 -2SD 40 周 +3SD 41 周 -3SD 42 月 VWAP 43 月 +1SD 44 月 -1SD 45 月 +2SD 46 月 -2SD 47 月 +3SD 48 月 -3SD 49 HTF VWAP 50 HTF +1SD 51 HTF -1SD 52 HTF +2SD 53 HTF -2SD 54 HTF +3SD 55 HTF -3SD 56 买入信号箭头 57 卖出信号箭头 58 带状填充上边界 59 带状填充下边界 60 锚点2 VWAP 61 锚点2 +1SD 62 锚点2 -1SD 63 锚点2 +2SD 64 锚点2 -2SD 65 锚点2 +3SD 66 锚点2 -3SD 67 锚点3 VWAP 68 锚点3 +1SD 69 锚点3 -1SD 70 锚点3 +2SD 71 锚点3 -2SD 72 锚点3 +3SD 73 锚点3 -3SD

指标会重绘吗？不会。信号箭头放置在完全收盘的K线上，K线收盘后永远不会移动或删除。VWAP线不会重绘。

哪些时间框架有效？日、周和月VWAP适用于从M1到MN的所有时间框架。交易时段、亚洲和纽约VWAP在D1及以上自动隐藏。HTF VWAP要求HTF周期高于当前图表周期。

它适用于加密货币、指数和股票吗？是的。指标默认使用跳动量，这在MT5中所有品种上均可用。

可以同时在多张图表上使用吗？是的。所有图表对象都以图表ID为前缀，因此不同图表上的实例完全独立。

如何手动设置锚点？启用UseAnchoredVWAP并将AnchorMode设置为ANCHOR_MANUAL。点击SET A1按钮激活槽位。然后点击图表上要锚定的K线。

它适用于资金管理公司账户吗？该指标为只读，不下单、不修改、不平仓。不使用DLL，不进行外部连接。

会减慢终端速度吗？在标准PC上，有50,000根K线历史记录且启用所有八种VWAP类型时，初始全量重新计算不到两秒。

如有问题或疑虑，请使用下方的评论区。我定期查看并回复所有技术问题。